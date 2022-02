Nasdaq Copenhagen

London Stock Exchange

Euronext Dublin

Other stakeholders

Date 07.02.2022

Share buy-back programme - week 5

The share buy-back programme runs from and including 3 February 2022 up to and including 28 July 2022 provided that the forthcoming annual general meeting, to be held on 2 March 2022, gives the board a new authority to permit the bank to acquire its own shares and thereby the share buy-back programme can continue. During this period Ringkjøbing Landbobank will buy-back shares to a maximum market value of DKK 369 million under a share buy-back programme, see company announcement of 2 February 2022.

The programme is implemented in compliance with EU Commission Regulation No. 596/2014 of 16 April 2014 and EU Commission Delegated Regulation No. 2016/1052 of 8 March 2016, which together constitute the “Safe Harbour” regulation.

The following transactions have been made under the programme:

Date Number of shares Average purchase price (DKK) Total purchased under the programme (DKK) Total in accordance with the last announcement



-



-



- 3 February 2022 6,000 880.68 5,284,080 4 February 2022 7,000 860.02 6,020,140 Total under the share buy-back programme 13,000 859.56 11,304,220

With the transactions stated above, Ringkjøbing Landbobank now owns the following numbers of own shares, excluding the bank’s trading portfolio and investments made on behalf of customers:

701,055 shares under the completed and present share buy-back programme(-s) corresponding to 2.4 % of the company’s share capital.





In accordance with the above regulation etc., the transactions related to the share buy-back programme on the stated reporting days are attached to this corporate announcement in detailed form.

