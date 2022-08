Ringkjøbing Landbobank A/S

Date 15.08.2022

Share buy-back programme - week 32

The share buy-back programme runs from and including 4 August 2022 up to and including 25 July 2022. During this period Ringkjøbing Landbobank will buy-back shares to a maximum market value of DKK 369 million under a share buy-back programme, see company announcement of 2 February 2022.

The programme is implemented in compliance with EU Commission Regulation No. 596/2014 of 16 April 2014 and EU Commission Delegated Regulation No. 2016/1052 of 8 March 2016, which together constitute the “Safe Harbour” regulation.

The following transactions have been made under the programme:

Date Number of shares Average purchase price (DKK) Total purchased under the programme (DKK) Total in accordance with the last announcement 10,000 803.95 8,039,500 08 August 2022 5,000 798.12 3,990,600 09 August 2022 5,000 795.88 3,979,400 10 August 2022 5,000 799.23 3,996,150 11 August 2022 5,000 809.45 4,047,250 12 August 2022 5,000 809.68 4,048,400 Total under the share buy-back programme 35,000 802.89 28,101,300 Bought back under share buy-back programme executed in the period 3 February 2022 - 28 July 2022 453,227 814.12 368,979,244 Total bought back 488,227 813.31 397,080,644

With the transactions stated above, Ringkjøbing Landbobank now owns the following numbers of own shares, excluding the bank’s trading portfolio and investments made on behalf of customers:

488,277 shares under the present share buy-back programmes corresponding to 1.7 % of the company’s share capital.





In accordance with the above regulation etc., the transactions related to the share buy-back programme on the stated reporting days are attached to this corporate announcement in detailed form.

