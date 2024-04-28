Here’s What the Average Electricity Bill Costs in Your State

Heather Taylor
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demaerre / iStock.com
demaerre / iStock.com

The average electric bill in the United States, according to SaveOnEnergy, is $138.90. Depending on the state you live in, however, you may be paying much less or a lot more money on your monthly electric billing statement.

Key findings from SaveOnEnergy’s April 2024 Electricity Bill Report highlight not only the typical cost of monthly electric bills across America, but each state’s average electricity rate and overall national ranking, using data from the U.S. Energy Information Administration (EIA).

In alphabetical state order, see what your state’s average electric bill costs are.

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DenisTangneyJr / iStock.com
DenisTangneyJr / iStock.com

Alabama

  • Average bill (January 2024): $169.63

  • Energy rates (January 2023): 14.4 ¢/kWh

  • Monthly usage: 1178 kWh

  • National rank: 47

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Jacob Boomsma / Getty Images/iStockphoto
Jacob Boomsma / Getty Images/iStockphoto

Alaska

  • Average bill (January 2024): $137.92

  • Energy rates (January 2023): 23.78 ¢/kWh

  • Monthly usage: 580 kWh

  • National rank: 28

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dszc / Getty Images
dszc / Getty Images

Arizona

  • Average bill (January 2024): $149.71

  • Energy rates (January 2023): 14.11 ¢/kWh

  • Monthly usage: 1,061 kWh

  • National rank: 37

Sean Pavone / Getty Images/iStockphoto
Sean Pavone / Getty Images/iStockphoto

Arkansas

  • Average bill (January 2024): $124.76

  • Energy rates (January 2023): 11.24 ¢/kWh

  • Monthly usage: 1,110 kWh

  • National rank: 20

zorazhuang / iStock/Getty Images
zorazhuang / iStock/Getty Images

California

  • Average bill (January 2024): $157.77

  • Energy rates (January 2023): 29.49 ¢/kWh

  • Monthly usage: 535 kWh

  • National rank: 42

Sean Pavone / Getty Images/iStockphoto
Sean Pavone / Getty Images/iStockphoto

Colorado

  • Average bill (January 2024): $98.68

  • Energy rates (January 2023): 14.26 ¢/kWh

  • Monthly usage: 692 kWh

  • National rank: 4

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traveler1116 / Getty Images/iStockphoto
traveler1116 / Getty Images/iStockphoto

Connecticut

  • Average bill (January 2024): $196.18

  • Energy rates (January 2023): 27.4 ¢/kWh

  • Monthly usage: 716 kWh

  • National rank: 49

DenisTangneyJr / Getty Images
DenisTangneyJr / Getty Images

Delaware

  • Average bill (January 2024): $146.14

  • Energy rates (January 2023): 15.53 ¢/kWh

  • Monthly usage: 941 kWh

  • National rank: 32

Ultima_Gaina / Getty Images
Ultima_Gaina / Getty Images

Florida

  • Average bill (January 2024): $164.32

  • Energy rates (January 2023): 14.79 ¢/kWh

  • Monthly usage: 1,111 kWh

  • National rank: 44

ferrantraite / iStock.com
ferrantraite / iStock.com

Georgia

  • Average bill (January 2024): $135.25

  • Energy rates (January 2023): 12.34 ¢/kWh

  • Monthly usage: 1,096 kWh

  • National rank: 26

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anouchka / Getty Images
anouchka / Getty Images

Hawaii

  • Average bill (January 2024): $228.04

  • Energy rates (January 2023): 44.28 ¢/kWh

  • Monthly usage: 515 kWh

  • National rank: 50

Bret-Barton / Getty Images/iStockphoto
Bret-Barton / Getty Images/iStockphoto

Idaho

  • Average bill (January 2024): $108.44

  • Energy rates (January 2023): 10.79 ¢/kWh

  • Monthly usage: 1,005 kWh

  • National rank: 8

xavierarnau / Getty Images
xavierarnau / Getty Images

Illinois

  • Average bill (January 2024): $107.50

  • Energy rates (January 2023): 14.93 ¢/kWh

  • Monthly usage: 720 kWh

  • National rank: 7

©iStock.com
©iStock.com

Indiana

  • Average bill (January 2024): $130.63

  • Energy rates (January 2023): 13.75 ¢/kWh

  • Monthly usage: 950 kWh

  • National rank: 22

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pabradyphoto / Getty Images
pabradyphoto / Getty Images

Iowa

  • Average bill (January 2024): $105.23

  • Energy rates (January 2023): 11.85 ¢/kWh

  • Monthly usage: 888 kWh

  • National rank: 6

digidreamgrafix / Getty Images/iStockphoto
digidreamgrafix / Getty Images/iStockphoto