Yours sincerely,

Ringkjøbing Landbobank

John Fisker

CEO



Detailed summary of the transactions on the above reporting days

Volume Price Venue Time CET 28 929 XCSE 20220203 9:00:14.087000 28 930 XCSE 20220203 9:00:14.107000 26 935 XCSE 20220203 9:05:12.676000 27 932 XCSE 20220203 9:05:24.240000 26 925 XCSE 20220203 9:07:15.799000 28 922 XCSE 20220203 9:10:13.645000 27 922 XCSE 20220203 9:14:50.028000 27 922 XCSE 20220203 9:14:50.028000 26 921 XCSE 20220203 9:15:35.186000 26 915 XCSE 20220203 9:19:08.923000 28 913 XCSE 20220203 9:20:09.550000 27 910 XCSE 20220203 9:25:01.854000 28 909 XCSE 20220203 9:25:01.902000 28 906 XCSE 20220203 9:27:45.909000 26 901 XCSE 20220203 9:29:36.353000 52 909 XCSE 20220203 9:36:54.976000 55 910 XCSE 20220203 9:45:00.017000 26 909 XCSE 20220203 9:45:01.055000 26 908 XCSE 20220203 9:46:27.971000 16 909 XCSE 20220203 9:53:15.439000 27 911 XCSE 20220203 9:59:51.234000 26 911 XCSE 20220203 9:59:51.234000 24 910 XCSE 20220203 10:01:37.962000 2 910 XCSE 20220203 10:01:37.962000 2 909 XCSE 20220203 10:02:41.238000 26 909 XCSE 20220203 10:02:41.238000 26 907 XCSE 20220203 10:05:54.967000 28 908 XCSE 20220203 10:09:49.049000 51 909 XCSE 20220203 10:13:59.066000 26 907 XCSE 20220203 10:15:32.159000 26 906 XCSE 20220203 10:19:06.230000 52 907 XCSE 20220203 10:25:06.006000 26 906 XCSE 20220203 10:28:18.423000 27 905 XCSE 20220203 10:28:27.397000 27 900 XCSE 20220203 10:30:18.040000 26 902 XCSE 20220203 10:34:21.832000 28 900 XCSE 20220203 10:35:43.572000 27 901 XCSE 20220203 10:38:53.248000 2 898 XCSE 20220203 10:44:24.878000 19 896 XCSE 20220203 10:47:01.237000 9 896 XCSE 20220203 10:47:01.237000 17 895 XCSE 20220203 10:50:40.444000 9 895 XCSE 20220203 10:50:40.444000 27 894 XCSE 20220203 10:52:33.097000 25 892 XCSE 20220203 10:52:40.699000 27 891 XCSE 20220203 10:58:50.621000 27 891 XCSE 20220203 10:58:50.661000 27 887 XCSE 20220203 11:03:15.014000 26 888 XCSE 20220203 11:05:23.611000 27 889 XCSE 20220203 11:09:14.655000 27 891 XCSE 20220203 11:14:08.113000 26 892 XCSE 20220203 11:16:24.815000 28 889 XCSE 20220203 11:20:30.109000 26 893 XCSE 20220203 11:26:28.481000 27 893 XCSE 20220203 11:29:36.197000 26 893 XCSE 20220203 11:37:21.989000 5 894 XCSE 20220203 11:39:10.614000 21 894 XCSE 20220203 11:39:10.614000 47 894 XCSE 20220203 11:40:20.960997 50 894 XCSE 20220203 11:40:20.960997 3 894 XCSE 20220203 11:40:20.960997 27 895 XCSE 20220203 11:43:46.788000 20 891 XCSE 20220203 11:48:18.051000 8 891 XCSE 20220203 11:48:18.068000 18 891 XCSE 20220203 11:48:18.087000 26 889 XCSE 20220203 11:52:11.539000 9 889 XCSE 20220203 11:59:49.156000 42 889 XCSE 20220203 11:59:49.156000 21 888 XCSE 20220203 12:05:09.063000 5 888 XCSE 20220203 12:05:09.063000 26 887 XCSE 20220203 12:05:46.884000 28 888 XCSE 20220203 12:09:30.733000 27 886 XCSE 20220203 12:13:52.172000 26 885 XCSE 20220203 