Yours sincerely,

Ringkjøbing Landbobank

John Fisker

CEO

Detailed summary of the transactions on the above reporting days

Volume Price Venue Time CET 1 805 XCSE 20220808 9:03:24.338000 44 805 XCSE 20220808 9:03:24.338000 23 804 XCSE 20220808 9:05:00.045000 23 804 XCSE 20220808 9:05:00.069000 23 802 XCSE 20220808 9:08:25.101000 22 802 XCSE 20220808 9:08:25.101000 23 802 XCSE 20220808 9:08:25.125000 45 802 XCSE 20220808 9:08:25.150000 45 802 XCSE 20220808 9:09:29.960000 25 802 XCSE 20220808 9:09:29.983000 24 803 XCSE 20220808 9:13:23.023000 25 802 XCSE 20220808 9:14:45.182000 22 802 XCSE 20220808 9:17:34.020000 22 802 XCSE 20220808 9:18:43.255000 22 803 XCSE 20220808 9:20:04.187000 1 804 XCSE 20220808 9:22:08.010000 7 804 XCSE 20220808 9:22:08.027000 23 806 XCSE 20220808 9:22:09.151000 23 804 XCSE 20220808 9:23:20.079000 22 804 XCSE 20220808 9:23:20.079000 23 804 XCSE 20220808 9:23:20.079000 23 803 XCSE 20220808 9:23:20.104000 21 803 XCSE 20220808 9:23:20.104000 11 801 XCSE 20220808 9:27:44.627000 12 801 XCSE 20220808 9:27:44.650000 22 801 XCSE 20220808 9:27:44.650000 47 802 XCSE 20220808 9:31:05.786000 24 801 XCSE 20220808 9:34:25.388000 48 801 XCSE 20220808 9:34:25.388000 16 800 XCSE 20220808 9:37:25.308000 30 800 XCSE 20220808 9:37:25.308000 23 799 XCSE 20220808 9:37:30.150000 23 799 XCSE 20220808 9:37:30.150000 23 798 XCSE 20220808 9:43:31.213000 22 798 XCSE 20220808 9:43:31.213000 23 798 XCSE 20220808 9:43:31.213000 22 798 XCSE 20220808 9:43:31.213000 1 798 XCSE 20220808 9:43:31.246000 10 796 XCSE 20220808 9:45:13.851000 10 796 XCSE 20220808 9:48:58.524000 23 796 XCSE 20220808 9:48:58.524000 13 796 XCSE 20220808 9:48:58.524000 16 796 XCSE 20220808 9:48:58.524000 23 797 XCSE 20220808 10:04:25.306000 46 797 XCSE 20220808 10:05:33.948000 18 796 XCSE 20220808 10:12:13.972000 31 796 XCSE 20220808 10:12:13.972000 24 796 XCSE 20220808 10:12:13.972000 4 796 XCSE 20220808 10:15:30.331000 4 796 XCSE 20220808 10:15:30.331000 16 796 XCSE 20220808 10:15:30.331000 1 798 XCSE 20220808 10:17:47.036000 23 798 XCSE 20220808 10:17:47.036000 60 797 XCSE 20220808 10:23:18.913000 5 797 XCSE 20220808 10:23:18.959000 50 798 XCSE 20220808 10:43:25.502000 23 797 XCSE 20220808 10:50:36.910000 22 797 XCSE 20220808 10:50:36.910000 22 797 XCSE 20220808 10:50:36.910000 22 797 XCSE 20220808 10:50:36.910000 22 797 XCSE 20220808 10:50:36.910000 70 797 XCSE 20220808 10:50:36.938000 50 797 XCSE 20220808 10:53:32.279000 23 797 XCSE 20220808 10:53:32.279000 22 797 XCSE 20220808 10:54:24.423000 23 796 XCSE 20220808 10:59:51.384000 68 796 XCSE 20220808 10:59:51.384000 24 796 XCSE 20220808 10:59:51.384000 9 796 XCSE 20220808 10:59:59.398000 17 796 XCSE 20220808 10:59:59.398000 69 796 XCSE 20220808 11:03:15.799000 24 795 XCSE 20220808 11:06:21.682000 24 795 XCSE 20220808 11:06:21.682000 24 795 XCSE 20220808 11:06:21.682000 17 794 XCSE 20220808 11:06:42.292000 12 794 XCSE 20220808 11:07:56.972000 12 794 XCSE 20220808 11:07:56.972000 25 792 XCSE 20220808 11:11:33.155000 5 792 XCSE 20220808 11:11:33.155000 45 793 XCSE 20220808 11:15:58.495000 47 793 XCSE 20220808 11:19:35.143000 1 792 XCSE 20220808 11:24:23.263000 23 792 XCSE 20220808 11:24:23.263000 21 792 XCSE 20220808 11:24:23.263000 51 790 XCSE 20220808 11:34:07.464000 16 790 XCSE 20220808 11:34:39.112000 22 791 XCSE 20220808 11:41:09.169000 21 791 XCSE 20220808 11:44:21.841000 3 791 XCSE 20220808 11:45:03.750000 22 791 XCSE 20220808 11:45:03.750000 21 791 XCSE 20220808 11:45:03.750000 5 791 XCSE 20220808 11:45:03.774000 9 791 XCSE 20220808 11:45:03.774000 13 791 XCSE 20220808 11:45:03.774000 48 791 XCSE 20220808 11:49:04.427000 23 791 XCSE 20220808 11:49:04.451000 47 791 XCSE 20220808 11:54:48.499000 24 790 XCSE 20220808 11:59:24.622000 11 790 XCSE 20220808 12:00:35.584000 36 790 XCSE 20220808 12:00:47.147000 11 790 XCSE 20220808 12:00:47.147000 12 790 XCSE 20220808 12:00:47.171000 23 790 XCSE 20220808 12:00:47.196000 23 790 XCSE 20220808 12:06:59.787000 72 797 XCSE 20220808 12:51:11.410000 