Property transfers: Holmes, Wayne sale prices from $1.37M-$5.4K

Wayne County

Canaan Township — Daniel P. Hoffman and Holly A. Fitzgerald to George A. and Kellie A. Mullet, Burbank Road, $843,894.

William Elden and Catherine Louise Steele to Zachary J. Eggeman and Ashley McCaman, 145 Burbank St., $170,000.

Daniel P. Hoffman and Holly A. Fitzgerald to Jason and Sandra Wiles, 11016 Burbank Road, $1,368,028.

Daniel P. Hoffman and Holly A. Fitzgerald to Robert M. Cutlip III and Kimberly M. Cutlip, W. Steiner Road, $520,052.

Chippewa Township — Michael T. and Amy E. Demrovsky to Joye E. Brown and Christopher A. Snyder, 13908 Calaboone Road, $689,000.

Sarah L. Smith to Jennifer L. Smith, 15680 Valley View Road, $233,000.

Aaron T. Woodruff to Brian C. Landis, 15270 Hatfield Road, $238,000.

Clinton Township — Robert S. Shircliff to Braden and Caitlin Doty, 6675 Columbus Road, $265,000.

Congress Township — Cynthia A. Geitgey to Cynthia A. Geitgey, 12290 Burbank Road, $92,703.

East Union Township — Eli D. Miller to William S. and Lydia Ann Hostetler, Cutter Road, $300,000.

Edwin M, and Mary Troyer to Benjamin B. Yoder Jr. and Elsie D. Yoder, 5930 S. Carr Road, $325,000.

Franklin Township — Justin S. Young to Richard Stone II and Tina Stone, 2438 Oil City Road, $250,000.

Green Township — Clyde E. and Kathy A. Miller (trustees) to Brian W. and Heidi K. Rennecker, 5709 N. Honeytown Road, $376,010.

Kim C. Bumgardner to Trenton Foster and Emma Yost, 169 Fairlawn St., $204,000.

Michael J. and Rebekah Undersander to Harrison M. Clark and Emily N. Reed, 6110 Akron Road, $200,000.

Sure Way Builders to Noah and Eleanora Riggenbach, 5930 Akron Road, $182,000.

Milton Township — Timothy L. and Jonell L. Ramsier to Chad T. and Shayna R. Ramsier, 9461 E. Pleasant Home Road, $150,000.

Trevor W. Bates to Marcus Kline, 808 W. Oak St., $129,000.

Plain Township — Richard S. and Monica L. Fisher to Conner S. Schlauch and Kassandra M. Orr, 248 S. Firestone Road, $160,000.

Rittman — Donald J. Hogston Jr. and Eva Kathleen Hogston to Robert W. Robinson and Gloria J. Thorne, 127 S Metzger Ave., $230,000.

Salt Creek Township — Donald L. Orr (trustee) to KJT Investments,1844 Pilgrims Trace, $240,000.

Sugar Creek Township — Kenis E. and Rebecca S. Steffen to Edwin M. and Mary Troyer, 3623 Kidron Road, $335,000.

Grant O. Elffers to Ammon E. Hershberger, 996 S. Wenger Road, $265,000.

Badoja Heritage to Doris K. and Lonnie Eash, E. Lincoln Way, $439,500.

Wayne Township — Norman Earl Treece to Daniel J. and Jayne R. Armstrong, 5845 Cleveland Road, $179,000.

Brett J. and Jami Liggett to Lori Beth Miller, 1350 Hunt Club Drive, $860,000.

Judith Ratzel and Elizabeth A. Miller and Cheryl L. Tieche to Loral Properties, Mechanicsburg Road, $5,490.

Bel Kay LLC to Five Star Family Housing,, 37 High St., $105,000.

Wooster — Myles L. Robbins to Kevin Wayne Lenart II, 437 W. North St., $130,000.

Matthew and Ana Mummert to Peggy Lou Stryker, 716 Washington St., $172,000.

Frederick J. Grzybowski to Jennifer A. Olp, 1934 Sherman Road, $161,900.

Candace Chenoweth to David A. and Janet S. Cermely, 4100 Peabody Place, $430,000.

Richard W. Sr. and Betty Jane Smith to Sedina Lowe, 2452 Barrington Way, $224,000.

Royal Morgan Estates to SFCC Investments, 860 W. Liberty St., $32,000.

Wooster Township — Brian D. White to Mizer Chrystal Daun Hummel, 3089 Batdorf Road, $215,000.

This article originally appeared on The Daily Record: Property transfers: Holmes, Wayne sale prices from $1.37M-$5.4K