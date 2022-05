Ringkjøbing Landbobank A/S

Date 02.05.2022

Share buy-back programme - week 17

The share buy-back programme runs from and including 3 February 2022 up to and including 28 July 2022 provided that the forthcoming annual general meeting, to be held on 2 March 2022, gives the board a new authority to permit the bank to acquire its own shares and thereby the share buy-back programme can continue. During this period Ringkjøbing Landbobank will buy-back shares to a maximum market value of DKK 369 million under a share buy-back programme, see company announcement of 2 February 2022.

The programme is implemented in compliance with EU Commission Regulation No. 596/2014 of 16 April 2014 and EU Commission Delegated Regulation No. 2016/1052 of 8 March 2016, which together constitute the “Safe Harbour” regulation.

The following transactions have been made under the programme:

Date Number of shares Average purchase price (DKK) Total purchased under the programme (DKK) Total in accordance with the last announcement 236,877 827.75 196,075,741 25 April 2022 2,500 898.41 2,246,025 26 April 2022 1,500 930.24 1,395,360 27 April 2022 2,000 887.35 1,774,700 28 April 2022 3,200 876.11 2,803,552 29 April 2022 3,200 874.21 2,797,472 Total under the share buy-back programme 249,277 830.77 207,092,850

With the transactions stated above, Ringkjøbing Landbobank now owns the following numbers of own shares, excluding the bank’s trading portfolio and investments made on behalf of customers:

937,332 shares under the completed and present share buy-back programme(-s) corresponding to 3.2 % of the company’s share capital.





In accordance with the above regulation etc., the transactions related to the share buy-back programme on the stated reporting days are attached to this corporate announcement in detailed form.