21 797 XCSE 20220808 13:00:33.811000 61 797 XCSE 20220808 13:05:56.223000 23 795 XCSE 20220808 13:06:15.135000 68 795 XCSE 20220808 13:06:15.135000 5 796 XCSE 20220808 13:25:51.663000 62 796 XCSE 20220808 13:25:51.663000 23 795 XCSE 20220808 13:35:28.447000 71 795 XCSE 20220808 13:35:28.447000 9 798 XCSE 20220808 14:20:24.907000 20 798 XCSE 20220808 14:20:24.907000 1 799 XCSE 20220808 14:30:03.282000 78 800 XCSE 20220808 14:40:42.370000 7 800 XCSE 20220808 14:49:44.097000 22 800 XCSE 20220808 14:49:44.097000 13 801 XCSE 20220808 14:55:04.978000 9 801 XCSE 20220808 14:55:04.978000 73 800 XCSE 20220808 15:00:31.979000 24 800 XCSE 20220808 15:00:31.979000 24 800 XCSE 20220808 15:00:31.979000 28 801 XCSE 20220808 15:00:31.983000 9 801 XCSE 20220808 15:00:31.983000 24 799 XCSE 20220808 15:04:52.154000 10 799 XCSE 20220808 15:04:52.154000 4 799 XCSE 20220808 15:04:52.154000 11 799 XCSE 20220808 15:04:52.154000 70 799 XCSE 20220808 15:29:52.152000 22 798 XCSE 20220808 15:30:53.464000 11 798 XCSE 20220808 15:30:53.464000 22 798 XCSE 20220808 15:30:53.464000 4 798 XCSE 20220808 15:30:53.464000 8 798 XCSE 20220808 15:30:53.464000 23 798 XCSE 20220808 15:30:53.464000 4 798 XCSE 20220808 15:31:31.351000 5 798 XCSE 20220808 15:31:31.351000 11 798 XCSE 20220808 15:31:31.351000 25 798 XCSE 20220808 15:31:31.351000 22 798 XCSE 20220808 15:31:31.351000 3 798 XCSE 20220808 15:31:31.351000 69 799 XCSE 20220808 15:35:42.120000 19 798 XCSE 20220808 15:35:47.308000 48 798 XCSE 20220808 15:35:47.329000 37 800 XCSE 20220808 15:37:12.934000 17 800 XCSE 20220808 15:43:12.984000 121 799 XCSE 20220808 15:48:45.247000 27 799 XCSE 20220808 15:48:45.273000 19 799 XCSE 20220808 15:48:45.273000 91 800 XCSE 20220808 16:09:22.901000 23 800 XCSE 20220808 16:09:22.901000 98 800 XCSE 20220808 16:09:22.925000 6 800 XCSE 20220808 16:09:22.952000 20 800 XCSE 20220808 16:09:22.952000 95 800 XCSE 20220808 16:09:22.952000 88 801 XCSE 20220808 16:19:44.419000 33 801 XCSE 20220808 16:19:44.419000 70 801 XCSE 20220808 16:19:44.444000 112 801 XCSE 20220808 16:19:44.444000 22 801 XCSE 20220808 16:20:27.138000 22 801 XCSE 20220808 16:21:19.764000 23 801 XCSE 20220808 16:22:11.188000 22 801 XCSE 20220808 16:23:06.031000 45 800 XCSE 20220808 16:27:22.039000 22 800 XCSE 20220808 16:27:22.039000 8 800 XCSE 20220808 16:27:22.063000 37 800 XCSE 20220808 16:27:22.063000 45 800 XCSE 20220808 16:34:51.363000 46 800 XCSE 20220808 16:34:51.387000 70 800 XCSE 20220808 16:34:51.409000 71 800 XCSE 20220808 16:34:51.409000 5 800 XCSE 20220808 16:35:21.206980 49 800 XCSE 20220808 16:35:21.206980 15 800 XCSE 20220808 16:35:21.206980 40 800 XCSE 20220808 16:35:21.206980 7 793 XCSE 20220809 9:02:28.153000 22 799 XCSE 20220809 9:09:13.270000 23 799 XCSE 20220809 9:09:13.270000 23 799 XCSE 20220809 9:09:13.294000 23 799 XCSE 20220809 9:09:13.295000 46 799 XCSE 20220809 9:09:13.336000 13 798 XCSE 20220809 9:09:27.210000 9 798 XCSE 20220809 9:09:27.210000 39 800 XCSE 20220809 9:12:25.589000 18 800 XCSE 20220809 9:12:25.589000 14 799 XCSE 20220809 9:22:03.552000 9 799 XCSE 20220809 9:22:03.552000 23 799 XCSE 20220809 9:22:03.552000 22 799 XCSE 20220809 9:22:03.552000 14 799 XCSE 20220809 9:22:03.576000 11 799 XCSE 20220809 9:22:03.577000 23 799 XCSE 20220809 9:22:03.577000 50 799 XCSE 20220809 9:25:03.439000 11 799 XCSE 20220809 9:25:03.509000 12 799 XCSE 20220809 9:29:04.181000 50 799 XCSE 20220809 9:29:04.181000 20 799 XCSE 20220809 9:29:04.181000 8 799 XCSE 20220809 9:29:29.474000 15 799 XCSE 20220809 9:29:29.474000 2 799 XCSE 20220809 9:31:03.204000 9 799 XCSE 20220809 9:31:03.204000 47 798 XCSE 20220809 9:39:00.293000 66 799 XCSE 20220809 9:39:00.317000 1 799 XCSE 20220809 9:44:28.295000 30 800 XCSE 20220809 9:45:14.456000 32 800 XCSE 20220809 9:45:14.456000 14 800 XCSE 20220809 9:45:14.456000 23 799 XCSE 20220809 9:47:08.242000 22 799 XCSE 20220809 9:49:24.485000 20 797 XCSE 20220809 9:50:46.495000 3 797 XCSE 20220809 9:51:50.480000 17 797 XCSE 20220809 9:51:50.480000 4 797 XCSE 