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Result of Nordea share sale and proposal to launch share buy-back programme

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Sampo Oyj
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SAMPO PLC INSIDE INFORMATION 10 September 2021 at 8:10 am

NOT FOR RELEASE, PUBLICATION OR DISTRIBUTION IN OR INTO THE UNITED STATES, AUSTRALIA, CANADA, JAPAN OR IN OR INTO ANY OTHER JURISDICTION IN WHICH OFFERS OR SALES WOULD BE PROHIBITED BY APPLICABLE LAW

Result of Nordea share sale and proposal to launch share buy-back programme

Following the announcement on 9 September 2021, Sampo has sold 73 million Nordea shares to institutional investors. The transaction generated approximately EUR 745 million in gross proceeds.

Sampo Group management will propose to the Board that the proceeds of the sale are used to launch a share buy-back programme no later than 3 November 2021 (the date Sampo Group’s Interim Statement for January – September 2021 is published). The Sampo Board was authorised by the Group’s Annual General Meeting on 19 May 2021 to repurchase up to 50 million Sampo A shares.

The sale of Nordea shares will have a positive accounting effect of EUR 144 million on Sampo Group’s consolidated IFRS net income and an additional EUR 21 million on other comprehensive income. The net income impact of the sale will be treated as an extraordinary item in the calculation of Sampo’s dividend payout ratio for the 2021 financial year.

After the transaction, Sampo holds 407,924,782 Nordea shares, corresponding to 10.1 per cent of all shares and voting rights in Nordea. BofA Securities Europe SA acted as Bookrunner of the transaction.

SAMPO PLC

For more information, please contact:

Knut-Arne Alsaker
Group CFO
tel. +358 10 516 0010

Sami Taipalus
Head of Investor Relations
tel. +358 10 516 0030

Maria Silander
Communications Manager, Media Relations
tel. +358 10 516 0031

Important notice

THIS ANNOUNCEMENT HAS BEEN MADE FOR INFORMATION PURPOSES ONLY AND SHALL NOT CONSTITUTE AN OFFER TO BUY, SELL, ISSUE OR SUBSCRIBE FOR, OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY, SELL, ISSUE OR SUBSCRIBE FOR ANY SECURITIES, NOR SHALL THERE BE ANY SALE OF SECURITIES IN ANY JURISDICTION IN WHICH SUCH OFFER, SOLICITATION OR SALE WOULD BE UNLAWFUL PRIOR TO REGISTRATION OR QUALIFICATION UNDER THE SECURITIES LAWS OF ANY SUCH JURISDICTION.

IN THE UNITED KINGDOM, THIS ANNOUNCEMENT IS ONLY BEING DISTRIBUTED TO AND IS DIRECTED AT “QUALIFIED INVESTORS” WITHIN THE MEANING OF ARTICLE 2(E) OF REGULATION (EU) 2017/1129, AS IT FORMS PART OF DOMESTIC LAW IN THE UNITED KINGDOM BY VIRTUE OF THE EUROPEAN UNION (WITHDRAWAL) ACT 2018, (A) HAVING PROFESSIONAL EXPERIENCE IN MATTERS RELATING TO INVESTMENTS FALLING WITHIN ARTICLE 19(5) OF THE FINANCIAL SERVICES AND MARKETS ACT (FINANCIAL PROMOTION) ORDER 2005, AS AMENDED (THE “ORDER”); (B) WHO ARE HIGH NET WORTH ENTITIES DESCRIBED IN ARTICLE 49(2) (A) TO (D) OF THE ORDER; OR (C) OTHER PERSONS TO WHOM THEY MAY LAWFULLY BE COMMUNICATED (ALL SUCH PERSONS TOGETHER BEING REFERRED TO AS “RELEVANT PERSONS”). ANY INVESTMENT OR INVESTMENT ACTIVITY TO WHICH THIS ANNOUNCEMENT RELATES WILL ONLY BE AVAILABLE TO AND WILL ONLY BE ENGAGED IN WITH RELEVANT PERSONS. ANY PERSON WHO IS NOT A RELEVANT PERSON SHOULD NOT ACT OR RELY ON THIS ANNOUNCEMENT OR ANY OF ITS CONTENTS.

THIS ANNOUNCEMENT IS NOT FOR PUBLICATION OR DISTRIBUTION, DIRECTLY OR INDIRECTLY, IN OR INTO THE UNITED STATES (INCLUDING ITS TERRITORIES AND POSSESSIONS, ANY STATE OF THE UNITED STATES AND THE DISTRICT OF COLUMBIA). THIS ANNOUNCEMENT IS NOT AN OFFER OF SECURITIES FOR SALE INTO THE UNITED STATES. THE SECURITIES REFERRED TO HEREIN HAVE NOT BEEN AND WILL NOT BE REGISTERED UNDER THE U.S. SECURITIES ACT OF 1933, AS AMENDED, AND MAY NOT BE OFFERED OR SOLD IN THE UNITED STATES, EXCEPT PURSUANT TO AN APPLICABLE EXEMPTION FROM REGISTRATION. NO PUBLIC OFFERING OF SECURITIES IS BEING MADE IN THE UNITED STATES.

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Distribution:
Nasdaq Helsinki
London Stock Exchange
The principal media
Financial Supervisory Authority
www.sampo.com


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