Yours sincerely,

Ringkjøbing Landbobank

John Fisker

CEO



Detailed summary of the transactions on the above reporting days

Volume Price Venue Time CET 29 905 XCSE 20220425 9:00:09.800000 30 903 XCSE 20220425 9:03:42.078000 28 908 XCSE 20220425 9:09:38.735000 30 901 XCSE 20220425 9:11:14.893000 29 906 XCSE 20220425 9:22:32.661000 1 906 XCSE 20220425 9:22:32.682000 29 909 XCSE 20220425 9:27:30.032000 2 909 XCSE 20220425 9:28:38.807000 26 909 XCSE 20220425 9:28:38.807000 2 909 XCSE 20220425 9:31:13.124000 28 909 XCSE 20220425 9:31:13.124000 28 907 XCSE 20220425 9:40:50.662000 58 912 XCSE 20220425 9:45:30.198000 28 913 XCSE 20220425 9:49:51.886000 30 913 XCSE 20220425 10:09:23.496000 20 913 XCSE 20220425 10:09:23.587000 29 912 XCSE 20220425 10:12:30.340000 29 912 XCSE 20220425 10:12:30.340000 28 910 XCSE 20220425 10:14:34.752000 30 909 XCSE 20220425 10:18:35.511000 29 908 XCSE 20220425 10:22:29.589000 29 907 XCSE 20220425 10:29:52.158000 28 906 XCSE 20220425 10:29:52.223000 28 904 XCSE 20220425 10:46:02.371000 29 903 XCSE 20220425 10:49:52.242000 28 902 XCSE 20220425 10:49:52.266000 28 902 XCSE 20220425 10:55:52.184000 28 900 XCSE 20220425 10:57:12.116000 28 901 XCSE 20220425 11:03:50.112000 28 901 XCSE 20220425 11:08:09.140000 1 901 XCSE 20220425 11:36:24.581000 3 901 XCSE 20220425 11:36:24.583000 29 900 XCSE 20220425 11:47:59.097000 1 901 XCSE 20220425 11:54:52.779000 3 901 XCSE 20220425 12:05:45.039000 3 901 XCSE 20220425 12:05:45.066000 60 901 XCSE 20220425 12:08:42.334000 3 901 XCSE 20220425 12:12:25.084000 3 901 XCSE 20220425 12:12:36.104000 7 900 XCSE 20220425 12:14:31.419000 21 900 XCSE 20220425 12:15:13.417000 8 900 XCSE 20220425 12:15:13.417000 1 901 XCSE 20220425 12:22:36.161000 55 899 XCSE 20220425 12:41:57.215000 56 898 XCSE 20220425 12:44:37.914000 30 897 XCSE 20220425 12:59:41.571000 13 897 XCSE 20220425 12:59:41.571000 17 897 XCSE 20220425 12:59:41.571000 24 897 XCSE 20220425 13:08:59.253000 34 897 XCSE 20220425 13:09:04.158000 2 897 XCSE 20220425 13:09:04.158000 12 897 XCSE 20220425 13:09:04.158000 8 897 XCSE 20220425 13:09:04.158000 55 898 XCSE 20220425 13:10:04.584000 29 898 XCSE 20220425 13:10:29.729000 30 896 XCSE 20220425 13:18:14.360000 29 894 XCSE 20220425 13:20:16.602000 11 893 XCSE 20220425 13:21:50.839000 30 894 XCSE 20220425 13:28:06.966000 19 896 XCSE 20220425 13:47:49.631000 11 895 XCSE 20220425 13:50:02.138000 30 895 XCSE 20220425 13:50:02.138000 9 895 XCSE 20220425 13:50:02.138000 7 895 XCSE 20220425 13:55:55.603000 29 894 XCSE 20220425 14:02:04.627000 17 897 XCSE 20220425 14:21:59.017000 14 897 XCSE 20220425 14:21:59.017000 3 895 XCSE 20220425 14:24:45.586000 13 896 XCSE 20220425 14:33:21.731000 8 896 XCSE 20220425 14:33:21.731000 34 896 XCSE 20220425 14:33:21.781000 1 895 XCSE 20220425 14:42:02.195000 26 895 XCSE 20220425 14:42:02.195000 3 895 XCSE 20220425 14:42:02.195000 56 898 XCSE 20220425 14:53:07.233000 8 898 XCSE 20220425 14:59:59.213000 48 898 XCSE 20220425 14:59:59.213000 28 898 XCSE 20220425 15:04:50.270000 28 