12:17:55.524000 27 887 XCSE 20220203 12:20:01.412000 26 886 XCSE 20220203 12:21:13.445000 27 885 XCSE 20220203 12:30:38.552000 27 885 XCSE 20220203 12:32:45.985000 28 884 XCSE 20220203 12:37:44.002000 26 883 XCSE 20220203 12:39:00.588000 27 882 XCSE 20220203 12:43:08.797000 28 881 XCSE 20220203 12:45:52.083000 23 881 XCSE 20220203 12:48:45.806000 3 881 XCSE 20220203 12:48:45.806000 16 881 XCSE 20220203 12:59:05.060000 39 881 XCSE 20220203 12:59:05.060000 26 883 XCSE 20220203 13:03:04.242000 26 882 XCSE 20220203 13:05:34.711000 54 880 XCSE 20220203 13:13:25.599000 27 879 XCSE 20220203 13:14:39.619000 27 879 XCSE 20220203 13:21:59.370000 26 878 XCSE 20220203 13:23:11.668000 27 876 XCSE 20220203 13:30:57.251000 26 874 XCSE 20220203 13:31:09.256000 26 874 XCSE 20220203 13:33:05.852000 28 876 XCSE 20220203 13:40:09.260000 26 875 XCSE 20220203 13:40:12.822000 28 874 XCSE 20220203 13:44:02.154000 26 874 XCSE 20220203 13:46:39.153000 26 874 XCSE 20220203 13:47:33.160000 23 873 XCSE 20220203 13:50:16.111000 26 873 XCSE 20220203 13:54:50.633000 27 873 XCSE 20220203 13:55:07.731000 27 870 XCSE 20220203 14:01:41.781000 27 869 XCSE 20220203 14:01:41.805000 28 868 XCSE 20220203 14:05:32.943000 47 867 XCSE 20220203 14:07:13.385528 3 867 XCSE 20220203 14:07:13.385547 26 867 XCSE 20220203 14:07:13.385588 50 867 XCSE 20220203 14:07:13.404340 50 867 XCSE 20220203 14:07:13.404340 50 867 XCSE 20220203 14:07:13.406132 38 867 XCSE 20220203 14:07:13.429767 12 867 XCSE 20220203 14:07:24.009986 48 867 XCSE 20220203 14:07:39.981463 2 867 XCSE 20220203 14:07:39.981487 2 867 XCSE 20220203 14:07:39.981492 50 867 XCSE 20220203 14:07:46.085855 11 867 XCSE 20220203 14:07:46.086006 39 867 XCSE 20220203 14:07:46.086057 15 867 XCSE 20220203 14:07:46.086149 7 867 XCSE 20220203 14:07:46.086169 24 867 XCSE 20220203 14:07:46.113857 13 868 XCSE 20220203 14:09:05.026768 38 868 XCSE 20220203 14:09:05.026768 47 868 XCSE 20220203 14:09:05.026768 32 868 XCSE 20220203 14:09:05.026768 50 868 XCSE 20220203 14:09:05.026768 33 868 XCSE 20220203 14:09:05.026768 25 868 XCSE 20220203 14:09:05.026768 50 868 XCSE 20220203 14:09:05.026836 50 868 XCSE 20220203 14:09:05.026938 50 868 XCSE 20220203 14:09:05.026941 50 868 XCSE 20220203 14:09:05.026991 24 868 XCSE 20220203 14:09:05.027042 18 868 XCSE 20220203 14:09:05.054959 26 868 XCSE 20220203 14:09:05.054959 3 868 XCSE 20220203 14:09:05.058550 47 868 XCSE 20220203 14:09:05.058571 97 868 XCSE 20220203 14:09:05.058574 50 868 XCSE 20220203 14:09:11.448918 18 868 XCSE 20220203 14:09:37.872350 5 868 XCSE 20220203 14:10:05.898800 27 874 XCSE 20220203 14:14:56.011000 26 875 XCSE 20220203 14:20:25.616000 27 876 XCSE 20220203 14:25:01.717000 27 875 XCSE 20220203 14:29:43.903000 28 875 XCSE 20220203 14:30:33.595000 27 875 XCSE 20220203 14:32:43.256000 26 874 XCSE 20220203 14:39:56.706000 27 873 XCSE 20220203 