Kansas

  • Average bill (January 2024): $121.01

  • Energy rates (January 2023): 13.04 ¢/kWh

  • Monthly usage: 928 kWh

  • National rank: 18

Kirkikis / Getty Images
Kirkikis / Getty Images

Kentucky

  • Average bill (January 2024): $134.23

  • Energy rates (January 2023): 12.27 ¢/kWh

  • Monthly usage: 1,094 kWh

  • National rank: 25

Larry Gibson / Getty Images/iStockphoto
Larry Gibson / Getty Images/iStockphoto

Louisiana

  • Average bill (January 2024): $133.19

  • Energy rates (January 2023): 10.82 ¢/kWh

  • Monthly usage: 1,231 kWh

  • National rank: 24

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Sean Pavone / Getty Images/iStockphoto
Sean Pavone / Getty Images/iStockphoto

Maine

  • Average bill (January 2024): $150.94

  • Energy rates (January 2023): 25.89 ¢/kWh

  • Monthly usage: 583 kWh

  • National rank: 39

Peeter Viisimaa / Getty Images/iStockphoto
Peeter Viisimaa / Getty Images/iStockphoto

Maryland

  • Average bill (January 2024): $169.21

  • Energy rates (January 2023): 17.48 ¢/kWh

  • Monthly usage: 968 kWh

  • National rank: 46

DenisTangneyJr / Getty Images/iStockphoto
DenisTangneyJr / Getty Images/iStockphoto

Massachusetts

  • Average bill (January 2024): $163.52

  • Energy rates (January 2023): 28.34 ¢/kWh

  • Monthly usage: 577 kWh

  • National rank: 43

DenisTangneyJr / Getty Images
DenisTangneyJr / Getty Images

Michigan

  • Average bill (January 2024): $119.58

  • Energy rates (January 2023): 18.34 ¢/kWh

  • Monthly usage: 652 kWh

  • National rank: 17

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culbertson / Getty Images/iStockphoto
culbertson / Getty Images/iStockphoto

Minnesota

  • Average bill (January 2024): $108.53

  • Energy rates (January 2023): 14.04 ¢/kWh

  • Monthly usage: 773 kWh

  • National rank: 9

SeanPavonePhoto / Getty Images/iStockphoto
SeanPavonePhoto / Getty Images/iStockphoto

Mississippi

  • Average bill (January 2024): $150.86

  • Energy rates (January 2023): 12.72 ¢/kWh

  • Monthly usage: 1,186 kWh

  • National rank: 38

Sean Pavone / Getty Images/iStockphoto
Sean Pavone / Getty Images/iStockphoto

Missouri

  • Average bill (January 2024): $116.53

  • Energy rates (January 2023): 10.82 ¢/kWh

  • Monthly usage: 1,077 kWh

  • National rank: 14

Indigoai / Getty Images/iStockphoto
Indigoai / Getty Images/iStockphoto

Montana

  • Average bill (January 2024): $108.78

  • Energy rates (January 2023): 11.98 ¢/kWh

  • Monthly usage: 908 kWh

  • National rank: 10

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Davel5957 / Getty Images/iStockphoto
Davel5957 / Getty Images/iStockphoto

Nebraska

  • Average bill (January 2024): $102.74

  • Energy rates (January 2023): 9.85 ¢/kWh

  • Monthly usage: 1,043 kWh

  • National rank: 5

DenisTangneyJr / Getty Images
DenisTangneyJr / Getty Images

Nevada

  • Average bill (January 2024): $153.81

  • Energy rates (January 2023): 16.38 ¢/kWh

  • Monthly usage: 939 kWh

  • National rank: 40

DenisTangneyJr / Getty Images
DenisTangneyJr / Getty Images

New Hampshire

  • Average bill (January 2024): $156.19

  • Energy rates (January 2023): 25.07 ¢/kWh

  • Monthly usage: 623 kWh

  • National rank: 41

DenisTangneyJr / Getty Images
DenisTangneyJr / Getty Images

New Jersey

  • Average bill (January 2024): $122.08

  • Energy rates (January 2023): 17.9 ¢/kWh

  • Monthly usage: 682 kWh

  • National rank: 19

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DenisTangneyJr / Getty Images
DenisTangneyJr / Getty Images

New Mexico

  • Average bill (January 2024): $90.68

  • Energy rates (January 2023): 13.76 ¢/kWh

  • Monthly usage: 659 kWh

  • National rank: 2

FilippoBacci / Getty Images/iStockphoto
FilippoBacci / Getty Images/iStockphoto

New York

  • Average bill (January 2024): $138.76

  • Energy rates (January 2023): 23.44 ¢/kWh

  • Monthly usage: 592 kWh

  • National rank: 29

Kruck20 / iStock.com
Kruck20 / iStock.com

North Carolina

  • Average bill (January 2024): $140.11

  • Energy rates (January 2023): 13.07 ¢/kWh

  • Monthly usage: 1,072 kWh

  • National rank: 30

DenisTangneyJr / Getty Images
DenisTangneyJr / Getty Images

North Dakota

  • Average bill (January 2024): $110.56

  • Energy rates (January 2023): 9.88 ¢/kWh

  • Monthly usage: 1,119 kWh

  • National rank: 11

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Sean Pavone / Getty Images/iStockphoto
Sean Pavone / Getty Images/iStockphoto