897 XCSE 20220425 15:06:10.284000 28 896 XCSE 20220425 15:27:57.310000 8 896 XCSE 20220425 15:29:44.856000 30 896 XCSE 20220425 15:30:01.136000 2 894 XCSE 20220425 15:33:13.427000 26 894 XCSE 20220425 15:33:13.427000 29 893 XCSE 20220425 15:37:09.766000 30 892 XCSE 20220425 15:39:04.251000 28 893 XCSE 20220425 15:41:56.660000 29 890 XCSE 20220425 15:45:20.841000 59 892 XCSE 20220425 15:51:04.541000 29 891 XCSE 20220425 15:52:18.103000 28 889 XCSE 20220425 15:59:23.200000 28 888 XCSE 20220425 16:07:18.210000 27 888 XCSE 20220425 16:09:42.734000 30 888 XCSE 20220425 16:11:00.300000 28 887 XCSE 20220425 16:13:30.724000 29 886 XCSE 20220425 16:17:38.524000 21 889 XCSE 20220425 16:26:55.926000 4 890 XCSE 20220425 16:29:14.358000 31 890 XCSE 20220425 16:29:21.514000 25 890 XCSE 20220425 16:29:21.514000 25 889 XCSE 20220425 16:29:56.454000 4 889 XCSE 20220425 16:29:56.454000 29 889 XCSE 20220425 16:34:00.479000 53 890 XCSE 20220425 16:37:35.378000 2 890 XCSE 20220425 16:37:35.378000 13 890 XCSE 20220425 16:37:35.378000 29 890 XCSE 20220425 16:38:54.494000 29 889 XCSE 20220425 16:39:22.039000 21 923 XCSE 20220426 9:00:15.998000 30 931 XCSE 20220426 9:03:09.118000 28 938 XCSE 20220426 9:05:53.330000 28 945 XCSE 20220426 9:10:40.625000 29 945 XCSE 20220426 9:14:55.974000 30 947 XCSE 20220426 9:21:03.432000 29 951 XCSE 20220426 9:35:23.792000 30 945 XCSE 20220426 9:46:16.022000 28 937 XCSE 20220426 9:58:47.556000 29 934 XCSE 20220426 10:04:04.806000 18 937 XCSE 20220426 10:31:02.901000 12 937 XCSE 20220426 10:31:02.901000 16 936 XCSE 20220426 10:32:43.737000 2 936 XCSE 20220426 10:32:43.737000 12 936 XCSE 20220426 10:32:43.737000 30 937 XCSE 20220426 10:51:06.211000 28 940 XCSE 20220426 10:53:42.432000 29 940 XCSE 20220426 11:09:13.837000 30 938 XCSE 20220426 11:28:15.809000 30 936 XCSE 20220426 11:36:30.204000 28 938 XCSE 20220426 11:57:23.949000 30 937 XCSE 20220426 12:05:57.505000 29 936 XCSE 20220426 12:16:34.005000 28 934 XCSE 20220426 12:34:20.386000 24 936 XCSE 20220426 12:56:36.751000 29 934 XCSE 20220426 13:11:30.114000 28 933 XCSE 20220426 13:17:50.229000 28 932 XCSE 20220426 13:28:31.615000 29 930 XCSE 20220426 13:38:28.127000 28 926 XCSE 20220426 13:43:15.300000 21 925 XCSE 20220426 13:54:19.544000 7 925 XCSE 20220426 13:54:19.544000 29 924 XCSE 20220426 14:06:29.417000 29 925 XCSE 20220426 14:29:11.239000 28 924 XCSE 20220426 14:35:13.993000 28 919 XCSE 20220426 14:43:22.246000 28 925 XCSE 20220426 14:52:18.341000 28 926 XCSE 20220426 15:05:57.143000 28 925 XCSE 20220426 15:05:59.146000 28 924 XCSE 20220426 15:10:23.591000 29 924 XCSE 20220426 15:16:18.238000 28 922 XCSE 20220426 15:29:36.857000 30 921 XCSE 20220426 15:36:59.332000 28 922 XCSE 20220426 15:41:48.755000 30 925 XCSE 20220426 15:51:28.913000 30 927 XCSE 20220426 15:55:06.227000 28 925 XCSE 20220426 16:01:17.964000 30 925 XCSE 20220426 16:02:37.362000 29 927 XCSE 20220426 16:13:02.416000 29 926 XCSE 20220426 16:15:51.617000 29 922 XCSE 20220426 16:20:46.880000 20 920 XCSE 20220426 16:23:00.132000 