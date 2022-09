Ringkjøbing Landbobank A/S

Nasdaq Copenhagen

London Stock Exchange

Euronext Dublin

Other stakeholders

Date 19.09.2022

Share buy-back programme - week 37

The share buy-back programme runs from and including 4 August 2022 up to and including 25 July 2022. During this period Ringkjøbing Landbobank will buy-back shares to a maximum market value of DKK 369 million under a share buy-back programme, see company announcement of 2 February 2022.

The programme is implemented in compliance with EU Commission Regulation No. 596/2014 of 16 April 2014 and EU Commission Delegated Regulation No. 2016/1052 of 8 March 2016, which together constitute the “Safe Harbour” regulation.

The following transactions have been made under the programme:

Date Number of shares Average purchase price (DKK) Total purchased under the programme (DKK) Total in accordance with the last announcement 136,100 795.12 108,215,267 12 September 2022 1,500 856.55 1,284,825 13 September 2022 1,500 862.31 1,293,465 14 September 2022 1,500 849.09 1,273,635 15 September 2022 1,400 874.35 1,224,090 16 September 2022 1,400 873.74 1,223,236 Total under the share buy-back programme 143,400 798.57 114,514,518 Bought back under share buy-back programme executed in the period 3 February 2022 - 28 July 2022 453,227 814.12 368,979,244 Total bought back 596,627 810.38 483,483,762

With the transactions stated above, Ringkjøbing Landbobank now owns the following numbers of own shares, excluding the bank’s trading portfolio and investments made on behalf of customers:

596,627 shares under the present share buy-back programmes corresponding to 2.1 % of the company’s share capital.





In accordance with the above regulation etc., the transactions related to the share buy-back programme on the stated reporting days are attached to this corporate announcement in detailed form.

