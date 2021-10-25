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Sampo launches further sale of Nordea shares

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Sampo Oyj
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SAMPO PLC INSIDE INFORMATION 25 October 2021 at 6:31 pm

NOT FOR RELEASE, PUBLICATION OR DISTRIBUTION IN OR INTO THE UNITED STATES, AUSTRALIA, CANADA, JAPAN OR IN OR INTO ANY OTHER JURISDICTION IN WHICH OFFERS OR SALES WOULD BE PROHIBITED BY APPLICABLE LAW

Sampo launches further sale of Nordea shares

Sampo announces the launch of an accelerated bookbuild offering of approximately 162 million Nordea shares to institutional investors, in line with its P&C insurance focused strategy.

Sampo has requested and received a consent for the proposed sale of Nordea shares under the lock-up undertaking that was agreed in connection with the previous Nordea share sale on 9 September 2021.

The result of the transaction will be announced on 26 October 2021 at the latest. BofA Securities Europe SA and Citigroup Global Markets Europe AG will act as Joint Global Coordinators of the transaction. In connection with the offering, Sampo has entered into a lock-up undertaking, under which it has, subject to certain exceptions and waiver by the Joint Global Coordinators, agreed not to sell any Nordea shares for a period ending on 24 January 2022.

SAMPO PLC

For more information, please contact:

Sami Taipalus
Head of Investor Relations
tel. +358 10 516 0030

Maria Silander
Communications Manager, Media Relations
tel. +358 10 516 0031

Important notice

THIS ANNOUNCEMENT HAS BEEN MADE FOR INFORMATION PURPOSES ONLY AND SHALL NOT CONSTITUTE AN OFFER TO BUY, SELL, ISSUE OR SUBSCRIBE FOR, OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY, SELL, ISSUE OR SUBSCRIBE FOR ANY SECURITIES, NOR SHALL THERE BE ANY SALE OF SECURITIES IN ANY JURISDICTION IN WHICH SUCH OFFER, SOLICITATION OR SALE WOULD BE UNLAWFUL PRIOR TO REGISTRATION OR QUALIFICATION UNDER THE SECURITIES LAWS OF ANY SUCH JURISDICTION.

IN THE UNITED KINGDOM, THIS ANNOUNCEMENT IS ONLY BEING DISTRIBUTED TO AND IS DIRECTED AT “QUALIFIED INVESTORS” WITHIN THE MEANING OF ARTICLE 2(E) OF REGULATION (EU) 2017/1129, AS IT FORMS PART OF DOMESTIC LAW IN THE UNITED KINGDOM BY VIRTUE OF THE EUROPEAN UNION (WITHDRAWAL) ACT 2018, (A) HAVING PROFESSIONAL EXPERIENCE IN MATTERS RELATING TO INVESTMENTS FALLING WITHIN ARTICLE 19(5) OF THE FINANCIAL SERVICES AND MARKETS ACT (FINANCIAL PROMOTION) ORDER 2005, AS AMENDED (THE “ORDER”); (B) WHO ARE HIGH NET WORTH ENTITIES DESCRIBED IN ARTICLE 49(2) (A) TO (D) OF THE ORDER; OR (C) OTHER PERSONS TO WHOM THEY MAY LAWFULLY BE COMMUNICATED (ALL SUCH PERSONS TOGETHER BEING REFERRED TO AS “RELEVANT PERSONS”). ANY INVESTMENT OR INVESTMENT ACTIVITY TO WHICH THIS ANNOUNCEMENT RELATES WILL ONLY BE AVAILABLE TO AND WILL ONLY BE ENGAGED IN WITH RELEVANT PERSONS. ANY PERSON WHO IS NOT A RELEVANT PERSON SHOULD NOT ACT OR RELY ON THIS ANNOUNCEMENT OR ANY OF ITS CONTENTS.

THIS ANNOUNCEMENT IS NOT FOR PUBLICATION OR DISTRIBUTION, DIRECTLY OR INDIRECTLY, IN OR INTO THE UNITED STATES (INCLUDING ITS TERRITORIES AND POSSESSIONS, ANY STATE OF THE UNITED STATES AND THE DISTRICT OF COLUMBIA). THIS ANNOUNCEMENT IS NOT AN OFFER OF SECURITIES FOR SALE INTO THE UNITED STATES. THE SECURITIES REFERRED TO HEREIN HAVE NOT BEEN AND WILL NOT BE REGISTERED UNDER THE U.S. SECURITIES ACT OF 1933, AS AMENDED, AND MAY NOT BE OFFERED OR SOLD IN THE UNITED STATES, EXCEPT PURSUANT TO AN APPLICABLE EXEMPTION FROM REGISTRATION. NO PUBLIC OFFERING OF SECURITIES IS BEING MADE IN THE UNITED STATES.

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Distribution:
Nasdaq Helsinki
London Stock Exchange
The principal media
Financial Supervisory Authority
www.sampo.com


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