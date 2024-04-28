Here’s What the Average Electricity Bill Costs in Your State
The average electric bill in the United States, according to SaveOnEnergy, is $138.90. Depending on the state you live in, however, you may be paying much less or a lot more money on your monthly electric billing statement.
Key findings from SaveOnEnergy’s April 2024 Electricity Bill Report highlight not only the typical cost of monthly electric bills across America, but each state’s average electricity rate and overall national ranking, using data from the U.S. Energy Information Administration (EIA).
In alphabetical state order, see what your state’s average electric bill costs are.
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Alabama
Average bill (January 2024): $169.63
Energy rates (January 2023): 14.4 ¢/kWh
Monthly usage: 1178 kWh
National rank: 47
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Alaska
Average bill (January 2024): $137.92
Energy rates (January 2023): 23.78 ¢/kWh
Monthly usage: 580 kWh
National rank: 28
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Arizona
Average bill (January 2024): $149.71
Energy rates (January 2023): 14.11 ¢/kWh
Monthly usage: 1,061 kWh
National rank: 37
Arkansas
Average bill (January 2024): $124.76
Energy rates (January 2023): 11.24 ¢/kWh
Monthly usage: 1,110 kWh
National rank: 20
California
Average bill (January 2024): $157.77
Energy rates (January 2023): 29.49 ¢/kWh
Monthly usage: 535 kWh
National rank: 42
Colorado
Average bill (January 2024): $98.68
Energy rates (January 2023): 14.26 ¢/kWh
Monthly usage: 692 kWh
National rank: 4
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Connecticut
Average bill (January 2024): $196.18
Energy rates (January 2023): 27.4 ¢/kWh
Monthly usage: 716 kWh
National rank: 49
Delaware
Average bill (January 2024): $146.14
Energy rates (January 2023): 15.53 ¢/kWh
Monthly usage: 941 kWh
National rank: 32
Florida
Average bill (January 2024): $164.32
Energy rates (January 2023): 14.79 ¢/kWh
Monthly usage: 1,111 kWh
National rank: 44
Georgia
Average bill (January 2024): $135.25
Energy rates (January 2023): 12.34 ¢/kWh
Monthly usage: 1,096 kWh
National rank: 26
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Hawaii
Average bill (January 2024): $228.04
Energy rates (January 2023): 44.28 ¢/kWh
Monthly usage: 515 kWh
National rank: 50
Idaho
Average bill (January 2024): $108.44
Energy rates (January 2023): 10.79 ¢/kWh
Monthly usage: 1,005 kWh
National rank: 8
Illinois
Average bill (January 2024): $107.50
Energy rates (January 2023): 14.93 ¢/kWh
Monthly usage: 720 kWh
National rank: 7
Indiana
Average bill (January 2024): $130.63
Energy rates (January 2023): 13.75 ¢/kWh
Monthly usage: 950 kWh
National rank: 22
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Iowa
Average bill (January 2024): $105.23
Energy rates (January 2023): 11.85 ¢/kWh
Monthly usage: 888 kWh
National rank: 6
Kansas
Average bill (January 2024): $121.01
Energy rates (January 2023): 13.04 ¢/kWh
Monthly usage: 928 kWh
National rank: 18
Kentucky
Average bill (January 2024): $134.23
Energy rates (January 2023): 12.27 ¢/kWh
Monthly usage: 1,094 kWh
National rank: 25
Louisiana
Average bill (January 2024): $133.19
Energy rates (January 2023): 10.82 ¢/kWh
Monthly usage: 1,231 kWh
National rank: 24
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Maine
Average bill (January 2024): $150.94
Energy rates (January 2023): 25.89 ¢/kWh
Monthly usage: 583 kWh
National rank: 39
Maryland
Average bill (January 2024): $169.21
Energy rates (January 2023): 17.48 ¢/kWh
Monthly usage: 968 kWh
National rank: 46
Massachusetts
Average bill (January 2024): $163.52
Energy rates (January 2023): 28.34 ¢/kWh
Monthly usage: 577 kWh
National rank: 43
Michigan
Average bill (January 2024): $119.58
Energy rates (January 2023): 18.34 ¢/kWh
Monthly usage: 652 kWh
National rank: 17
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Minnesota
Average bill (January 2024): $108.53