3 920 XCSE 20220426 16:23:00.132000 3 920 XCSE 20220426 16:23:00.132000 4 920 XCSE 20220426 16:23:00.132000 1 920 XCSE 20220426 16:30:51.855000 28 922 XCSE 20220426 16:34:04.829000 30 921 XCSE 20220426 16:37:45.225000 28 918 XCSE 20220426 16:39:25.420000 29 915 XCSE 20220426 16:46:10.843000 10 914 XCSE 20220426 16:50:15.855704 27 911 XCSE 20220427 9:00:48.338000 27 895 XCSE 20220427 9:06:12.035000 71 879 XCSE 20220427 9:08:23.491867 5 883 XCSE 20220427 9:08:43.603657 3 883 XCSE 20220427 9:08:54.775542 17 883 XCSE 20220427 9:09:01.784913 75 883 XCSE 20220427 9:09:01.784936 3 879 XCSE 20220427 9:09:18.670586 26 879 XCSE 20220427 9:09:18.670608 27 880 XCSE 20220427 9:10:21.782000 50 872 XCSE 20220427 9:13:07.265743 50 868 XCSE 20220427 9:14:49.353304 50 866 XCSE 20220427 9:14:54.361071 50 867 XCSE 20220427 9:15:06.900919 3 867 XCSE 20220427 9:15:07.648162 3 867 XCSE 20220427 9:15:19.545133 13 867 XCSE 20220427 9:15:27.131807 27 866 XCSE 20220427 9:17:01.840000 29 871 XCSE 20220427 9:20:54.316000 27 872 XCSE 20220427 9:25:34.307000 27 864 XCSE 20220427 9:29:53.804000 29 866 XCSE 20220427 9:33:31.305000 27 863 XCSE 20220427 9:38:08.708000 28 885 XCSE 20220427 9:51:16.473000 28 887 XCSE 20220427 9:54:02.507000 28 889 XCSE 20220427 9:57:25.512000 28 890 XCSE 20220427 9:58:51.617000 28 890 XCSE 20220427 10:00:52.465000 28 890 XCSE 20220427 10:02:32.525000 28 890 XCSE 20220427 10:14:57.735000 28 890 XCSE 20220427 10:20:50.541000 1 890 XCSE 20220427 10:26:57.460000 27 890 XCSE 20220427 10:26:57.460000 28 891 XCSE 20220427 10:44:05.360000 27 891 XCSE 20220427 10:46:04.612000 28 887 XCSE 20220427 10:53:35.414000 28 887 XCSE 20220427 10:53:35.439000 28 889 XCSE 20220427 11:03:02.154000 11 889 XCSE 20220427 11:10:03.772000 16 889 XCSE 20220427 11:10:03.772000 29 888 XCSE 20220427 11:17:16.682000 28 887 XCSE 20220427 11:30:07.093000 27 888 XCSE 20220427 11:33:07.146000 27 887 XCSE 20220427 11:34:14.673000 21 887 XCSE 20220427 11:45:26.703000 28 893 XCSE 20220427 11:51:50.543000 46 901 XCSE 20220427 12:13:44.055000 28 903 XCSE 20220427 12:17:19.496000 28 902 XCSE 20220427 12:25:01.158000 27 895 XCSE 20220427 12:45:02.728000 5 897 XCSE 20220427 12:54:04.782000 5 897 XCSE 20220427 12:58:45.897000 23 897 XCSE 20220427 12:58:45.897000 29 896 XCSE 20220427 13:03:32.265000 27 896 XCSE 20220427 13:04:03.543000 28 896 XCSE 20220427 13:26:16.136000 27 897 XCSE 20220427 13:33:05.997000 17 896 XCSE 20220427 13:38:44.147000 9 897 XCSE 20220427 13:45:29.703000 27 897 XCSE 20220427 13:53:59.993000 12 898 XCSE 20220427 14:11:57.337000 53 899 XCSE 20220427 14:19:36.807000 29 899 XCSE 20220427 14:20:35.588000 28 895 XCSE 20220427 14:25:09.497000 28 893 XCSE 20220427 14:45:45.302000 27 897 XCSE 20220427 15:05:40.384000 28 898 XCSE 20220427 15:23:32.317000 4 892 XCSE 20220427 15:41:05.628000 27 898 XCSE 20220427 15:52:02.937000 29 896 XCSE 20220427 15:52:40.207000 27 896 XCSE 20220427 16:02:13.763000 29 898 XCSE 20220427 16:10:58.919000 29 893 XCSE 20220427 16:17:55.261000 27 895 XCSE 