Ohio

  • Average bill (January 2024): $136.17

  • Energy rates (January 2023): 15.58 ¢/kWh

  • Monthly usage: 874 kWh

  • National rank: 27

peeterv / Getty Images
peeterv / Getty Images

Oklahoma

  • Average bill (January 2024): $128.90

  • Energy rates (January 2023): 11.16 ¢/kWh

  • Monthly usage: 1,155 kWh

  • National rank: 21

benedek / Getty Images
benedek / Getty Images

Oregon

  • Average bill (January 2024): $130.93

  • Energy rates (January 2023): 13.84 ¢/kWh

  • Monthly usage: 946 kWh

  • National rank: 23

Sean Pavone / Getty Images/iStockphoto
Sean Pavone / Getty Images/iStockphoto

Pennsylvania

  • Average bill (January 2024): $148.51

  • Energy rates (January 2023): 17.39 ¢/kWh

  • Monthly usage: 854 kWh

  • National rank: 36

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SeanPavonePhoto / Getty Images/iStockphoto
SeanPavonePhoto / Getty Images/iStockphoto

Rhode Island

  • Average bill (January 2024): $183.89

  • Energy rates (January 2023): 31.22 ¢/kWh

  • Monthly usage: 589 kWh

  • National rank: 48

Craig McCausland / Getty Images
Craig McCausland / Getty Images

South Carolina

  • Average bill (January 2024): $147.32

  • Energy rates (January 2023): 13.54 ¢/kWh

  • Monthly usage: 1,088 kWh

  • National rank: 35

DenisTangneyJr / Getty Images
DenisTangneyJr / Getty Images

South Dakota

  • Average bill (January 2024): $118.28

  • Energy rates (January 2023): 11.18 ¢/kWh

  • Monthly usage: 1,058 kWh

  • National rank: 15

Sean Pavone / iStock.com
Sean Pavone / iStock.com

Tennessee

  • Average bill (January 2024): $143.15

  • Energy rates (January 2023): 12.05 ¢/kWh

  • Monthly usage: 1,188 kWh

  • National rank: 31

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benedek / Getty Images/iStockphoto
benedek / Getty Images/iStockphoto

Texas

  • Average bill (January 2024): $167.87

  • Energy rates (January 2023): 14.25 ¢/kWh

  • Monthly usage: 1,178 kWh

  • National rank: 45

DenisTangneyJr / Getty Images
DenisTangneyJr / Getty Images

Utah

  • Average bill (January 2024): $84.96

  • Energy rates (January 2023): 10.85 ¢/kWh

  • Monthly usage: 783 kWh

  • National rank: 1

SeanPavonePhoto / iStock.com
SeanPavonePhoto / iStock.com

Vermont

  • Average bill (January 2024): $119.17

  • Energy rates (January 2023): 20.98 ¢/kWh

  • Monthly usage: 568 kWh

  • National rank: 16

DenisTangneyJr / Getty Images/iStockphoto
DenisTangneyJr / Getty Images/iStockphoto

Virginia

  • Average bill (January 2024): $146.61

  • Energy rates (January 2023): 13.5 ¢/kWh

  • Monthly usage: 1,086 kWh

  • National rank: 34

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Sean Pavone / Getty Images/iStockphoto
Sean Pavone / Getty Images/iStockphoto

Washington

  • Average bill (January 2024): $112.34

  • Energy rates (January 2023): 11.09 ¢/kWh

  • Monthly usage: 1,013 kWh

  • National rank: 12

DavidByronKeener / Getty Images/iStockphoto
DavidByronKeener / Getty Images/iStockphoto

West Virginia

  • Average bill (January 2024): $146.49

  • Energy rates (January 2023): 13.64 ¢/kWh

  • Monthly usage: 1,074 kWh

  • National rank: 33

Ron and Patty Thomas / Getty Images/iStockphoto
Ron and Patty Thomas / Getty Images/iStockphoto

Wisconsin

  • Average bill (January 2024): $112.59

  • Energy rates (January 2023): 16.46 ¢/kWh

  • Monthly usage: 684 kWh

  • National rank: 13

DenisTangneyJr / Getty Images
DenisTangneyJr / Getty Images

Wyoming

  • Average bill (January 2024): $96.76

  • Energy rates (January 2023): 10.86 ¢/kWh

  • Monthly usage: 891 kWh

  • National rank: 3

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This article originally appeared on GOBankingRates.com: Here’s What the Average Electricity Bill Costs in Your State

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