Energy rates (January 2023): 14.04 ¢/kWh
Monthly usage: 773 kWh
National rank: 9
Mississippi
Average bill (January 2024): $150.86
Energy rates (January 2023): 12.72 ¢/kWh
Monthly usage: 1,186 kWh
National rank: 38
Missouri
Average bill (January 2024): $116.53
Energy rates (January 2023): 10.82 ¢/kWh
Monthly usage: 1,077 kWh
National rank: 14
Montana
Average bill (January 2024): $108.78
Energy rates (January 2023): 11.98 ¢/kWh
Monthly usage: 908 kWh
National rank: 10
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Nebraska
Average bill (January 2024): $102.74
Energy rates (January 2023): 9.85 ¢/kWh
Monthly usage: 1,043 kWh
National rank: 5
Nevada
Average bill (January 2024): $153.81
Energy rates (January 2023): 16.38 ¢/kWh
Monthly usage: 939 kWh
National rank: 40
New Hampshire
Average bill (January 2024): $156.19
Energy rates (January 2023): 25.07 ¢/kWh
Monthly usage: 623 kWh
National rank: 41
New Jersey
Average bill (January 2024): $122.08
Energy rates (January 2023): 17.9 ¢/kWh
Monthly usage: 682 kWh
National rank: 19
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New Mexico
Average bill (January 2024): $90.68
Energy rates (January 2023): 13.76 ¢/kWh
Monthly usage: 659 kWh
National rank: 2
New York
Average bill (January 2024): $138.76
Energy rates (January 2023): 23.44 ¢/kWh
Monthly usage: 592 kWh
National rank: 29
North Carolina
Average bill (January 2024): $140.11
Energy rates (January 2023): 13.07 ¢/kWh
Monthly usage: 1,072 kWh
National rank: 30
North Dakota
Average bill (January 2024): $110.56
Energy rates (January 2023): 9.88 ¢/kWh
Monthly usage: 1,119 kWh
National rank: 11
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Ohio
Average bill (January 2024): $136.17
Energy rates (January 2023): 15.58 ¢/kWh
Monthly usage: 874 kWh
National rank: 27
Oklahoma
Average bill (January 2024): $128.90
Energy rates (January 2023): 11.16 ¢/kWh
Monthly usage: 1,155 kWh
National rank: 21
Oregon
Average bill (January 2024): $130.93
Energy rates (January 2023): 13.84 ¢/kWh
Monthly usage: 946 kWh
National rank: 23
Pennsylvania
Average bill (January 2024): $148.51
Energy rates (January 2023): 17.39 ¢/kWh
Monthly usage: 854 kWh
National rank: 36
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Rhode Island
Average bill (January 2024): $183.89
Energy rates (January 2023): 31.22 ¢/kWh
Monthly usage: 589 kWh
National rank: 48
South Carolina
Average bill (January 2024): $147.32
Energy rates (January 2023): 13.54 ¢/kWh
Monthly usage: 1,088 kWh
National rank: 35
South Dakota
Average bill (January 2024): $118.28
Energy rates (January 2023): 11.18 ¢/kWh
Monthly usage: 1,058 kWh
National rank: 15
Tennessee
Average bill (January 2024): $143.15
Energy rates (January 2023): 12.05 ¢/kWh
Monthly usage: 1,188 kWh
National rank: 31
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Texas
Average bill (January 2024): $167.87
Energy rates (January 2023): 14.25 ¢/kWh
Monthly usage: 1,178 kWh
National rank: 45
Utah
Average bill (January 2024): $84.96
Energy rates (January 2023): 10.85 ¢/kWh
Monthly usage: 783 kWh
National rank: 1
Vermont
Average bill (January 2024): $119.17
Energy rates (January 2023): 20.98 ¢/kWh
Monthly usage: 568 kWh
National rank: 16
Virginia
Average bill (January 2024): $146.61
Energy rates (January 2023): 13.5 ¢/kWh
Monthly usage: 1,086 kWh
National rank: 34
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Washington
Average bill (January 2024): $112.34
Energy rates (January 2023): 11.09 ¢/kWh
Monthly usage: 1,013 kWh
National rank: 12
West Virginia
Average bill (January 2024): $146.49
Energy rates (January 2023): 13.64 ¢/kWh
Monthly usage: 1,074 kWh
National rank: 33
Wisconsin
Average bill (January 2024): $112.59
Energy rates (January 2023): 16.46 ¢/kWh
Monthly usage: 684 kWh
National rank: 13
Wyoming
Average bill (January 2024): $96.76
Energy rates (January 2023): 10.86 ¢/kWh
Monthly usage: 891 kWh
National rank: 3
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This article originally appeared on GOBankingRates.com: Here’s What the Average Electricity Bill Costs in Your State