20220809 9:51:50.484000 23 797 XCSE 20220809 9:55:47.738000 29 796 XCSE 20220809 9:57:51.085000 31 796 XCSE 20220809 9:57:51.085000 22 796 XCSE 20220809 10:03:55.286000 68 797 XCSE 20220809 10:05:19.725000 1 797 XCSE 20220809 10:05:19.725000 1 797 XCSE 20220809 10:05:19.725000 1 797 XCSE 20220809 10:05:19.725000 68 797 XCSE 20220809 10:05:19.749000 1 797 XCSE 20220809 10:05:19.749000 1 797 XCSE 20220809 10:05:19.749000 95 797 XCSE 20220809 10:07:55.277000 23 796 XCSE 20220809 10:09:00.366000 23 795 XCSE 20220809 10:21:28.088000 23 795 XCSE 20220809 10:21:28.088000 23 795 XCSE 20220809 10:21:28.088000 23 795 XCSE 20220809 10:21:28.088000 89 795 XCSE 20220809 10:25:17.034000 9 795 XCSE 20220809 10:25:29.710000 5 795 XCSE 20220809 10:25:29.710000 9 795 XCSE 20220809 10:25:57.386000 5 795 XCSE 20220809 10:25:57.386000 8 795 XCSE 20220809 10:25:57.386000 1 795 XCSE 20220809 10:25:57.386000 9 795 XCSE 20220809 10:25:57.410000 5 795 XCSE 20220809 10:25:57.411000 50 795 XCSE 20220809 10:51:27.462000 19 795 XCSE 20220809 10:51:27.462000 23 795 XCSE 20220809 10:51:27.462000 7 795 XCSE 20220809 10:51:27.486000 43 795 XCSE 20220809 10:51:27.486000 20 795 XCSE 20220809 10:51:27.486000 70 796 XCSE 20220809 11:00:07.116000 7 797 XCSE 20220809 11:11:28.446000 13 797 XCSE 20220809 11:11:28.446000 19 797 XCSE 20220809 11:11:28.446000 116 796 XCSE 20220809 11:32:26.337000 70 796 XCSE 20220809 11:32:26.361000 44 796 XCSE 20220809 11:32:26.361000 5 795 XCSE 20220809 11:34:21.613000 64 795 XCSE 20220809 11:34:21.613000 47 795 XCSE 20220809 11:34:21.637000 20 796 XCSE 20220809 12:06:04.509000 1 796 XCSE 20220809 12:16:48.307000 131 796 XCSE 20220809 12:16:48.307000 20 796 XCSE 20220809 12:16:48.307000 4 796 XCSE 20220809 12:19:08.658000 33 796 XCSE 20220809 12:19:08.658000 24 794 XCSE 20220809 12:23:19.470000 23 794 XCSE 20220809 12:23:19.470000 24 794 XCSE 20220809 12:23:19.470000 24 794 XCSE 20220809 12:23:19.470000 23 794 XCSE 20220809 12:23:19.470000 4 795 XCSE 20220809 12:44:51.030000 50 796 XCSE 20220809 12:44:54.134000 12 796 XCSE 20220809 12:44:54.134000 50 796 XCSE 20220809 12:44:54.134000 22 796 XCSE 20220809 12:46:15.658000 50 795 XCSE 20220809 12:48:17.665000 16 795 XCSE 20220809 12:48:17.665000 27 795 XCSE 20220809 12:48:17.665000 1 795 XCSE 20220809 12:48:17.665000 24 795 XCSE 20220809 12:48:17.665000 50 795 XCSE 20220809 12:48:17.689000 16 795 XCSE 20220809 12:48:17.689000 2 796 XCSE 20220809 13:32:00.259000 95 796 XCSE 20220809 13:40:25.061000 70 796 XCSE 20220809 13:40:25.086000 54 796 XCSE 20220809 13:40:25.086000 89 795 XCSE 20220809 13:42:26.456000 93 794 XCSE 20220809 14:11:20.268000 77 794 XCSE 20220809 14:11:20.312000 14 794 XCSE 20220809 14:11:20.312000 91 794 XCSE 20220809 14:11:20.337000 32 793 XCSE 20220809 14:11:21.455000 14 793 XCSE 20220809 14:11:21.455000 14 792 XCSE 20220809 14:16:57.413000 23 792 XCSE 20220809 14:16:57.413000 10 792 XCSE 20220809 14:16:57.413000 23 792 XCSE 20220809 14:16:57.413000 23 792 XCSE 20220809 14:16:57.413000 23 792 XCSE 20220809 14:16:57.413000 23 792 XCSE 20220809 14:16:57.413000 23 792 XCSE 20220809 14:16:57.413000 11 792 XCSE 20220809 14:16:57.548000 9 792 XCSE 20220809 14:24:02.153000 46 793 XCSE 20220809 14:37:02.787000 48 792 XCSE 20220809 14:37:09.550000 47 791 XCSE 20220809 14:37:10.775000 48 791 XCSE 20220809 14:37:12.415000 46 791 XCSE 20220809 14:37:13.790000 48 791 XCSE 20220809 14:44:26.014000 45 791 XCSE 20220809 14:51:05.538000 23 791 XCSE 20220809 14:54:02.951000 24 791 XCSE 20220809 14:57:39.958000 45 790 XCSE 20220809 14:59:54.321000 2 790 XCSE 20220809 14:59:54.321000 2 790 XCSE 20220809 14:59:54.321000 46 789 XCSE 20220809 15:03:00.064000 23 789 XCSE 20220809 15:03:00.064000 13 790 XCSE 20220809 15:16:48.002000 9 790 XCSE 20220809 15:16:48.002000 11 790 XCSE 20220809 15:20:04.009000 11 790 XCSE 20220809 15:20:04.009000 89 792 XCSE 20220809 15:22:34.506000 70 794 XCSE 20220809 15:30:02.845000 24 793 XCSE 20220809 15:31:06.802000 24 796 XCSE 20220809 