Real estate sales in Peoria, Tazewell and Woodford counties for Nov. 26, 2023

These real estate transactions, recorded the week of Nov. 13, are compiled from information on file with Peoria, Tazewell and Woodford counties. They represent sales of $78,000 or more.

PEORIA COUNTY

1225 E. Maywood Ave., Peoria: Jennifer and Jeremy Lutker to Alan Horts, $79,900.

101 Glen View Court, Peoria: Shaun R. and Leslie B. Reeves to Steve and Teresa Schell, $80,000.

805 W. Corrington Ave., Peoria: Kimberly Roe to Kenneth Anderson, $90,000.

1102 E. Hines Ave., Peoria: Thomas and Nancy Horstmann to Brittany M. Martin and Joshua G. Slizewski, $94,000.

2231 W. Gilbert Ave., Peoria, 3628 N. Finnell Ave., Peoria, and 3226 W. Augustana Ave., Peoria: William K. and Linda K. Meritt to Waibel Investment Group LLC, $95,000.

313 E. Melbourne Ave., Peoria: Cassandra Schurter to Timothy M. Rosenberger, $96,000.

1205 N. Wood Road, Peoria: Vicky L. Curtis to DGO Homes LLC, $120,000.

1917 N. Ellory Road, Peoria: Jessica A. Ford to Jeremy A. Woodson, $125,000.

415 E. Illinois Ave., Peoria: Shane M. Sharp to Andy and Merry L. McCreedy, $131,500.

3510 N. Missouri Ave., Peoria: Ciara V. Kelly to Lamia T. Doueihi, $149,000.

2312 W. Westport Road, Peoria: Joseph Fontana and Brian Monge to Seth Lowe, $160,000.

2107 S. Laramie St., Peoria: Billie Jo and Daniel E. Stambaugh to Todd W. Uhlman, $165,000.

4808 W. Rusty Lane, Bartonville: Amber D. Helms to Michael A. and James M.E. Baughman, $175,000.

3214 W. Westport Road, Peoria: Jay D. and Carla J. Eman to Marissa Rettig, $175,000.

4523 N. Thornhill Drive, Peoria: Herbert O. Bingham to Gary and Lynda Demmin, $177,000.

1612 N. Knollwood Court, Peoria: Wesley and Brittney King to Steven and Karen Morris, $185,000.

3621 N. Marbleway Drive, Peoria: Michalis Chiras and Jeff Cohen to Bryan L. and Karen S. Rodgers, $188,000.

4610 N. Laurel Drive, Peoria: Lori S. Cordis to Donald L. and Jane L. Jones, $195,000.

4612 N. Montello Drive, Peoria: Brian J. Monge and Joseph R. Fontana to Infinite Spikes and Kiamber Blake, $195,000.

102 S. Hollybrook Drive, Chillicothe: Stanley A. and Amy K. Fitzanko to Melyssa Glunz, $196,000.

430 N. Santa Fe Ave., Princeville: Douglas N., Bryan A. and Marty A. Whittaker to Victoria Schick, $196,500.

2431 W. Imperial Drive, Peoria: Bernard L. and Barbara Drake to David W. and Dawn R. Miller, $205,000.

3106 E. Cedar Hills Drive, Chillicothe: AZ Property One LLC to Janis Siebenthal, $207,500.

1111 S. Mesa Drive, Peoria: Michelle and Randy Patrick to Austin M. Mitchell, $210,000.

2337 W. Kenfield Court, Peoria: Keith H. Ifft to Sushanth D. Soudamalla and Charlotte S. Jakkula, $220,000.

5019 S. Whittingham Curve, Mapleton: Mark E. and Charity D. Theyse to Wes and Kaitlyn Sweet, $225,000.

303 N. Phil Gould Drive, Hanna City: Brenda C. Barrett to Weston R. Holt and Alaina M. Karamitsos, $238,000.

14825 W. Windsong Drive, Brimfield: Robert D. Perhne to Joshua D. and Kirsten M. Lathrop, $255,000.

11627 W. Smithville Road, Hanna City: Steven and Karen Morris to Arlyn B. Ray and Dana R. Reiter, $284,000.

245 NE Randolph Ave., Peoria: Fulvio N. Zerla to Fernanda and Shane M. Sharp, $290,000.

209 NE Randolph Ave., Peoria: Barry and Elizabeth Gray to Christ and Sandra Rapacz, $290,000.

2208 W. Brooklyn Place, Dunlap: Timothy J. and Jennifer L. Alcenius to Dinesh K. and Priyanka Somisetty, $325,000.

4741 S. Sir Lancelot Court, Mapleton: Todd Spurgeon to Timothy P. and Robin K. Hipp, $330,000.

702 N. Hurff Drive, Elmwood: Amy L. Kimble to Israel and Nathalie Snider, $400,000.

4837 N. Grandview Drive, Peoria Heights: Lawrence and Karen Tangel to Sherry L. Daly, $1,080,000.

5400 W. Sienna Lane, Peoria: Apartments at Grand Prairie LLC to AGP Owner LLC, $24,325,000.

TAZEWELL COUNTY

Parcel Number 02-02-15-101-071, Tazewell County: Bar Heart Properties LLC to 1015 Properties LLC, $85,000.

