OSB GROUP PLC

ISIN: GB00BLDRH360

13 July 2022

LEI: 213800ZBKL9BHSL2K459

OSB GROUP PLC (the Company)

Transaction in Own Shares

The Company announces that on 12 July 2022 it had purchased a total of 100,000 of its ordinary shares of £0.01 each on the London Stock Exchange through the Company's broker Citigroup Global Markets Limited as detailed below. The repurchased ordinary shares will be cancelled.

London Stock Exchange Number of ordinary shares purchased 100,000 Highest price paid (per ordinary share) £4.88 Lowest price paid (per ordinary share) £4.76 Volume weighted average price paid (per ordinary share) £4.8211

The purchases form part of the Company’s share buyback programme announced on 17 March 2022.

Following settlement of the above purchases and cancellation of the purchased ordinary shares, the Company's total number of ordinary shares in issue shall be 441,286,619 ordinary shares.

No ordinary shares are held in treasury. Therefore, the total number of voting rights in the Company is 441,286,619.

In accordance with Article 5(1)(b) of Regulation (EU) No 596/2014 as incorporated into and implemented under English law (including by virtue of the European Union (Withdrawal) Act 2018), the detailed breakdown of individual trades made by Citigroup Global Markets Limited on behalf of the Company as part of the share buyback programme is set out below.

This announcement does not constitute, or form part of, an offer or any solicitation of an offer for securities in any jurisdiction.

Enquiries:

OSB GROUP PLC

Nickesha Graham-Burrell

Group Head of Company Secretariat t: 01634 835 796

Investor relations

Email: osbrelations@osb.co.uk t: 01634 838 973

Brunswick

Robin Wrench/Simone Selzer t: 020 7404 5959

Notes to Editors



About OSB GROUP PLC

OSB began trading as a bank on 1 February 2011 and was admitted to the main market of the London Stock Exchange in June 2014 (OSB.L). OSB joined the FTSE 250 index in June 2015. On 4 October 2019, OSB acquired Charter Court Financial Services Group plc and its subsidiary businesses. On 30 November 2020, OSB GROUP PLC became the listed entity and holding company for the OSB Group. OSB is a specialist lending and retail savings Group authorised by the Prudential Regulation Authority, part of the Bank of England, and regulated by the Financial Conduct Authority and Prudential Regulation Authority. The Group reports under two segments, OneSavings Bank and Charter Court Financial Services.

Issuer Name OSB GROUP PLC LEI 213800ZBKL9BHSL2K459 ISIN GB00BLDRH360 Intermediary Name Citigroup Global Markets Limited Intermediary Code SBILGB2L Timezone GMT+1 Currency GBp