20220427 16:27:29.767000 29 894 XCSE 20220427 16:34:37.466000 24 895 XCSE 20220427 16:44:50.112000 28 904 XCSE 20220428 9:02:48.749000 28 905 XCSE 20220428 9:06:51.235000 27 904 XCSE 20220428 9:06:51.273000 27 902 XCSE 20220428 9:12:19.504000 28 901 XCSE 20220428 9:12:19.535000 2 903 XCSE 20220428 9:16:03.823000 19 903 XCSE 20220428 9:16:03.823000 7 903 XCSE 20220428 9:16:03.823000 5 903 XCSE 20220428 9:20:01.956000 29 907 XCSE 20220428 9:25:41.867000 29 905 XCSE 20220428 9:25:43.053000 27 900 XCSE 20220428 9:29:47.555000 28 899 XCSE 20220428 9:31:52.139000 27 895 XCSE 20220428 9:38:22.297000 15 894 XCSE 20220428 9:44:07.172000 12 894 XCSE 20220428 9:44:07.172000 10 891 XCSE 20220428 9:47:00.666000 5 891 XCSE 20220428 9:47:00.797000 27 891 XCSE 20220428 9:50:40.356000 27 885 XCSE 20220428 9:55:04.833000 29 885 XCSE 20220428 9:59:39.073000 11 886 XCSE 20220428 10:08:20.396000 27 889 XCSE 20220428 10:15:35.133000 27 891 XCSE 20220428 10:20:44.619000 28 890 XCSE 20220428 10:22:03.570000 28 888 XCSE 20220428 10:22:30.625000 28 890 XCSE 20220428 10:31:02.157000 5 890 XCSE 20220428 10:39:44.637000 22 890 XCSE 20220428 10:39:44.640000 28 889 XCSE 20220428 10:42:01.770000 15 889 XCSE 20220428 10:44:41.278000 14 889 XCSE 20220428 10:47:34.222000 15 889 XCSE 20220428 10:47:34.222000 27 887 XCSE 20220428 10:49:11.693000 27 887 XCSE 20220428 10:49:11.693000 28 886 XCSE 20220428 10:51:28.789000 57 886 XCSE 20220428 11:02:25.865000 29 886 XCSE 20220428 11:02:25.971000 29 886 XCSE 20220428 11:02:34.832000 29 884 XCSE 20220428 11:08:41.621000 28 884 XCSE 20220428 11:08:41.714000 28 884 XCSE 20220428 11:16:03.975000 29 883 XCSE 20220428 11:17:52.924000 29 878 XCSE 20220428 11:41:54.824000 28 878 XCSE 20220428 11:41:54.824000 29 877 XCSE 20220428 11:41:54.865000 29 877 XCSE 20220428 11:44:57.110000 28 877 XCSE 20220428 11:44:57.110000 27 874 XCSE 20220428 11:52:45.688000 28 880 XCSE 20220428 12:12:25.091000 27 878 XCSE 20220428 12:18:13.516000 28 877 XCSE 20220428 12:18:13.551000 28 877 XCSE 20220428 12:18:13.888000 29 876 XCSE 20220428 12:19:28.968000 29 875 XCSE 20220428 12:19:28.992000 27 875 XCSE 20220428 12:20:25.118000 27 874 XCSE 20220428 12:29:34.145000 27 872 XCSE 20220428 12:39:41.789000 7 870 XCSE 20220428 12:47:02.527000 22 870 XCSE 20220428 12:47:02.527000 60 869 XCSE 20220428 12:47:30.311716 35 869 XCSE 20220428 12:47:30.311716 105 869 XCSE 20220428 12:47:30.311740 50 869 XCSE 20220428 12:47:51.349579 306 869 XCSE 20220428 12:47:51.349579 27 868 XCSE 20220428 12:49:24.689000 50 872 XCSE 20220428 13:16:58.489000 28 871 XCSE 20220428 13:19:28.280000 27 869 XCSE 20220428 13:21:06.439000 11 875 XCSE 20220428 13:35:00.655000 17 875 XCSE 20220428 13:35:00.655000 28 873 XCSE 20220428 13:39:47.844000 13 872 XCSE 20220428 14:05:34.702000 28 872 XCSE 20220428 14:09:45.673000 28 870 XCSE 20220428 14:09:45.816000 29 869 XCSE 20220428 14:14:34.392000 28 868 XCSE 20220428 14:16:43.364000 27 872 XCSE 20220428 14:20:51.071000 27 871 XCSE 20220428 14:40:27.751000 28 871 XCSE 