110 Durant St., Morton: Bruce A. Wolf to David H. Garcia, $100,000.

210 Arnold Ave., East Peoria: Janet L. Davis to Anthony Bannan, $102,000.

356 Highway Blvd., North Pekin: Frances E. and Richard E. Curto to Christopher and McKenzie Rhoads, $109,000.

406 Lakeside Ave., Pekin: Amanda K. Collins and Justin W. Dial to Anna M. Simpson, $125,000.

131 State St., North Pekin: Justin and Katherine Lacey to Mark Hall, $126,000.

307 Reservoir Road, Pekin: William Fussner to Nicholas L. Smith, $130,000.

Parcel Number 21-21-22-400-005, Tazewell County: Frederick A. Funk to Kerry Baer, $135,000.

1317 Highland Ave., Pekin: Karla S. Best and Jeannie A. Reynolds to Skyler Bustle, $137,000.

125 E. Madison, Morton: Amy M. Jones to Aaron and Ashley Adams, $160,000.

Parcel Number 17-17-12-300-004, Tazewell County: Veronica Barth to Rebecca S. and William A. Gohs, $165,000.

2112 Granada Drive, Pekin: Sophia Swallers to Charlene J. and Jerald E. Watts, $165,000.

1147 E. Guth Road, Washington: Rebecca L. and Stephen M. Summer to Jay P.T. and Sara L. Bruer, $165,000.

409-411 Court St., Pekin: Mary T. Lohman to Prodehl Family Investments LLC, $182,000.

123-125 Sheffield Road, Groveland: Frederick A. Funk to Jerrol and Scott Dickson, $195,000.

341 S. Mississippi Ave., Morton: Mary A. Evans to Juan S. Sanchez, $199,900.

264 Webster Lane, East Peoria: Kenneth W. Webster to Terri J. Freeland, $200,000.

2201 Broadway Road, Pekin: Farmers Automobile Management Corporation to Jennings Real Estate Holdings LLC, $200,000.

1220 Highview Road, East Peoria: Gladys A. and Matthew J. Braskich to Suzanne K. Brooks, $225,000.

290 & 292 E. Queenwood Road, Morton: Bradd and Stephanie Mennenga to Brian J. and Rocio Y. Hammond, $250,000.

15 Cheshire Drive, Mackinaw: Carol K. Williams to Roger K. Prather, $265,000.

1834 Kingsbury Road, Washington: Deborah S. Langberg to Kelsey and Todd Harrison, $280,000.

Parcel Number 21-21-22-400-005, Tazewell County: Frederick A. Funk to Cheri L. and Douglas K. Frank, $310,000.

Parcel Number 12-12-02-300-001, Tazewell County: Gary L. and Karen S. Rogers to Andy and Jennifer Schwenk, $314,847.

117 Tuscany Court, Morton: Eric J. and Jennifer L. Schaefer to Jonathan R. Morris and Lara E. Skaggs, $342,900.

Parcel Numbers 12-12-02-300-001 and 12-12-02-300-014, Tazewell County: Gary L. and Karen S. Rogers to Holly M. and Michael E. Yordy II, $386,193.

6 Anthony Court, Washington: Charles G. Jr. and Rebecca A. Boysen to Douglas N. and Lori Simmons, $396,000.

455 Deer Lakes Drive, Goodfield: Darrel W. and Gina Haynes to Caitlin and Seth Kauffman, $472,500.

141 S. Rhode Island Ave., Morton: Latona F. and Michael J. Eiberger to George E. Murphy, $510,000.

22 Topaz Court, Morton: Alan L. and Merrie L. Schweigert to Brooke D. Roth, $602,515.

Parcel Number 22-22-01-100-009, Tazewell County: Carol and Scott L. Birkey to Esther A. Birkey, $665,000.

Parcel Numbers 20-20-17-300-001 and 20-20-18-400-002, Tazewell County: Lisa M. Boyer, Lori L. Gama, Denise R. Hofer, Danette M. Lowe and Samuel J. Skinner to Amanda J. and Daniel D. Meeker, $1,050,000.

Parcel Number 18-18-10-300-002, Tazewell County: Jerry D. and Peggy A. Sauder to Sharon L. Goff, $1,807,650.

WOODFORD COUNTY

1316 N. Paradise Drive, Metamora: Joshua Durham to Randy Roethler, $117,250.

235 Maple Ave., Minonk: Emma M. Delay to Tristin Rodseth, $152,000.

220 Murphy Lane, Metamora: Daniel T. Diggle to Gerald and Callie Baker, $158,000.

606 S. Main St., Eureka: Joshua A. and Mary B. Ward to Keith and Michelle Brodeur, $199,900.

904 Brookshire Lane, Eureka: William J. and Michelle Bean to Robert and Denise Hice, $215,230.

1717 County Road 1900 E, Benson: Trenton J. and Taffy A. Tippey to Joshua A. and Mary B. Ward, $325,000.

Parcel Number 09-36-100-004, Woodford County: Jason M. Fehr to Jesse D. Fehr, $352,000.

1131 N. Nofsinger Road, Metamora: Laurie K. Larsh, Julie E. Jacobs and Nancy L. and Clarence L. Castle Jr. to Juan and Claudia Arriaga-Morales, $360,000.

520 Hillside Road, East Peoria: Charles A. and Traci R. Schachette to Jonah Greving, $375,000.