14:39:56.745000 27 872 XCSE 20220203 14:43:56.098000 26 872 XCSE 20220203 14:44:45.613000 27 870 XCSE 20220203 14:48:47.336000 27 870 XCSE 20220203 14:48:47.341000 26 869 XCSE 20220203 14:50:36.807000 54 869 XCSE 20220203 14:59:07.034000 26 869 XCSE 20220203 14:59:07.126000 26 868 XCSE 20220203 15:01:10.418000 27 867 XCSE 20220203 15:03:51.751000 27 866 XCSE 20220203 15:04:51.050000 51 869 XCSE 20220203 15:15:18.850000 55 870 XCSE 20220203 15:18:34.062000 76 873 XCSE 20220203 15:29:06.804000 28 875 XCSE 20220203 15:31:37.454000 27 874 XCSE 20220203 15:34:10.205000 26 873 XCSE 20220203 15:34:58.156000 26 873 XCSE 20220203 15:35:14.179000 12 872 XCSE 20220203 15:36:03.301000 26 873 XCSE 20220203 15:37:34.094000 51 876 XCSE 20220203 15:41:34.807000 28 876 XCSE 20220203 15:42:03.818000 7 873 XCSE 20220203 15:46:42.399000 21 873 XCSE 20220203 15:46:42.399000 6 871 XCSE 20220203 15:48:48.864000 21 871 XCSE 20220203 15:48:48.864000 26 871 XCSE 20220203 15:48:48.864000 28 870 XCSE 20220203 15:50:15.431000 2 870 XCSE 20220203 15:52:49.038000 77 870 XCSE 20220203 15:52:49.038000 26 868 XCSE 20220203 15:53:51.394000 27 866 XCSE 20220203 15:55:28.275000 26 865 XCSE 20220203 15:55:48.281000 26 865 XCSE 20220203 15:57:11.290000 26 865 XCSE 20220203 15:57:59.284000 26 865 XCSE 20220203 15:58:31.569000 19 865 XCSE 20220203 15:58:52.371000 4 865 XCSE 20220203 15:58:52.372000 4 865 XCSE 20220203 15:58:52.375000 18 865 XCSE 20220203 15:59:32.435000 4 865 XCSE 20220203 15:59:32.435000 4 865 XCSE 20220203 15:59:32.435000 4 865 XCSE 20220203 15:59:58.268000 4 865 XCSE 20220203 15:59:58.268000 19 865 XCSE 20220203 15:59:58.268000 26 867 XCSE 20220203 16:01:41.146000 26 866 XCSE 20220203 16:05:20.103000 26 867 XCSE 20220203 16:06:21.015000 26 865 XCSE 20220203 16:08:44.124000 25 866 XCSE 20220203 16:12:19.930000 26 866 XCSE 20220203 16:12:19.930000 28 867 XCSE 20220203 16:15:09.207000 26 866 XCSE 20220203 16:17:07.764000 27 867 XCSE 20220203 16:24:24.803000 55 868 XCSE 20220203 16:27:18.444000 25 866 XCSE 20220203 16:32:05.088000 102 867 XCSE 20220203 16:36:04.910000 28 866 XCSE 20220203 16:37:04.935000 27 866 XCSE 20220203 16:37:04.935000 28 866 XCSE 20220203 16:37:49.250000 26 867 XCSE 20220203 16:38:20.049000 25 868 XCSE 20220203 16:42:31.690000 4 868 XCSE 20220203 16:43:41.201000 22 868 XCSE 20220203 16:43:41.201000 10 868 XCSE 20220203 16:44:49.100000 3 868 XCSE 20220203 16:44:49.100000 12 868 XCSE 20220203 16:44:49.100000 26 867 XCSE 20220203 16:45:04.291000 26 868 XCSE 20220203 16:46:13.699000 27 867 XCSE 20220203 16:46:36.684000 24 866 XCSE 20220203 16:47:42.080000 5 868 XCSE 20220203 16:49:32.837000 17 868 XCSE 20220203 16:49:36.241000 10 869 XCSE 20220203 16:52:02.246280 50 879 XCSE 20220204 9:00:36.592000 26 877 XCSE 20220204 9:02:02.091000 6 877 XCSE 20220204 9:02:02.091000 19 877 XCSE 20220204 9:02:02.091000 25 877 