15:42:16.633000 24 796 XCSE 20220809 15:42:16.633000 71 797 XCSE 20220809 15:59:09.026000 23 797 XCSE 20220809 16:04:53.075000 23 797 XCSE 20220809 16:04:53.099000 23 797 XCSE 20220809 16:12:53.099000 23 797 XCSE 20220809 16:12:53.122000 5 797 XCSE 20220809 16:21:50.500000 29 800 XCSE 20220809 16:43:52.740148 40 800 XCSE 20220809 16:43:52.740148 70 800 XCSE 20220809 16:43:52.740148 70 800 XCSE 20220809 16:43:52.740204 37 800 XCSE 20220809 16:43:52.740260 13 800 XCSE 20220809 16:43:52.757657 70 800 XCSE 20220809 16:43:52.757688 50 800 XCSE 20220809 16:43:52.758238 50 800 XCSE 20220809 16:43:52.758667 70 800 XCSE 20220809 16:43:52.758697 13 800 XCSE 20220809 16:43:52.770297 37 800 XCSE 20220809 16:44:05.940808 45 800 XCSE 20220809 16:44:05.940808 24 794 XCSE 20220810 9:00:34.617000 47 796 XCSE 20220810 9:07:26.458000 47 796 XCSE 20220810 9:08:33.285000 46 801 XCSE 20220810 9:14:05.864000 26 800 XCSE 20220810 9:14:14.442000 22 800 XCSE 20220810 9:14:14.442000 24 801 XCSE 20220810 9:25:34.222000 23 801 XCSE 20220810 9:25:34.222000 46 800 XCSE 20220810 9:26:50.168000 45 800 XCSE 20220810 9:26:50.236000 14 799 XCSE 20220810 9:29:40.227000 15 799 XCSE 20220810 9:29:40.227000 8 799 XCSE 20220810 9:29:40.227000 16 799 XCSE 20220810 9:29:40.227000 1 799 XCSE 20220810 9:29:40.227000 14 799 XCSE 20220810 9:29:40.227000 68 800 XCSE 20220810 9:30:19.512000 30 800 XCSE 20220810 9:32:08.868000 70 800 XCSE 20220810 9:40:01.981000 23 800 XCSE 20220810 9:40:01.982000 9 800 XCSE 20220810 9:40:02.080000 88 800 XCSE 20220810 9:40:02.080000 27 799 XCSE 20220810 9:42:10.053000 5 799 XCSE 20220810 9:42:19.569000 67 800 XCSE 20220810 9:54:37.456000 43 800 XCSE 20220810 9:59:04.037000 70 806 XCSE 20220810 10:17:18.351000 18 806 XCSE 20220810 10:17:18.351000 2 806 XCSE 20220810 10:19:41.342000 70 807 XCSE 20220810 10:20:19.060000 4 807 XCSE 20220810 10:20:19.060000 11 806 XCSE 20220810 10:20:39.747000 56 806 XCSE 20220810 10:20:39.747000 2 806 XCSE 20220810 10:22:25.665000 72 807 XCSE 20220810 10:23:21.050000 10 805 XCSE 20220810 10:41:38.107000 67 805 XCSE 20220810 10:41:38.107000 90 807 XCSE 20220810 10:42:02.686000 90 806 XCSE 20220810 10:42:02.725000 5 806 XCSE 20220810 10:42:02.725000 5 805 XCSE 20220810 10:46:07.632000 19 805 XCSE 20220810 10:46:07.632000 19 804 XCSE 20220810 10:46:08.184000 5 804 XCSE 20220810 10:46:08.184000 23 804 XCSE 20220810 10:49:03.796000 24 803 XCSE 20220810 10:59:00.718000 24 803 XCSE 20220810 10:59:00.718000 23 801 XCSE 20220810 11:13:09.504000 24 801 XCSE 20220810 11:13:09.504000 24 801 XCSE 20220810 11:13:09.504000 24 801 XCSE 20220810 11:13:09.504000 93 801 XCSE 20220810 11:15:36.612000 40 802 XCSE 20220810 11:16:38.453000 50 802 XCSE 20220810 11:16:38.453000 4 802 XCSE 20220810 11:16:38.453000 20 800 XCSE 20220810 11:17:29.757000 4 800 XCSE 20220810 11:17:29.757000 24 800 XCSE 20220810 11:18:16.544000 22 799 XCSE 20220810 11:29:25.487000 2 799 XCSE 20220810 11:29:25.487000 23 799 XCSE 20220810 11:29:25.487000 23 799 XCSE 20220810 11:29:25.487000 23 799 XCSE 20220810 11:29:25.487000 24 799 XCSE 20220810 11:29:25.606000 5 797 XCSE 20220810 11:35:23.517000 19 797 XCSE 20220810 11:35:23.517000 1 796 XCSE 20220810 11:40:00.463000 5 796 XCSE 20220810 11:40:00.463000 18 796 XCSE 20220810 11:40:27.334000 23 796 XCSE 20220810 11:40:27.334000 6 796 XCSE 20220810 11:40:27.334000 17 795 XCSE 20220810 11:43:42.124000 6 795 XCSE 20220810 11:43:42.124000 45 798 XCSE 20220810 12:00:36.683000 23 798 XCSE 20220810 12:00:36.683000 22 798 XCSE 20220810 12:00:36.683000 22 798 XCSE 20220810 12:00:36.683000 22 798 XCSE 20220810 12:00:36.683000 47 799 XCSE 20220810 12:34:02.628000 122 799 XCSE 20220810 12:34:02.628000 23 798 XCSE 20220810 12:37:01.573000 24 798 XCSE 20220810 12:37:01.573000 24 797 XCSE 20220810 12:56:05.128000 23 797 XCSE 20220810 12:56:05.128000 23 797 XCSE 20220810 12:56:05.128000 22 797 XCSE 20220810 12:59:33.697000 23 797 XCSE 20220810 13:02:48.343000 3 797 XCSE 20220810 13:06:09.712000 19 797 XCSE 20220810 