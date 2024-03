Real estate transfers: Jackson Township home sells for $1.07 million

Real Estate

A Jackson Township home has sold for $1.07 million, according to the latest real estate transfers filed with the Stark County Auditor's Office.

The approximately 3,700-square-foot house on Roman Ave NW sits on a little over half an acre.

The transfers cover Feb. 24 to March 1.

Bethlehem Township

Weber James P & Kristine A from J & J Holdings of Navarre LLC, 54 Ohio St SW, $108,000.

Jackson Township

4240 Munson LLC from Munson Derm Associates Ltd, 4240 Munson St NW, $750,000.

4240 Munson LLC from Munson Derm Associates Ltd, parcel 1702241 Executive Cir NW, $750,000.

Brenneman Robert P & Gold Evelyn C from Fritz Martin W, 6820 Elaine Ave NW, $264,000.

Cossack Zach and Shemaskek Margaret from Cross Timberlands LLC, 8165 Caroline St NW, $235,000.

Curlutu Bradley A & Jenkins-Mccallum from Sloan Robert A & Kristin N, 3595 Vineyard Ave NW, $626,250.

David Shelly L from Pozzuto Brenda & Miller William J, 3681 Barrington PL NW, $195,000.

Dimarzio Daniel Anthony & Chelsea from Williams Joyce & Citron Matt, 1840 Dunkeith Dr NW, $395,000.

Gilbert Ronald L from Albertoni John Jr & Gillard Stephanie, 3690 Riviera Ave NW, $223,600.

K Hovnanian at Heritage Park LLC from A List Land Development LLC, 7054 Heritage Park Ave NW, $152,000.

K Hovnanian at Heritage Park LLC from A List Land Development LLC, 8924 Camden Rd NW, $152,000.

Kestel Julia M & Matthew A from Kestel Paula K Trustee / Paula K Kestel, 3504 Miles Ave NW, $250,000.

Kustra Todd William & Kerri L from Tornabene Joseph F, 6540 Pear Ave NW, $580,000.

Lucius Michael S from Mckelley James, 8521 Gentry St NW, $400,000.

Nova Prospect LLC from Reynolds Edward B &Mary E, 3065 Perry Dr NW, $420,300.

Pasterchek Logan J & Baker Amy L from Residential Solutions Inc, 8674 Milmont St NW, $299,900.

Perry Andrea M & Stephen A Sr from Stockert Jeffrey A & Sheila L, 6385 Doral Dr NW, $430,000.

Sloan Robert A & Kristin from Beck Gabriel B & Mihalek Sara D, 7324 Roman Ave NW, $1,070,000.

Story continues

Stockert Jeffrey A & Sheila L from Shearer Robert J Successor Trustee, 4621 Lismore Ave NW, $800,000.

Swinderman Kevin Deloss & Danielle Marie from Kristin M Mihal Succ Ttee of the Thomas, 4758 Preserve Dr NW, $203,500.

Thunder Holdings LLC from Clark Robert H Ttee, 5010 Brunnerdale Ave NW, $250,000.

Tomlinson Adam from Murphy Joan M, 5334 Island Dr NW, $715,000.

Trusty-Rood Brenda & Rood David from Hiett Philip v & Bilbrey Michele E, 2414 Charing Cross Rd NW, $315,000.

Wilson Collin & Jessica from Zavvie Power Buyer LLC, 3320 Hadrian Cir NW, $393,000.

Wiser Jason Allen & Farland Michelle from Morgan Brian P & Christy C, 5011 Revere Ave NW, $246,000.

Lawrence Township

Frasher Kari M from Forty Corners Village LLC, 102 Thomas BLVD NW, $90,000.

Phy Borin & Clark Veronica N from Wilhelm Dawn N & Jefferie M, 6120 Slavin Cir NW, $365,000.

Pickett Daniel & Amy Christine from Eberhardt Construction LLC, 14901 Lawmont St, $228,000.

Pickett Daniel & Amy Christine from Eberhardt Construction LLC, parcel 2411406 Lawmont St NW, $228,000.

Massillon

Cowan Gary O II & Kristy from Parr Teresa M, 1815 Tremont Ave SW, $148,000.

Day-Odonnell Jennifer & Odonnell April from Beris George Jr & Anne Marie, 2454 Dogwood Dr NE, $302,000.

Dews Logan from MD Enterprises of Applecreek LLC, 815 Oak Ave SE, $130,000.

Guerrieri Casey J & Kittridge Clayton from Weavers Custom Builders LLC, 636 Cliff St NW, $140,000.

Kiko Kymbirlee from MD Enterprises of Apple Creek Inc, 108 Woodland Ave SE, $120,000.

Ocrainiciuc Smile Solutions LLC from Kron Gerald P & Kimberly R, 224 Lincoln Way E, $216,500.

Phillips Anna C from Williams Judith A & Ponchak Teresa A, 759 Rotch Ave NE, $136,000.

Skidmore Kathryn Diane from Elbanoby LLC, 2318 Rhode Island Ave SE, $139,499.

Taylor Neil & Giselle S from Friend Taylar, 2213 Oak Ave SE, $215,000.

Taylor Neil & Giselle S from Friend Taylar, parcel 615005 Oak St, $215,000.

Wingert Jessica from NVR Inc DBA Ryan Homes, 1799 Heron Creek St NW, $283,990.

Perry Township

Albaugh Tyler J & Lambert Fawn E from Trieff Robert B, 1817 Thornridge Rd NW, $210,000.

Brophy William E from Langenhop Jonathon D & Alicia A, 801 Netherwood Ave NW, $266,851.

Clark Kelly B & Jessa M from Sutherland Denise A, 4915 Monticello St NW, $300,000.

Fresh Meadows LLC from Meadows Ohio LLC, 4516 Navarre Rd SW #27, $1,000.

Greenwalt Donald J & Luz C from Jre Homes LLC, 224 Bernower Ave SW, $128,000.

Kek Holdings LLC from Codispoti Nicholas P & Beverly J, 1240 Main St NE, $385,000.

Langenhop Jonathon D & Alicia A from Thompson Jamon A R & Nickson Karena J, 7133 Gauntlet St SW, $360,000.

Mealone LLC from Jones Rickey E & Charlotte M, 5980 Margie Cir SW Unit 206, $49,500.

Parr Teresa from Hutchinson Laura & Thomas, 1428 Saratoga Ave SW, $115,900.

R&W Home Improvement LLC from Chambers Scott, parcel 4305209 Keller Rd SW, $21,500.

Rohleder Marriah K from Rohleder Carl A, 303 Ingall Ave NW, $126,000.

Scerbo Anthony Michael from Mitchell Nancy E, 425 Roxbury Ave NW, $250,000.

Shaffer Stephen from Morrison Brandy M & Stuart, 4923 Quincy St NW, $245,000.

Thunder Holdings LLC from WGCS Investments LLC, 3244 Bailey St NW, $140,000.

Sugar Creek Township

Burger Dylan C & Olivia P from Bucher Harvey Jr, 8030 Justus Ave SW, $241,000.

Horvath Brent from Church of Ohio LLC, 11791 Mount Eaton St SW, $210,000.

Tuscarawas Township

Knouse Brannon M from Knouse Brannon M &, 12430 Millersburg Rd SW, $10,000.

This article originally appeared on The Repository: Jackson Township home sells for $1.07 million