Date 16.08.2021

Share buy-back programme – week 32

The share buy-back programme runs from and including 5 August 2021 up to and including 30 September 2021. During this period Ringkjøbing Landbobank will buy-back shares to a maximum market value of DKK 30 million under a share buy-back programme, see company announcement of 30 July 2021.

The programme is implemented in compliance with EU Commission Regulation No. 596/2014 of 16 April 2014 and EU Commission Delegated Regulation No. 2016/1052 of 8 March 2016, which together constitute the “Safe Harbour” regulation.

The following transactions have been made under the share buy-back programme:

Date Number of shares Average purchase price (DKK) Total purchased under the programme (DKK) Total in accordance with the last announcement



3,250



734.55



2,387,278 9 August 2021 1,600 742.15 1,187,440 10 August 2021 1,500 751.57 1,127,355 11 August 2021 1,200 754.24 905,088 12 August 2021 1,200 750.61 900,732 13 August 2021 1,200 742.56 891.072 Total under the current share buy-back programme



9,950



743.61



7,398,965 Bought back under share buy-back programme executed in the period 4 February 2021 – 29 July 2021











361,605











622.19











224,988,722 Total bought back 371,555 625.45 232,387,687

With the above transactions, Ringkjøbing Landbobank now owns the following numbers of own shares, excluding the bank’s trading portfolio and investments made on behalf of customers:

371,555 shares under the share buy-back programmes corresponding to 1.3 % of the company’s share capital.





In accordance with the above regulation etc., the transactions related to the share buy-back programme on the stated reporting days are attached to this corporate announcement in detailed form.

Kinds regards,

Ringkjøbing Landbobank

John Fisker

CEO



Detailed summary of the transactions on the above reporting days

Attachment