Schedule of Purchases – Individual Transactions

Company Name ISIN Trade Date Trade Time Currency Volume Price Trading Venue Transaction ID OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 12-Jul-2022 16:27:46 GBp 221 488.00 XLON xHa9OfJEafn OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 12-Jul-2022 16:27:02 GBp 520 487.80 XLON xHa9OfJEa3F OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 12-Jul-2022 16:25:44 GBp 278 487.60 XLON xHa9OfJEbU9 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 12-Jul-2022 16:25:44 GBp 259 487.40 XLON xHa9OfJEbUK OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 12-Jul-2022 16:25:44 GBp 114 487.60 XLON xHa9OfJEbUM OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 12-Jul-2022 16:25:44 GBp 296 487.60 XLON xHa9OfJEbUO OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 12-Jul-2022 16:23:36 GBp 1,545 487.80 XLON xHa9OfJEZTL OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 12-Jul-2022 16:20:17 GBp 295 487.60 XLON xHa9OfJEkxg OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 12-Jul-2022 16:20:17 GBp 105 487.60 XLON xHa9OfJEkxk OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 12-Jul-2022 16:20:17 GBp 478 487.60 XLON xHa9OfJEkxm OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 12-Jul-2022 16:20:17 GBp 626 487.60 XLON xHa9OfJEkxo OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 12-Jul-2022 16:20:04 GBp 354 487.20 XLON xHa9OfJEk9l OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 12-Jul-2022 16:20:04 GBp 614 487.20 XLON xHa9OfJEk9n OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 12-Jul-2022 16:20:04 GBp 44 487.20 XLON xHa9OfJEk9p OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 12-Jul-2022 16:20:04 GBp 70 487.20 XLON xHa9OfJEk9r OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 12-Jul-2022 16:20:04 GBp 690 487.20 XLON xHa9OfJEk9j OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 12-Jul-2022 16:18:27 GBp 347 486.80 XLON xHa9OfJElIM OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 12-Jul-2022 16:09:24 GBp 887 486.20 XLON xHa9OfJEM1A OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 12-Jul-2022 16:04:56 GBp 377 486.00 XLON xHa9OfJELAm OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 12-Jul-2022 16:03:39 GBp 334 486.00 XLON xHa9OfJEI8F OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 12-Jul-2022 16:03:39 GBp 396 486.00 XLON xHa9OfJEIBZ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 12-Jul-2022 16:01:45 GBp 398 486.20 XLON xHa9OfJEGYI OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 12-Jul-2022 16:01:45 GBp 709 486.20 XLON xHa9OfJEGYP OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 12-Jul-2022 16:01:09 GBp 131 486.60 XLON xHa9OfJEG36 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 12-Jul-2022 16:01:09 GBp 600 486.60 XLON xHa9OfJEG38 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 12-Jul-2022 16:01:08 GBp 420 486.80 XLON xHa9OfJEGD2 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 12-Jul-2022 15:57:24 GBp 273 486.00 XLON xHa9OfJEVCT OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 12-Jul-2022 15:57:23 GBp 758 486.00 XLON xHa9OfJEVEp OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 12-Jul-2022 15:52:13 GBp 101 485.20 XLON xHa9OfJERnq OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 12-Jul-2022 15:52:13 GBp 259 485.20 XLON xHa9OfJERns OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 12-Jul-2022 15:50:36 GBp 515 485.40 XLON xHa9OfJEO3q OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 12-Jul-2022 15:50:35 GBp 409 485.80 XLON xHa9OfJEO3R OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 12-Jul-2022 15:50:35 GBp 586 486.00 XLON xHa9OfJEO3T OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 12-Jul-2022 15:50:35 GBp 597 485.60 XLON xHa9OfJEO3E OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 12-Jul-2022 15:48:29 GBp 278 486.00 XLON xHa9OfJE6I0 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 12-Jul-2022 15:48:29 GBp 402 485.80 XLON xHa9OfJE6IB OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 12-Jul-2022 15:48:29 GBp 577 486.00 XLON xHa9OfJE6ID OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 12-Jul-2022 15:42:56 GBp 690 485.80 XLON xHa9OfJE1hT OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 12-Jul-2022 15:42:55 GBp 333 486.00 XLON xHa9OfJE1rr OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 12-Jul-2022 15:42:55 GBp 246 486.00 XLON xHa9OfJE1rt OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 12-Jul-2022 15:40:11 GBp 608 485.40 XLON xHa9OfJECj@ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 12-Jul-2022 15:40:11 GBp 370 485.20 XLON xHa9OfJECjy OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 12-Jul-2022 15:35:50 GBp 271 484.60 XLON xHa9OfJE8N5 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 12-Jul-2022 15:35:50 GBp 498 484.60 XLON xHa9OfJE8N7 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 12-Jul-2022 15:34:02 GBp 251 484.60 XLON xHa9OfJFtc0 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 12-Jul-2022 15:34:02 GBp 115 484.60 XLON xHa9OfJFtc2 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 12-Jul-2022 15:34:02 GBp 278 484.60 XLON xHa9OfJFtcE OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 12-Jul-2022 15:32:24 GBp 560 484.00 XLON xHa9OfJFrth OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 12-Jul-2022 