XCSE 20220204 9:03:19.152000 25 876 XCSE 20220204 9:05:13.294000 24 876 XCSE 20220204 9:05:13.294000 1 874 XCSE 20220204 9:06:23.796000 24 874 XCSE 20220204 9:06:23.796000 25 874 XCSE 20220204 9:06:23.796000 52 875 XCSE 20220204 9:09:00.270000 42 877 XCSE 20220204 9:14:07.556000 1 876 XCSE 20220204 9:14:20.131000 50 876 XCSE 20220204 9:14:20.131000 49 875 XCSE 20220204 9:14:31.639000 26 875 XCSE 20220204 9:14:34.163000 25 877 XCSE 20220204 9:17:35.165000 49 879 XCSE 20220204 9:20:22.645000 33 877 XCSE 20220204 9:24:05.601000 36 878 XCSE 20220204 9:27:07.156000 36 878 XCSE 20220204 9:27:50.046000 25 877 XCSE 20220204 9:28:06.138000 25 876 XCSE 20220204 9:28:21.071000 8 875 XCSE 20220204 9:29:13.997000 25 875 XCSE 20220204 9:29:20.368000 25 876 XCSE 20220204 9:35:53.111000 25 876 XCSE 20220204 9:35:53.111000 25 876 XCSE 20220204 9:35:53.111000 25 876 XCSE 20220204 9:40:18.437000 24 876 XCSE 20220204 9:40:18.437000 27 875 XCSE 20220204 9:40:18.465000 26 874 XCSE 20220204 9:41:59.960000 27 873 XCSE 20220204 9:42:02.114000 21 874 XCSE 20220204 9:51:28.868000 3 874 XCSE 20220204 9:51:28.868000 26 872 XCSE 20220204 9:53:45.398000 105 872 XCSE 20220204 9:53:45.398000 39 872 XCSE 20220204 9:53:45.420000 76 870 XCSE 20220204 10:00:19.354000 25 870 XCSE 20220204 10:00:19.354000 100 870 XCSE 20220204 10:07:22.551000 100 870 XCSE 20220204 10:13:44.859000 23 870 XCSE 20220204 10:13:46.020000 4 870 XCSE 20220204 10:13:46.023000 25 869 XCSE 20220204 10:21:23.330000 24 869 XCSE 20220204 10:21:23.330000 24 869 XCSE 20220204 10:21:23.330000 27 868 XCSE 20220204 10:21:23.354000 25 867 XCSE 20220204 10:21:24.848000 27 867 XCSE 20220204 10:23:37.724000 78 872 XCSE 20220204 10:35:10.780000 52 871 XCSE 20220204 10:36:52.175000 5 870 XCSE 20220204 10:39:30.115000 18 870 XCSE 20220204 10:39:30.115000 25 870 XCSE 20220204 10:39:30.115000 26 870 XCSE 20220204 10:39:30.115000 10 868 XCSE 20220204 10:43:25.644000 26 867 XCSE 20220204 10:51:51.120000 26 867 XCSE 20220204 10:51:51.120000 25 867 XCSE 20220204 10:51:51.120000 26 867 XCSE 20220204 10:51:51.120000 3 867 XCSE 20220204 10:53:10.511000 46 867 XCSE 20220204 10:53:10.511000 51 866 XCSE 20220204 10:58:25.284000 25 865 XCSE 20220204 10:59:11.904000 20 865 XCSE 20220204 11:00:52.183000 7 865 XCSE 20220204 11:00:52.183000 25 865 XCSE 20220204 11:00:52.224000 25 866 XCSE 20220204 11:02:54.330000 25 864 XCSE 20220204 11:07:33.648000 26 864 XCSE 20220204 11:07:40.056000 25 864 XCSE 20220204 11:07:46.749000 26 863 XCSE 20220204 11:11:27.945000 53 863 XCSE 20220204 11:20:20.296000 50 862 XCSE 20220204 11:24:10.925000 53 861 XCSE 20220204 11:24:18.010000 25 860 XCSE 20220204 11:28:04.074000 24 860 XCSE 20220204 11:28:04.074000 25 860 XCSE 20220204 11:28:05.850000 22 859 XCSE 20220204 11:32:01.733000 5 859 XCSE 20220204 11:32:01.733000 26 859 XCSE 20220204 11:32:01.733000 26 858 