Yours sincerely,

Ringkjøbing Landbobank

John Fisker

CEO

Detailed summary of the transactions on the above reporting days

Volume Price Venue Time CET 30 846 XCSE 20220912 9:01:20.099000 12 850 XCSE 20220912 9:03:04.311000 29 851 XCSE 20220912 9:09:10.078000 29 848 XCSE 20220912 9:09:43.515000 30 850 XCSE 20220912 9:20:11.762000 2 850 XCSE 20220912 9:21:33.454000 31 850 XCSE 20220912 9:21:33.454000 2 850 XCSE 20220912 9:21:33.454000 30 850 XCSE 20220912 9:21:38.133000 29 848 XCSE 20220912 9:29:07.485000 5 850 XCSE 20220912 9:53:26.420000 50 850 XCSE 20220912 9:54:19.736000 30 851 XCSE 20220912 10:03:28.524000 60 853 XCSE 20220912 10:12:17.345000 30 853 XCSE 20220912 10:13:32.511000 30 854 XCSE 20220912 10:23:50.512000 27 853 XCSE 20220912 10:31:08.080000 30 855 XCSE 20220912 10:48:32.556000 30 857 XCSE 20220912 10:55:23.810000 31 857 XCSE 20220912 11:10:31.898000 31 856 XCSE 20220912 11:19:51.116000 6 855 XCSE 20220912 11:29:14.512000 23 855 XCSE 20220912 11:29:14.512000 7 856 XCSE 20220912 12:03:54.805000 37 858 XCSE 20220912 12:23:35.292000 33 858 XCSE 20220912 12:30:54.278000 11 858 XCSE 20220912 12:30:54.287000 11 858 XCSE 20220912 12:30:54.287000 3 858 XCSE 20220912 12:30:54.287000 4 858 XCSE 20220912 12:30:54.304000 4 857 XCSE 20220912 12:48:00.254000 25 857 XCSE 20220912 12:48:00.254000 29 856 XCSE 20220912 12:58:43.118000 16 857 XCSE 20220912 13:09:26.893000 13 857 XCSE 20220912 13:09:26.893000 31 858 XCSE 20220912 13:22:36.039000 29 857 XCSE 20220912 13:33:14.489000 30 857 XCSE 20220912 13:42:57.310000 29 857 XCSE 20220912 13:54:33.265000 29 857 XCSE 20220912 13:59:52.299000 8 857 XCSE 20220912 14:08:43.213000 21 857 XCSE 20220912 14:08:43.213000 29 856 XCSE 20220912 14:11:28.637000 12 858 XCSE 20220912 14:39:24.799000 12 858 XCSE 20220912 14:52:16.941000 18 858 XCSE 20220912 14:52:16.941000 31 858 XCSE 20220912 14:54:43.808000 7 859 XCSE 20220912 15:25:41.025000 28 859 XCSE 20220912 15:31:09.080000 17 859 XCSE 20220912 15:36:17.433000 11 859 XCSE 20220912 15:36:17.433000 26 859 XCSE 20220912 15:40:56.427000 3 859 XCSE 20220912 15:40:56.427000 3 859 XCSE 20220912 15:46:02.020000 26 859 XCSE 20220912 15:46:02.020000 33 862 XCSE 20220912 15:56:05.247000 24 862 XCSE 20220912 15:56:05.247000 28 862 XCSE 20220912 15:56:05.247000 29 862 XCSE 20220912 15:57:54.062000 29 865 XCSE 20220912 16:05:06.587000 30 864 XCSE 20220912 16:06:44.350000 30 865 XCSE 20220912 16:12:38.325000 29 865 XCSE 20220912 16:12:53.378000 30 865 XCSE 20220912 16:26:38.162000 29 864 XCSE 20220912 16:26:43.294000 9 865 XCSE 20220912 16:34:25.300888 30 866 XCSE 20220913 9:00:03.068000 29 869 XCSE 20220913 9:05:29.918000 13 865 XCSE 20220913 9:11:31.976000 13 865 XCSE 20220913 9:13:01.124000 6 865 XCSE 20220913 9:13:01.124000 29 867 XCSE 20220913 9:18:03.469000 15 866 XCSE 20220913 9:29:44.365000 15 866 XCSE 20220913 9:29:44.366000 30 867 XCSE 20220913 9:34:40.025000 29 869 XCSE 20220913 9:45:15.942000 31 869 XCSE 20220913 9:49:18.248000 29 866 XCSE 20220913 9:58:10.106000 29 866 XCSE 20220913 10:14:07.582000 30 865 XCSE 20220913 10:24:22.573000 15 865 XCSE 20220913 10:36:10.240000 15 865 XCSE 20220913 10:36:10.240000 29 864 XCSE 20220913 10:49:30.245000 29 863 XCSE 20220913 10:50:45.480000 30 862 XCSE 20220913 11:07:51.245000 29 861 XCSE 20220913 11:13:43.505000 30 864 XCSE 20220913 11:26:35.925000 29 864 XCSE 20220913 11:26:35.925000 31 864 XCSE 20220913 