20220428 14:42:28.133000 27 871 XCSE 20220428 14:48:13.833000 29 868 XCSE 20220428 15:10:09.688000 28 867 XCSE 20220428 15:14:04.620000 28 866 XCSE 20220428 15:20:32.203000 27 865 XCSE 20220428 15:24:25.918000 29 862 XCSE 20220428 15:32:01.240000 27 860 XCSE 20220428 15:35:40.746000 56 862 XCSE 20220428 15:42:52.085000 27 861 XCSE 20220428 15:43:50.025000 27 862 XCSE 20220428 15:49:04.362000 27 861 XCSE 20220428 15:49:49.030000 27 861 XCSE 20220428 15:54:12.225000 27 861 XCSE 20220428 16:00:24.506000 28 860 XCSE 20220428 16:00:26.680000 17 860 XCSE 20220428 16:02:46.539000 17 860 XCSE 20220428 16:02:46.574000 11 860 XCSE 20220428 16:02:46.574000 28 859 XCSE 20220428 16:02:52.303000 27 857 XCSE 20220428 16:04:42.999000 12 867 XCSE 20220428 16:15:27.083000 14 867 XCSE 20220428 16:15:27.083000 26 867 XCSE 20220428 16:18:50.447000 27 868 XCSE 20220428 16:22:25.584000 28 869 XCSE 20220428 16:24:13.104000 27 869 XCSE 20220428 16:24:13.166000 27 868 XCSE 20220428 16:28:58.936000 8 865 XCSE 20220428 16:32:52.380000 21 865 XCSE 20220428 16:32:52.380000 29 865 XCSE 20220428 16:32:52.402000 14 864 XCSE 20220428 16:40:47.057000 15 864 XCSE 20220428 16:40:47.376000 10 865 XCSE 20220428 16:44:58.811000 32 864 XCSE 20220428 16:46:06.819252 13 882 XCSE 20220429 9:00:21.036000 13 882 XCSE 20220429 9:00:21.036000 26 879 XCSE 20220429 9:02:57.297000 26 877 XCSE 20220429 9:03:30.715000 27 870 XCSE 20220429 9:13:41.041000 26 869 XCSE 20220429 9:14:07.133000 9 873 XCSE 20220429 9:18:00.536000 17 873 XCSE 20220429 9:18:00.536000 9 872 XCSE 20220429 9:18:09.290000 18 872 XCSE 20220429 9:18:09.290000 26 874 XCSE 20220429 9:24:02.284000 52 873 XCSE 20220429 9:27:18.434000 26 872 XCSE 20220429 9:27:18.463000 1 872 XCSE 20220429 9:27:18.463000 11 877 XCSE 20220429 9:42:34.917000 36 881 XCSE 20220429 9:51:55.130000 20 881 XCSE 20220429 9:51:55.130000 35 882 XCSE 20220429 9:51:58.151000 27 880 XCSE 20220429 9:52:07.582000 27 879 XCSE 20220429 9:52:10.282000 52 878 XCSE 20220429 9:56:00.531000 27 877 XCSE 20220429 9:56:00.663000 23 878 XCSE 20220429 10:01:02.427000 4 878 XCSE 20220429 10:01:02.444000 20 878 XCSE 20220429 10:10:49.537000 7 878 XCSE 20220429 10:11:03.320000 26 878 XCSE 20220429 10:11:03.320000 20 878 XCSE 20220429 10:11:03.320000 10 877 XCSE 20220429 10:15:04.370000 16 877 XCSE 20220429 10:15:04.370000 10 876 XCSE 20220429 10:15:04.406000 27 874 XCSE 20220429 10:17:34.017000 26 871 XCSE 20220429 10:23:58.649000 27 870 XCSE 20220429 10:25:11.799000 28 873 XCSE 20220429 10:36:58.413000 53 874 XCSE 20220429 10:46:02.335000 49 875 XCSE 20220429 10:48:02.307000 26 875 XCSE 20220429 10:52:32.573000 27 873 XCSE 20220429 10:56:45.785000 27 873 XCSE 20220429 11:05:51.584000 27 873 XCSE 20220429 11:05:55.128000 2 875 XCSE 20220429 11:20:32.126000 26 875 XCSE 20220429 11:20:32.126000 26 876 XCSE 20220429 11:29:19.716000 13 877 XCSE 20220429 11:35:02.353000 14 877 XCSE 20220429 11:35:02.353000 26 878 XCSE 20220429 11:38:02.260000 78 879 XCSE 20220429 11:51:10.321000 52 879 XCSE 