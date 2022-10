Ringkjøbing Landbobank A/S

Date 24.10.2022

Share buy-back programme - week 42

The share buy-back programme runs from and including 4 August 2022 up to and including 25 January 2023. During this period Ringkjøbing Landbobank will buy-back shares to a maximum market value of DKK 369 million under a share buy-back programme, see company announcement of 5 July 2022.

The programme is implemented in compliance with EU Commission Regulation No. 596/2014 of 16 April 2014 and EU Commission Delegated Regulation No. 2016/1052 of 8 March 2016, which together constitute the “Safe Harbour” regulation.

The following transactions have been made under the programme:

Date Number of shares Average purchase price (DKK) Total purchased under the programme (DKK) Total in accordance with the last announcement 231,600 800.41 185,374,819 17 October 2022 2,000 827.95 1,655,900 18 October 2022 1,600 842.67 1,348,272 19 October 2022 2,000 852.40 1,704,800 20 October 2022 1,600 840.92 1,345,472 21 October 2022 1,600 844.29 1,350,864 Total under the share buy-back programme 240,400 801.91 192,780,127 Bought back under share buy-back programme executed in the period 3 February 2022 - 19 July 2022 453,227 814.12 368,979,244 Total bought back 693,627 809.87 561,759,371

With the transactions stated above, Ringkjøbing Landbobank now owns the following numbers of own shares, excluding the bank’s trading portfolio and investments made on behalf of customers:

693,627 shares under the present share buy-back programmes corresponding to 2.4 % of the company’s share capital.





In accordance with the above regulation etc., the transactions related to the share buy-back programme on the stated reporting days are attached to this corporate announcement in detailed form.

Yours sincerely,

Ringkjøbing Landbobank

John Fisker

CEO

Detailed summary of the transactions on the above reporting days