11:47:42.545000 30 863 XCSE 20220913 12:00:18.173000 31 863 XCSE 20220913 12:11:41.042000 1 864 XCSE 20220913 12:17:23.738000 1 864 XCSE 20220913 12:17:39.716000 27 864 XCSE 20220913 12:17:55.745000 31 862 XCSE 20220913 12:28:46.110000 29 862 XCSE 20220913 12:55:14.641000 36 865 XCSE 20220913 13:57:35.235000 29 864 XCSE 20220913 14:14:50.442000 29 864 XCSE 20220913 14:14:50.442000 30 866 XCSE 20220913 14:30:02.337000 29 866 XCSE 20220913 14:30:06.157000 30 864 XCSE 20220913 14:30:09.751000 10 858 XCSE 20220913 14:30:58.197000 29 859 XCSE 20220913 14:33:10.622000 9 861 XCSE 20220913 14:36:09.375000 30 861 XCSE 20220913 14:38:48.807000 23 859 XCSE 20220913 14:53:23.422000 15 859 XCSE 20220913 14:53:23.442000 8 859 XCSE 20220913 14:53:23.442000 31 858 XCSE 20220913 14:59:16.555000 30 858 XCSE 20220913 15:06:30.348000 30 854 XCSE 20220913 15:22:19.417000 30 854 XCSE 20220913 15:22:19.433000 30 855 XCSE 20220913 15:35:56.587000 30 854 XCSE 20220913 15:36:34.318000 297 860 XCSE 20220913 15:54:10.057495 32 848 XCSE 20220914 9:00:33.755000 17 857 XCSE 20220914 9:12:54.134000 32 856 XCSE 20220914 9:13:11.136000 30 857 XCSE 20220914 9:16:23.055000 30 852 XCSE 20220914 9:22:52.769000 31 852 XCSE 20220914 9:30:00.143000 32 854 XCSE 20220914 9:43:18.793000 8 854 XCSE 20220914 10:01:11.145000 24 854 XCSE 20220914 10:06:14.256000 8 854 XCSE 20220914 10:06:14.256000 30 855 XCSE 20220914 10:12:00.467000 31 855 XCSE 20220914 10:13:03.983000 32 856 XCSE 20220914 10:48:40.483000 30 856 XCSE 20220914 10:53:54.542000 31 855 XCSE 20220914 11:10:57.683000 32 854 XCSE 20220914 11:23:36.810000 32 852 XCSE 20220914 11:31:37.633000 31 855 XCSE 20220914 11:43:40.707000 32 854 XCSE 20220914 12:07:33.137000 59 856 XCSE 20220914 12:54:31.150000 23 856 XCSE 20220914 12:54:31.172000 30 852 XCSE 20220914 13:06:40.584000 31 850 XCSE 20220914 13:22:16.107000 13 847 XCSE 20220914 13:41:44.339000 17 847 XCSE 20220914 13:41:44.339000 31 847 XCSE 20220914 13:49:48.457000 31 847 XCSE 20220914 13:57:07.694000 22 846 XCSE 20220914 13:58:30.423000 20 846 XCSE 20220914 14:02:45.217000 32 844 XCSE 20220914 14:13:18.316000 47 846 XCSE 20220914 14:30:17.567000 12 845 XCSE 20220914 14:32:16.953000 18 845 XCSE 20220914 14:32:18.258000 13 845 XCSE 20220914 14:32:18.258000 30 846 XCSE 20220914 14:36:05.070000 30 845 XCSE 20220914 14:49:53.697000 32 846 XCSE 20220914 14:56:22.130000 30 844 XCSE 20220914 15:12:49.033000 30 844 XCSE 20220914 15:17:44.174000 30 843 XCSE 20220914 15:30:26.686000 12 843 XCSE 20220914 15:31:06.948000 32 842 XCSE 20220914 15:33:28.562000 31 842 XCSE 20220914 15:37:05.207000 28 847 XCSE 20220914 15:52:47.480000 30 846 XCSE 20220914 15:55:00.456000 31 846 XCSE 20220914 16:19:15.542000 31 845 XCSE 20220914 16:21:48.671000 31 843 XCSE 20220914 16:26:35.552000 2 843 XCSE 20220914 16:32:59.598000 28 843 XCSE 20220914 16:32:59.598000 58 846 XCSE 20220914 16:40:02.818000 31 845 XCSE 20220914 16:40:07.814000 47 846 XCSE 20220914 16:49:26.253386 2 846 XCSE 20220914 16:49:26.253415 30 851 XCSE 20220915 9:09:50.439000 62 855 XCSE 20220915 9:14:21.840000 37 860 XCSE 20220915 9:21:37.391000 61 860 XCSE 20220915 9:21:37.422000 30 861 XCSE 20220915 9:32:10.928000 31 866 XCSE 20220915 9:49:50.468000 30 866 XCSE 20220915 9:54:10.485000 30 867 XCSE 20220915 10:04:40.548000 30 864 XCSE 20220915 10:14:20.831000 31 868 XCSE 20220915 10:25:40.495000 30 872 XCSE 20220915 10:52:22.576000 