20220429 11:56:04.331000 26 878 XCSE 20220429 11:57:13.154000 3 877 XCSE 20220429 12:04:59.062000 23 877 XCSE 20220429 12:04:59.062000 4 877 XCSE 20220429 12:15:10.227000 18 877 XCSE 20220429 12:15:10.227000 13 877 XCSE 20220429 12:16:08.367000 14 877 XCSE 20220429 12:18:12.163000 9 877 XCSE 20220429 12:21:14.724000 17 877 XCSE 20220429 12:21:14.748000 10 877 XCSE 20220429 12:25:02.645000 44 877 XCSE 20220429 12:25:02.646000 27 878 XCSE 20220429 12:26:13.223000 16 876 XCSE 20220429 12:30:38.290000 10 876 XCSE 20220429 12:30:38.290000 16 875 XCSE 20220429 12:35:06.537000 10 875 XCSE 20220429 12:35:06.537000 27 875 XCSE 20220429 12:41:34.160000 25 875 XCSE 20220429 12:58:14.520000 26 875 XCSE 20220429 12:58:14.520000 3 877 XCSE 20220429 13:04:09.427000 50 877 XCSE 20220429 13:04:09.427000 26 877 XCSE 20220429 13:10:39.691000 53 879 XCSE 20220429 13:22:02.395000 27 878 XCSE 20220429 13:23:02.456000 27 875 XCSE 20220429 13:26:53.580000 27 873 XCSE 20220429 13:28:12.547000 27 873 XCSE 20220429 13:32:55.501000 27 872 XCSE 20220429 13:34:11.369000 26 871 XCSE 20220429 13:34:44.062000 23 870 XCSE 20220429 13:34:50.287000 26 871 XCSE 20220429 13:41:32.665000 27 869 XCSE 20220429 13:57:17.926000 27 869 XCSE 20220429 13:57:17.927000 28 868 XCSE 20220429 13:59:07.947000 83 870 XCSE 20220429 14:14:41.598000 27 870 XCSE 20220429 14:14:41.623000 27 872 XCSE 20220429 14:30:02.430000 27 870 XCSE 20220429 14:34:40.972000 2 869 XCSE 20220429 14:37:02.483000 27 869 XCSE 20220429 14:37:02.483000 26 869 XCSE 20220429 14:37:02.483000 27 867 XCSE 20220429 14:41:42.376000 26 868 XCSE 20220429 14:43:52.875000 28 868 XCSE 20220429 14:48:18.971000 28 869 XCSE 20220429 14:52:11.899000 5 868 XCSE 20220429 14:56:25.406000 27 869 XCSE 20220429 14:57:42.001000 28 869 XCSE 20220429 15:06:02.464000 13 869 XCSE 20220429 15:06:02.464000 14 869 XCSE 20220429 15:06:02.464000 27 868 XCSE 20220429 15:06:10.037000 26 867 XCSE 20220429 15:15:26.469000 25 867 XCSE 20220429 15:15:26.469000 27 866 XCSE 20220429 15:15:30.680000 27 868 XCSE 20220429 15:28:08.786000 27 870 XCSE 20220429 15:38:15.345000 26 871 XCSE 20220429 15:42:51.890000 15 870 XCSE 20220429 15:44:02.541000 13 870 XCSE 20220429 15:44:02.541000 27 870 XCSE 20220429 15:55:07.600000 80 878 XCSE 20220429 16:05:58.611000 27 877 XCSE 20220429 16:06:22.294000 24 878 XCSE 20220429 16:07:53.143000 1 878 XCSE 20220429 16:07:53.143000 19 878 XCSE 20220429 16:07:53.143000 52 877 XCSE 20220429 16:08:27.731000 37 877 XCSE 20220429 16:09:24.043000 26 876 XCSE 20220429 16:10:06.028000 26 876 XCSE 20220429 16:16:02.092000 26 876 XCSE 20220429 16:16:06.518000 27 875 XCSE 20220429 16:16:28.993000 26 874 XCSE 20220429 16:17:26.158000 26 873 XCSE 20220429 16:21:17.274000 3 873 XCSE 20220429 16:26:43.481000 23 873 XCSE 20220429 16:28:12.154000 3 873 XCSE 20220429 16:28:12.154000 23 872 XCSE 20220429 16:29:21.069000 3 872 XCSE 20220429 16:29:21.069000 2 871 XCSE 20220429 16:33:19.946000 2 871 XCSE 20220429 16:33:20.014000 113 873 XCSE 20220429 16:37:31.373169