13:06:09.712000 2 796 XCSE 20220810 13:11:05.169000 21 796 XCSE 20220810 13:11:05.169000 43 796 XCSE 20220810 13:19:00.854000 27 796 XCSE 20220810 13:19:00.854000 23 796 XCSE 20220810 13:21:20.145000 22 796 XCSE 20220810 13:24:47.706000 1 796 XCSE 20220810 13:27:53.062000 22 796 XCSE 20220810 13:27:53.062000 22 796 XCSE 20220810 13:31:14.771000 23 796 XCSE 20220810 13:34:18.678000 71 796 XCSE 20220810 13:36:07.131000 67 796 XCSE 20220810 13:45:27.560000 23 796 XCSE 20220810 13:51:16.817000 24 796 XCSE 20220810 13:53:35.822000 23 796 XCSE 20220810 13:54:41.824000 18 796 XCSE 20220810 13:57:50.831000 5 796 XCSE 20220810 13:57:50.831000 23 796 XCSE 20220810 14:01:11.840000 2 795 XCSE 20220810 14:03:27.297000 70 795 XCSE 20220810 14:03:27.297000 13 795 XCSE 20220810 14:03:30.039000 23 795 XCSE 20220810 14:03:30.039000 16 795 XCSE 20220810 14:03:30.040000 23 795 XCSE 20220810 14:03:30.072000 17 795 XCSE 20220810 14:03:30.072000 13 795 XCSE 20220810 14:03:30.072000 4 795 XCSE 20220810 14:03:30.072000 12 795 XCSE 20220810 14:03:30.072000 45 796 XCSE 20220810 14:05:39.988000 25 796 XCSE 20220810 14:08:37.487000 64 796 XCSE 20220810 14:10:16.820000 51 795 XCSE 20220810 14:22:35.372000 20 796 XCSE 20220810 14:28:12.706000 76 796 XCSE 20220810 14:28:12.706000 8 797 XCSE 20220810 14:33:38.510000 15 797 XCSE 20220810 14:33:38.510000 70 800 XCSE 20220810 14:33:40.595000 70 801 XCSE 20220810 14:33:40.615000 1 800 XCSE 20220810 14:33:40.640000 1 800 XCSE 20220810 14:33:40.640000 1 800 XCSE 20220810 14:33:40.640000 1 800 XCSE 20220810 14:33:40.642000 1 800 XCSE 20220810 14:33:40.642000 1 800 XCSE 20220810 14:33:40.642000 1 800 XCSE 20220810 14:33:40.643000 1 800 XCSE 20220810 14:33:40.643000 1 800 XCSE 20220810 14:33:40.643000 1 800 XCSE 20220810 14:33:40.643000 1 800 XCSE 20220810 14:33:40.643000 15 800 XCSE 20220810 14:33:40.643000 1 800 XCSE 20220810 14:33:40.643000 94 802 XCSE 20220810 14:46:35.533000 24 802 XCSE 20220810 14:46:41.040000 23 801 XCSE 20220810 14:57:03.308000 23 800 XCSE 20220810 15:10:48.262000 23 800 XCSE 20220810 15:10:48.262000 23 800 XCSE 20220810 15:12:13.687000 23 800 XCSE 20220810 15:12:13.687000 118 802 XCSE 20220810 15:17:57.146000 23 801 XCSE 20220810 15:18:52.848000 934 797 XCSE 20220810 16:25:36.800181 69 807 XCSE 20220811 9:04:16.390000 52 808 XCSE 20220811 9:04:16.391000 23 811 XCSE 20220811 9:04:46.222000 23 810 XCSE 20220811 9:06:01.537000 24 808 XCSE 20220811 9:07:09.241000 23 806 XCSE 20220811 9:10:00.099000 23 806 XCSE 20220811 9:10:00.099000 22 808 XCSE 20220811 9:14:33.745000 45 808 XCSE 20220811 9:14:33.745000 48 808 XCSE 20220811 9:15:28.498000 34 808 XCSE 20220811 9:32:20.084000 7 808 XCSE 20220811 9:32:20.084000 47 807 XCSE 20220811 9:42:30.474000 23 807 XCSE 20220811 9:42:30.474000 23 806 XCSE 20220811 9:53:02.736000 23 806 XCSE 20220811 9:53:02.736000 47 806 XCSE 20220811 9:53:02.736000 7 806 XCSE 20220811 9:53:02.736000 53 808 XCSE 20220811 10:08:39.489000 18 808 XCSE 20220811 10:08:39.489000 47 807 XCSE 20220811 10:20:52.144000 45 806 XCSE 20220811 10:21:01.982000 49 806 XCSE 20220811 10:21:02.038000 45 806 XCSE 20220811 10:21:02.063000 45 805 XCSE 20220811 10:30:59.219000 31 807 XCSE 20220811 10:34:36.362000 30 807 XCSE 20220811 10:34:36.362000 39 807 XCSE 20220811 10:38:12.227000 22 807 XCSE 20220811 10:39:10.464000 7 807 XCSE 20220811 10:39:10.464000 39 807 XCSE 20220811 10:39:10.464000 38 807 XCSE 20220811 10:48:02.570000 21 807 XCSE 20220811 10:55:00.873000 32 807 XCSE 20220811 10:55:00.873000 77 809 XCSE 20220811 10:55:57.259000 70 809 XCSE 20220811 10:55:57.259000 31 809 XCSE 20220811 10:55:57.259000 55 809 XCSE 20220811 10:55:57.259000 29 810 XCSE 20220811 11:03:00.631000 28 810 XCSE 20220811 11:03:00.631000 71 809 XCSE 20220811 11:21:14.472000 70 808 XCSE 20220811 11:28:05.189000 23 808 XCSE 20220811 11:28:05.189000 11 808 XCSE 20220811 11:30:30.662000 30 811 XCSE 20220811 11:35:13.728000 59 810 XCSE 20220811 11:44:23.101000 23 809 XCSE 20220811 12:46:02.592000 15 808 