30 871 XCSE 20220915 11:01:34.231000 29 872 XCSE 20220915 11:32:34.299000 29 875 XCSE 20220915 11:44:28.052000 20 874 XCSE 20220915 12:25:17.148000 9 874 XCSE 20220915 12:25:17.148000 29 878 XCSE 20220915 13:04:38.117000 10 877 XCSE 20220915 13:24:06.626000 19 877 XCSE 20220915 13:24:06.635000 30 878 XCSE 20220915 13:53:53.950000 2 878 XCSE 20220915 14:14:57.664000 29 878 XCSE 20220915 14:14:57.664000 30 876 XCSE 20220915 14:23:44.786000 31 876 XCSE 20220915 14:31:15.839000 21 877 XCSE 20220915 14:49:32.099000 10 877 XCSE 20220915 14:49:32.099000 29 877 XCSE 20220915 15:07:14.714000 31 876 XCSE 20220915 15:14:51.250000 29 874 XCSE 20220915 15:24:06.500000 28 875 XCSE 20220915 15:29:50.020000 30 880 XCSE 20220915 15:35:48.747000 31 880 XCSE 20220915 15:40:02.104000 29 881 XCSE 20220915 15:52:27.454000 2 883 XCSE 20220915 16:06:51.387000 70 883 XCSE 20220915 16:06:51.387000 29 883 XCSE 20220915 16:08:46.887000 30 883 XCSE 20220915 16:11:57.511000 30 883 XCSE 20220915 16:16:59.049000 29 883 XCSE 20220915 16:16:59.049000 20 883 XCSE 20220915 16:16:59.091000 9 883 XCSE 20220915 16:16:59.091000 29 883 XCSE 20220915 16:19:05.801000 31 881 XCSE 20220915 16:20:04.858000 28 883 XCSE 20220915 16:25:18.027000 2 883 XCSE 20220915 16:25:18.027000 29 882 XCSE 20220915 16:28:03.752000 31 882 XCSE 20220915 16:28:03.799000 31 882 XCSE 20220915 16:33:02.503000 3 884 XCSE 20220915 16:41:20.361000 27 884 XCSE 20220915 16:41:20.361000 30 884 XCSE 20220915 16:42:31.925000 3 884 XCSE 20220915 16:45:20.318787 32 879 XCSE 20220916 9:00:14.712000 32 878 XCSE 20220916 9:09:34.074000 30 884 XCSE 20220916 9:15:32.107000 30 882 XCSE 20220916 9:29:22.497000 31 879 XCSE 20220916 9:37:46.250000 24 879 XCSE 20220916 9:53:03.229000 30 880 XCSE 20220916 9:59:35.754000 32 882 XCSE 20220916 10:14:58.658000 31 881 XCSE 20220916 10:36:43.406000 31 877 XCSE 20220916 10:51:33.629000 31 880 XCSE 20220916 11:25:17.105000 30 881 XCSE 20220916 11:29:33.387000 7 885 XCSE 20220916 11:53:09.068000 6 885 XCSE 20220916 11:53:14.218000 31 887 XCSE 20220916 11:58:30.201000 30 883 XCSE 20220916 12:25:36.990000 17 882 XCSE 20220916 12:38:35.864000 30 882 XCSE 20220916 12:52:25.282000 30 881 XCSE 20220916 13:01:41.576000 31 878 XCSE 20220916 13:34:09.538000 24 877 XCSE 20220916 13:39:09.557000 7 877 XCSE 20220916 13:39:09.557000 31 876 XCSE 20220916 13:40:20.566000 31 877 XCSE 20220916 14:02:52.896000 32 875 XCSE 20220916 14:09:22.187000 30 874 XCSE 20220916 14:27:36.975000 8 871 XCSE 20220916 14:40:09.641000 24 871 XCSE 20220916 14:40:09.641000 31 871 XCSE 20220916 14:58:43.978000 32 872 XCSE 20220916 15:01:39.535000 31 873 XCSE 20220916 15:15:01.307000 30 871 XCSE 20220916 15:20:38.770000 32 869 XCSE 20220916 15:31:34.359000 31 868 XCSE 20220916 15:39:48.786000 32 868 XCSE 20220916 15:42:10.431000 31 868 XCSE 20220916 15:52:04.211000 30 866 XCSE 20220916 16:04:10.094000 29 868 XCSE 20220916 16:15:43.420000 59 868 XCSE 20220916 16:15:43.420000 1 867 XCSE 20220916 16:21:26.466000 30 867 XCSE 20220916 16:22:02.743000 17 867 XCSE 20220916 16:25:58.614000 14 867 XCSE 20220916 16:25:58.614000 31 866 XCSE 20220916 16:26:09.023000 30 865 XCSE 20220916 16:28:39.323000 21 864 XCSE 20220916 16:34:03.510000 9 864 XCSE 20220916 16:34:32.942000 21 864 XCSE 20220916 16:34:32.942000 32 865 XCSE 20220916 16:37:29.373000 31 864 XCSE 20220916 16:39:23.971000 62 866 XCSE 20220916 16:42:50.984595

Attachment