XCSE 20220204 11:36:01.335000 25 857 XCSE 20220204 11:42:14.268000 25 857 XCSE 20220204 11:42:14.268000 25 857 XCSE 20220204 11:42:14.268000 22 856 XCSE 20220204 11:42:15.367000 25 855 XCSE 20220204 11:47:31.229000 25 855 XCSE 20220204 11:47:31.229000 25 855 XCSE 20220204 11:47:31.229000 25 855 XCSE 20220204 11:52:52.075000 1 855 XCSE 20220204 11:52:52.075000 24 855 XCSE 20220204 11:53:48.696000 1 855 XCSE 20220204 11:53:48.696000 24 855 XCSE 20220204 11:53:48.696000 26 854 XCSE 20220204 11:54:22.514000 26 853 XCSE 20220204 12:00:18.166000 25 853 XCSE 20220204 12:00:20.129000 25 852 XCSE 20220204 12:02:50.302000 14 851 XCSE 20220204 12:03:35.602000 9 851 XCSE 20220204 12:06:43.777000 26 851 XCSE 20220204 12:07:41.354000 25 850 XCSE 20220204 12:09:13.926000 2 849 XCSE 20220204 12:11:56.622000 13 849 XCSE 20220204 12:16:29.800000 25 849 XCSE 20220204 12:20:27.403000 1 849 XCSE 20220204 12:20:31.136000 26 849 XCSE 20220204 12:20:40.849000 26 849 XCSE 20220204 12:20:40.849000 5 849 XCSE 20220204 12:21:04.521000 7 849 XCSE 20220204 12:21:04.521000 26 851 XCSE 20220204 12:21:12.750000 26 850 XCSE 20220204 12:22:56.662000 26 850 XCSE 20220204 12:22:56.705000 26 848 XCSE 20220204 12:23:56.731000 51 849 XCSE 20220204 12:27:27.197000 23 849 XCSE 20220204 12:28:03.041000 27 849 XCSE 20220204 12:28:03.041000 25 849 XCSE 20220204 12:33:06.145000 2 849 XCSE 20220204 12:36:52.228000 23 849 XCSE 20220204 12:36:52.228000 25 849 XCSE 20220204 12:44:23.077000 25 849 XCSE 20220204 12:44:23.077000 25 848 XCSE 20220204 12:45:47.039000 18 851 XCSE 20220204 12:56:25.728000 24 851 XCSE 20220204 12:56:25.728000 7 851 XCSE 20220204 12:56:25.728000 26 852 XCSE 20220204 13:03:20.664000 26 852 XCSE 20220204 13:03:20.664000 15 850 XCSE 20220204 13:07:49.684000 78 852 XCSE 20220204 13:10:24.970000 27 850 XCSE 20220204 13:13:57.502000 6 853 XCSE 20220204 13:24:43.994000 73 855 XCSE 20220204 13:31:31.427000 73 856 XCSE 20220204 13:31:31.432000 26 854 XCSE 20220204 13:42:27.735000 15 853 XCSE 20220204 13:59:07.158000 49 854 XCSE 20220204 13:59:15.420000 26 853 XCSE 20220204 14:02:55.215000 25 852 XCSE 20220204 14:05:14.318000 25 851 XCSE 20220204 14:13:07.055000 25 851 XCSE 20220204 14:13:07.055000 70 857 XCSE 20220204 14:25:09.003000 3 857 XCSE 20220204 14:25:09.003000 4 859 XCSE 20220204 14:32:29.215000 50 858 XCSE 20220204 14:34:54.158000 49 857 XCSE 20220204 14:36:07.449000 51 856 XCSE 20220204 14:43:33.241000 50 856 XCSE 20220204 14:43:33.303000 25 855 XCSE 20220204 14:50:56.461000 26 854 XCSE 20220204 14:51:41.978000 27 853 XCSE 20220204 14:57:02.212000 26 853 XCSE 20220204 14:57:02.212000 19 851 XCSE 20220204 15:00:32.017000 24 851 XCSE 20220204 15:04:26.723000 24 851 XCSE 20220204 15:04:26.723000 25 851 XCSE 20220204 15:04:26.723000 45 853 XCSE 20220204 15:12:30.006000 50 853 XCSE 20220204 15:12:30.006000 9 853 XCSE 20220204 