XCSE 20220811 12:56:58.100000 9 808 XCSE 20220811 13:19:01.306000 15 808 XCSE 20220811 13:19:01.306000 23 808 XCSE 20220811 13:21:36.862000 8 808 XCSE 20220811 13:25:47.866000 3 808 XCSE 20220811 13:30:09.839000 34 808 XCSE 20220811 13:40:50.413000 4 809 XCSE 20220811 14:14:10.913000 10 809 XCSE 20220811 14:15:32.948000 10 809 XCSE 20220811 14:34:08.637000 24 809 XCSE 20220811 14:34:08.637000 14 809 XCSE 20220811 14:34:08.637000 24 809 XCSE 20220811 14:34:08.637000 24 809 XCSE 20220811 14:34:08.637000 47 808 XCSE 20220811 14:36:54.653000 28 808 XCSE 20220811 14:56:44.495000 43 808 XCSE 20220811 15:12:24.616000 4 808 XCSE 20220811 15:12:24.616000 24 808 XCSE 20220811 15:12:24.616000 9 808 XCSE 20220811 15:19:12.399000 30 809 XCSE 20220811 15:25:21.375000 9 809 XCSE 20220811 15:25:21.375000 24 809 XCSE 20220811 15:25:21.375000 2 809 XCSE 20220811 15:25:21.467000 33 810 XCSE 20220811 15:45:35.323000 19 810 XCSE 20220811 15:45:35.323000 70 810 XCSE 20220811 15:45:35.323000 48 811 XCSE 20220811 15:50:23.777000 215 811 XCSE 20220811 15:50:23.777000 23 811 XCSE 20220811 15:51:26.480000 93 811 XCSE 20220811 15:51:52.515000 1 811 XCSE 20220811 15:51:52.515000 1 811 XCSE 20220811 15:51:52.515000 1 811 XCSE 20220811 15:51:52.515000 70 811 XCSE 20220811 15:53:46.032000 10 810 XCSE 20220811 16:09:58.841000 13 810 XCSE 20220811 16:17:39.889000 22 810 XCSE 20220811 16:17:39.889000 22 810 XCSE 20220811 16:17:39.889000 10 810 XCSE 20220811 16:17:39.889000 26 810 XCSE 20220811 16:17:53.086000 1160 811 XCSE 20220811 16:20:01.242000 28 811 XCSE 20220811 16:20:35.509000 63 811 XCSE 20220811 16:20:35.509000 24 811 XCSE 20220811 16:23:11.164000 19 811 XCSE 20220811 16:24:03.306000 841 810 XCSE 20220811 16:41:41.285477 50 810 XCSE 20220811 16:41:41.285477 1 808 XCSE 20220812 9:17:27.903000 300 810 XCSE 20220812 9:33:55.824000 123 810 XCSE 20220812 9:34:29.940000 3 810 XCSE 20220812 9:35:57.190000 27 810 XCSE 20220812 9:35:57.250000 70 810 XCSE 20220812 9:37:02.322000 36 810 XCSE 20220812 9:37:02.322000 69 810 XCSE 20220812 9:38:59.745000 50 810 XCSE 20220812 9:39:05.580000 21 810 XCSE 20220812 9:39:05.580000 24 809 XCSE 20220812 9:41:43.023000 23 809 XCSE 20220812 9:41:43.023000 23 809 XCSE 20220812 9:43:34.764000 24 808 XCSE 20220812 9:46:25.285000 33 810 XCSE 20220812 9:59:10.851000 13 810 XCSE 20220812 9:59:10.851000 36 811 XCSE 20220812 10:07:39.046000 14 812 XCSE 20220812 10:45:26.263000 17 812 XCSE 20220812 10:45:27.155000 72 812 XCSE 20220812 10:46:45.407000 82 812 XCSE 20220812 10:47:27.568000 18 812 XCSE 20220812 10:47:32.708000 3 812 XCSE 20220812 10:48:24.045000 3 812 XCSE 20220812 10:50:16.040000 19 812 XCSE 20220812 10:50:16.079000 70 812 XCSE 20220812 10:53:31.233000 19 812 XCSE 20220812 10:53:31.233000 6 812 XCSE 20220812 10:54:42.894000 70 812 XCSE 20220812 10:55:26.115000 22 812 XCSE 20220812 10:57:25.725000 3 811 XCSE 20220812 11:00:24.513000 20 812 XCSE 20220812 11:00:24.513000 11 812 XCSE 20220812 11:03:20.527000 7 812 XCSE 20220812 11:03:20.527000 5 812 XCSE 20220812 11:03:20.527000 25 812 XCSE 20220812 11:18:10.539000 68 812 XCSE 20220812 11:18:10.539000 25 813 XCSE 20220812 11:21:33.625000 40 815 XCSE 20220812 11:25:34.141000 1 816 XCSE 20220812 11:31:49.528000 111 816 XCSE 20220812 11:31:49.528000 42 816 XCSE 20220812 11:31:49.550000 70 816 XCSE 20220812 11:31:55.126000 10 816 XCSE 20220812 11:31:55.126000 19 816 XCSE 20220812 11:31:55.126000 10 815 XCSE 20220812 11:35:34.339000 5 815 XCSE 20220812 11:36:45.171000 8 815 XCSE 20220812 11:47:15.836000 5 815 XCSE 20220812 11:47:15.836000 10 815 XCSE 20220812 11:47:15.836000 24 813 XCSE 20220812 11:51:31.221000 24 813 XCSE 20220812 11:51:31.221000 43 815 XCSE 20220812 11:56:32.061000 17 815 XCSE 20220812 11:59:22.071000 3 815 XCSE 20220812 11:59:22.071000 3 815 XCSE 20220812 12:00:35.276000 3 815 XCSE 20220812 12:00:35.276000 17 815 XCSE 20220812 12:00:35.276000 23 813 XCSE 20220812 12:41:07.059000 23 813 XCSE 20220812 12:43:08.171000 22 813 XCSE 20220812 