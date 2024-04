Licking County property transfers: April 8-12 sales range from $51,500 to $887,500

The following are property transfers recorded in Licking County from April 8 to 12, 2024.

First name indicates the seller; second name represents the buyer

Bowling Green Township

9632 Somerset Road; Enderle Donna J and Brian E; Wise Pamela; 4/11/2024; $255,000

11631 Rankin Road SE; Kelly Kathy; McCance Richard L Jr and McCance Donna J (Trustees); 4/12/2024; $73,000

Buckeye Lake

5259 North Bank Road; Dunn Rhonda L and Litzinger Mary; Heath Fluid LLC; 4/8/2024; $887,500

Burlington Township

No address listed - Marion Road; Smith Elaine W; Suarez Christafer; 4/11/2024; $149,900

Etna Township

113 Buttonbush Place; Obong Cheryl L; Zabonik Leslie A and King Bret; 4/9/2024; $385,000

9588 Mink St. SW; Skory Time Properties LLC; Cruz Luz Clarita and Almaguer Eduardo Jr; 4/10/2024; $380,000

77 Fifth Ave. SW; Ciulla Teri Lynne and Cummings Brian Douglas; Majhi Indra Bahadur; 4/11/2024; $263,000

Hanover Township

14260 Brushy Fork Road SE; Donaldson Mark E; Dunn Mark S II and Francisco Lauryn C; 4/8/2024; $525,000

Harrison Township

112 Avery Place; Dr Horton-Indiana LLC; Negron John Santiago and Patricia and McKinney Priscilla and Steve; 4/12/2024; $425,900

11 Hardwoods Drive; Rai Osoking Hang and Jewan; Khatiwada Rupa Wati and Shiba Lal and Khatiwada Mohan Prosad; 4/10/2024; $400,000

129 Fabius Way SW; Ringhiser Christine; Boysel Dustin and Betty; 4/11/2024; $375,000

Hartford Township

12179 School Lane Road; Persinger Thomas E and Maureen A; Lawrence Jesse and Vendeville Cara; 4/10/2024; $537,900

Heath

636 Alpine Circle; Foster Kerrill A; Conaway Edward W Jr; 4/11/2024; $341,000

1761 Fir Court; Yerian David I (Trustee); Mueller Ian David and Lyndsay Ellen; 4/10/2024; $300,000

359 Summit Road; GHI Investments LLC; Cotton Jason R; 4/8/2024; $51,500

Jersey Township

9780 Miller Road; Hively Michael J and Delight D; Allen Matthew; 4/8/2024; $455,000

Johnstown

300 N. Oregon St.; Offenburger Toni; Goodhart Kim L; 4/10/2024; $312,000

Licking Township

127 Avondale St.; Mauger Jason; Bailey Mark; 4/11/2024; $175,000

Newark

621 Creeks Edge Drive; Cavinee Erin M and Daniel; Swetel Mark and Cory; 4/10/2024; $422,000

1579 Pleasant Valley Drive; Frf2 LLC; Van Fossen Ty and Wolfe Shelby P; 4/12/2024; $335,000

474 Hudson Ave.; Nelson Rodney A and Mindy Honey; Mattimoe James McArdle and Elisabeth Perrin; 4/11/2024; $307,900

1965 Glassboro St.; Glen Ridge Homes LLC; Shri Vany LLC; 4/10/2024; $300,000

627 Robin Lane; Mueller Esther M; Huffstetler Connor R; 4/10/2024; $296,000

895 W. Main St.; Lopez Stephen M; Fairburn Jordan and Sherer Camille; 4/10/2024; $295,000

1780 Reddington Road; Plaza Financial Group Ltd; Painter Timothy and Tamara; 4/12/2024; $273,100

1187 W. Main St.; Adamson Wesley Shaun and Zoe Anne; Farley Logan and Young Aubrey Danielle; 4/9/2024; $265,000

703 Whitetail Loop; Deer Valley Condominium LLC; Powers Jeremy and Christina; 4/8/2024; $265,000

1988 High Bridge St.; Glen Ridge Homes LLC; Shriver Linda; 4/10/2024; $257,505

506 Edgemont Road; Stronghold Property Investments LLC; Bishop Dylan Lee; 4/10/2024; $230,000

556 Highland Blvd.; Reed Elias J and Trina D; Brockway Zachary; 4/9/2024; $212,000

398 Clarendon St.; Shafer Caitlin N; Hundley Michaela and James; 4/11/2024; $185,000

106 Homewood Ave.; Sn1 Property Group LLC; Schirtzinger Dale A and Dottie J; 4/12/2024; $172,500

51 Kreig St.; Swank Tara L; Cottrell Alycia and Stafford Matthew R; 4/10/2024; $165,000

674 McKinley Ave.; Cannizzaro John P Jr and Cannizzaro Richard; Richards Kenneth L and Katherine C; 4/8/2024; $155,700

668 McKinley Ave.; Cannizzaro John P Jr; Richards Kenneth L and Katherine C; 4/8/2024; $155,700

64 Madison Ave.; Wise Pamela; Enderle Donna and Brian E; 4/11/2024; $152,000

Newark Township

164 Gladys Ave.; Stafford Becky A; Roberts Jason; 4/10/2024; $275,777

Pataskala

142 Heron Ave.; Fischer Homes Columbus II LLC; Karki Durga M and Milan K; 4/11/2024; $392,135

300 Edgemont Court; Lindow Jonathan and Melanie; Runyon Zachary and Sanford Logan; 4/8/2024; $328,900

6421 Columbia Road; Ammar Abdul J; Shortridge Amber Leigh; 4/9/2024; $160,000

Reynoldsburg

8921 Patterson Loop; Rai Bhim B and Priscilla; Dhakal Krishna Prasad; 4/12/2024; $425,000

8431 Taylor Chase Drive; Salim-Muhammad Leslie and Muhammad Kwame; Wargo Mark and Hutcheson Christina; 4/12/2024; $299,000

St. Albans Township

3995 Raccoon Valley Road; Miller Jeremy and Misener Matthew; Graham Christopher James; 4/9/2024; $480,000

Utica

317 Central Ave.; Hughes Tyler; Miller Jack Dean Iii and Wigal Camryn Mackenzie; 4/11/2024; $160,000

59 1/2 Central Ave.; Jackson Jason T and Shelly M; Humphrey Hannah Christine; 4/8/2024; $115,000

This article originally appeared on Newark Advocate: Licking County transfers: Sales range from $51,500 to $887,500