15:12:30.006000 12 854 XCSE 20220204 15:18:52.130000 50 854 XCSE 20220204 15:19:03.385000 24 854 XCSE 20220204 15:19:03.385000 50 854 XCSE 20220204 15:20:28.475000 51 855 XCSE 20220204 15:30:23.651000 26 854 XCSE 20220204 15:31:03.072000 25 853 XCSE 20220204 15:31:43.577000 26 853 XCSE 20220204 15:34:55.452000 26 852 XCSE 20220204 15:35:23.504000 51 852 XCSE 20220204 15:39:07.302000 25 852 XCSE 20220204 15:39:07.397000 25 855 XCSE 20220204 15:45:19.834000 75 855 XCSE 20220204 15:45:19.834000 27 856 XCSE 20220204 15:47:40.627000 26 855 XCSE 20220204 15:48:50.063000 25 854 XCSE 20220204 15:51:17.474000 25 853 XCSE 20220204 15:52:54.984000 1 853 XCSE 20220204 15:52:54.984000 26 853 XCSE 20220204 15:57:40.746000 17 853 XCSE 20220204 15:58:13.745000 4 854 XCSE 20220204 16:01:04.464000 5 853 XCSE 20220204 16:02:25.466000 15 853 XCSE 20220204 16:02:25.466000 6 853 XCSE 20220204 16:02:25.466000 25 853 XCSE 20220204 16:02:25.466000 25 853 XCSE 20220204 16:02:25.466000 26 853 XCSE 20220204 16:02:25.509000 26 852 XCSE 20220204 16:02:30.580000 50 854 XCSE 20220204 16:05:12.039000 25 852 XCSE 20220204 16:05:34.311000 24 852 XCSE 20220204 16:05:34.311000 24 852 XCSE 20220204 16:06:42.504000 1 851 XCSE 20220204 16:07:02.194000 1 851 XCSE 20220204 16:07:02.194000 24 851 XCSE 20220204 16:07:02.194000 25 851 XCSE 20220204 16:07:02.194000 65 853 XCSE 20220204 16:09:38.829000 26 852 XCSE 20220204 16:10:20.676000 25 852 XCSE 20220204 16:11:51.951000 4 852 XCSE 20220204 16:12:33.578000 22 852 XCSE 20220204 16:12:33.578000 16 854 XCSE 20220204 16:13:42.100000 8 854 XCSE 20220204 16:13:42.100000 14 854 XCSE 20220204 16:13:42.100000 13 854 XCSE 20220204 16:14:18.310000 2 854 XCSE 20220204 16:14:18.310000 9 854 XCSE 20220204 16:14:18.310000 24 855 XCSE 20220204 16:16:12.077000 9 856 XCSE 20220204 16:17:09.471000 8 856 XCSE 20220204 16:17:09.472000 42 857 XCSE 20220204 16:19:11.793000 27 857 XCSE 20220204 16:19:11.793000 4 857 XCSE 20220204 16:19:43.156041 1 857 XCSE 20220204 16:19:43.156041 20 857 XCSE 20220204 16:19:43.156041 50 857 XCSE 20220204 16:19:43.156041 30 857 XCSE 20220204 16:19:43.156041 35 857 XCSE 20220204 16:19:43.156041 61 857 XCSE 20220204 16:19:43.156041 10 857 XCSE 20220204 16:19:43.156097 56 857 XCSE 20220204 16:19:43.156141 33 857 XCSE 20220204 16:19:43.156161 46 857 XCSE 20220204 16:19:53.707677 62 857 XCSE 20220204 16:19:53.707677 46 857 XCSE 20220204 16:20:25.631392 146 857 XCSE 20220204 16:20:25.631414 32 856 XCSE 20220204 16:29:16.054265 18 856 XCSE 20220204 16:29:16.054290 14 856 XCSE 20220204 16:29:16.054318 152 856 XCSE 20220204 16:29:16.054332 120 856 XCSE 20220204 16:29:16.054362 20 856 XCSE 20220204 16:29:16.071098 30 856 XCSE 20220204 16:29:16.073112 154 856 XCSE 20220204 16:29:16.073112 50 858 XCSE 20220204 16:37:10.229831 63 858 XCSE 20220204 16:37:10.229864

Attachment

Story continues