12:43:08.171000 22 813 XCSE 20220812 12:43:08.171000 45 813 XCSE 20220812 13:02:43.122000 23 813 XCSE 20220812 13:02:43.122000 11 814 XCSE 20220812 13:14:56.499000 19 814 XCSE 20220812 13:14:56.499000 6 815 XCSE 20220812 13:18:41.001000 47 815 XCSE 20220812 13:18:56.545000 3 813 XCSE 20220812 13:19:13.875000 67 813 XCSE 20220812 13:19:13.875000 5 812 XCSE 20220812 13:19:14.871000 67 812 XCSE 20220812 13:19:14.871000 11 812 XCSE 20220812 13:23:02.315000 2 812 XCSE 20220812 13:23:02.315000 120 812 XCSE 20220812 13:23:59.944000 24 812 XCSE 20220812 13:23:59.944000 25 811 XCSE 20220812 13:30:26.068000 16 809 XCSE 20220812 13:38:34.547000 22 809 XCSE 20220812 13:38:34.547000 29 809 XCSE 20220812 13:38:34.547000 24 808 XCSE 20220812 13:39:22.093000 23 806 XCSE 20220812 13:54:42.469000 22 806 XCSE 20220812 13:54:42.469000 22 806 XCSE 20220812 13:54:42.469000 22 806 XCSE 20220812 13:54:42.469000 3 808 XCSE 20220812 14:04:25.044000 20 808 XCSE 20220812 14:04:25.044000 2 808 XCSE 20220812 14:04:33.922000 5 808 XCSE 20220812 14:04:33.922000 17 808 XCSE 20220812 14:04:33.922000 24 808 XCSE 20220812 14:04:41.924000 19 807 XCSE 20220812 14:07:02.481000 78 807 XCSE 20220812 14:07:02.481000 19 806 XCSE 20220812 14:07:02.515000 51 806 XCSE 20220812 14:07:02.515000 22 808 XCSE 20220812 14:09:22.044000 20 808 XCSE 20220812 14:09:22.044000 50 809 XCSE 20220812 14:33:21.774000 3 809 XCSE 20220812 14:33:21.774000 83 809 XCSE 20220812 14:33:21.774000 6 809 XCSE 20220812 14:33:21.774000 70 809 XCSE 20220812 14:33:21.774000 27 809 XCSE 20220812 14:33:21.774000 23 809 XCSE 20220812 14:38:14.002000 22 809 XCSE 20220812 14:44:42.018000 4 809 XCSE 20220812 14:49:01.834000 22 809 XCSE 20220812 14:49:01.834000 23 810 XCSE 20220812 14:54:07.040000 22 810 XCSE 20220812 15:00:54.057000 19 810 XCSE 20220812 15:06:36.199000 3 810 XCSE 20220812 15:06:36.199000 22 810 XCSE 20220812 15:08:10.386000 67 808 XCSE 20220812 15:09:25.361000 1 808 XCSE 20220812 15:09:25.361000 1 807 XCSE 20220812 15:09:28.185000 68 807 XCSE 20220812 15:09:28.185000 2 809 XCSE 20220812 15:15:02.282000 4 809 XCSE 20220812 15:15:02.283000 39 809 XCSE 20220812 15:15:02.283000 68 809 XCSE 20220812 15:23:02.211000 23 809 XCSE 20220812 15:23:02.211000 48 808 XCSE 20220812 15:30:54.053000 1 808 XCSE 20220812 15:30:54.053000 19 808 XCSE 20220812 15:30:54.053000 22 808 XCSE 20220812 15:30:54.053000 56 807 XCSE 20220812 15:37:07.136000 33 807 XCSE 20220812 15:37:07.136000 22 807 XCSE 20220812 15:37:07.136000 15 807 XCSE 20220812 15:37:09.408000 8 807 XCSE 20220812 15:37:09.408000 2 808 XCSE 20220812 15:40:51.505000 70 809 XCSE 20220812 15:41:22.089000 46 809 XCSE 20220812 15:41:22.089000 70 809 XCSE 20220812 15:41:22.118000 22 809 XCSE 20220812 15:42:36.092000 22 809 XCSE 20220812 15:46:23.170000 45 808 XCSE 20220812 15:47:06.527000 47 807 XCSE 20220812 15:48:31.666000 32 806 XCSE 20220812 15:48:48.575000 15 807 XCSE 20220812 15:52:20.625000 8 807 XCSE 20220812 15:52:20.625000 47 807 XCSE 20220812 15:57:33.894000 137 807 XCSE 20220812 15:57:33.916000 6 806 XCSE 20220812 15:58:55.399000 43 806 XCSE 20220812 15:59:34.974000 6 806 XCSE 20220812 15:59:34.974000 1 805 XCSE 20220812 16:00:01.117000 5 805 XCSE 20220812 16:00:01.117000 24 805 XCSE 20220812 16:00:01.117000 43 805 XCSE 20220812 16:00:01.117000 22 805 XCSE 20220812 16:00:15.415000 23 805 XCSE 20220812 16:00:15.415000 22 807 XCSE 20220812 16:00:48.286000 22 807 XCSE 20220812 16:00:58.313000 8 807 XCSE 20220812 16:01:08.224000 14 807 XCSE 20220812 16:01:08.224000 22 807 XCSE 20220812 16:01:23.197000 46 805 XCSE 20220812 16:04:22.097000 4 806 XCSE 20220812 16:06:44.241000 18 806 XCSE 20220812 16:06:44.241000 22 806 XCSE 20220812 16:08:54.247000 91 805 XCSE 20220812 16:15:48.804000 14 804 XCSE 20220812 16:25:59.470000 10 804 XCSE 20220812 16:26:03.298000 24 804 XCSE 20220812 16:26:03.298000 23 804 XCSE 20220812 16:26:03.298000 24 804 XCSE 20220812 16:26:03.298000 24 804 XCSE 20220812 16:26:03.298000 35 804 XCSE 20220812 16:26:03.323000