15:26:29 GBp 260 483.20 XLON xHa9OfJFyg0 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 12-Jul-2022 15:26:29 GBp 63 483.20 XLON xHa9OfJFyg2 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 12-Jul-2022 15:25:24 GBp 216 483.00 XLON xHa9OfJFzg8 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 12-Jul-2022 15:25:24 GBp 326 483.00 XLON xHa9OfJFzrZ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 12-Jul-2022 15:24:41 GBp 395 483.20 XLON xHa9OfJFwcs OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 12-Jul-2022 15:23:55 GBp 541 483.40 XLON xHa9OfJFwBw OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 12-Jul-2022 15:22:26 GBp 453 483.40 XLON xHa9OfJFurN OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 12-Jul-2022 15:19:20 GBp 273 483.40 XLON xHa9OfJFdu@ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 12-Jul-2022 15:19:20 GBp 403 483.60 XLON xHa9OfJFdu0 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 12-Jul-2022 15:19:03 GBp 705 483.80 XLON xHa9OfJFdLn OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 12-Jul-2022 15:14:44 GBp 278 482.40 XLON xHa9OfJFZJY OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 12-Jul-2022 15:14:10 GBp 318 482.80 XLON xHa9OfJFWp3 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 12-Jul-2022 15:12:46 GBp 127 483.40 XLON xHa9OfJFXFn OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 12-Jul-2022 15:12:46 GBp 203 483.40 XLON xHa9OfJFXFo OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 12-Jul-2022 15:12:05 GBp 330 483.60 XLON xHa9OfJFk$9 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 12-Jul-2022 15:10:43 GBp 1 483.80 XLON xHa9OfJFirN OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 12-Jul-2022 15:10:43 GBp 317 483.80 XLON xHa9OfJFirP OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 12-Jul-2022 15:10:04 GBp 292 484.20 XLON xHa9OfJFiUm OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 12-Jul-2022 15:10:00 GBp 419 484.40 XLON xHa9OfJFjbZ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 12-Jul-2022 15:08:58 GBp 50 484.40 XLON xHa9OfJFgkQ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 12-Jul-2022 15:08:58 GBp 461 484.40 XLON xHa9OfJFgkS OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 12-Jul-2022 15:08:39 GBp 1 484.40 XLON xHa9OfJFgvw OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 12-Jul-2022 15:08:20 GBp 825 484.40 XLON xHa9OfJFgLB OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 12-Jul-2022 15:04:07 GBp 490 484.20 XLON xHa9OfJFNh5 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 12-Jul-2022 15:02:32 GBp 411 484.40 XLON xHa9OfJFKAZ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 12-Jul-2022 15:02:32 GBp 379 484.40 XLON xHa9OfJFKBQ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 12-Jul-2022 15:02:16 GBp 416 484.40 XLON xHa9OfJFLdd OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 12-Jul-2022 15:02:16 GBp 300 484.40 XLON xHa9OfJFLdf OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 12-Jul-2022 14:58:49 GBp 247 484.80 XLON xHa9OfJFGGa OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 12-Jul-2022 14:58:49 GBp 115 484.80 XLON xHa9OfJFGGc OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 12-Jul-2022 14:58:49 GBp 329 484.80 XLON xHa9OfJFGGX OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 12-Jul-2022 14:57:12 GBp 24 485.00 XLON xHa9OfJFU@f OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 12-Jul-2022 14:57:12 GBp 447 485.00 XLON xHa9OfJFU@h OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 12-Jul-2022 14:57:12 GBp 283 485.20 XLON xHa9OfJFU@j OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 12-Jul-2022 14:57:12 GBp 390 485.20 XLON xHa9OfJFU@l OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 12-Jul-2022 14:55:18 GBp 278 484.80 XLON xHa9OfJFSmw OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 12-Jul-2022 14:55:08 GBp 54 485.00 XLON xHa9OfJFS7M OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 12-Jul-2022 14:55:08 GBp 282 485.00 XLON xHa9OfJFS7O OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 12-Jul-2022 14:55:08 GBp 158 485.20 XLON xHa9OfJFS7Q OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 12-Jul-2022 14:55:08 GBp 325 485.20 XLON xHa9OfJFS7S OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 12-Jul-2022 14:50:04 GBp 241 484.60 XLON xHa9OfJFPRE OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 12-Jul-2022 14:49:21 GBp 505 484.80 XLON xHa9OfJF6KA OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 12-Jul-2022 14:49:20 GBp 680 485.00 XLON xHa9OfJF6Nz OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 12-Jul-2022 14:48:18 GBp 214 485.20 XLON xHa9OfJF4bD OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 12-Jul-2022 14:48:18 GBp 900 485.20 XLON xHa9OfJF4bF OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 12-Jul-2022 14:48:18 GBp 600 485.20 XLON xHa9OfJF4bH OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 12-Jul-2022 14:48:18 GBp 499 485.00 XLON xHa9OfJF4bK OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 12-Jul-2022 14:47:50 GBp 88 485.20 XLON xHa9OfJF4uT OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 12-Jul-2022 14:47:50 GBp 600 485.20 XLON xHa9OfJF4uV OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 12-Jul-2022 14:46:18 GBp 330 484.20 XLON xHa9OfJF5Qr OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 12-Jul-2022 14:46:18 GBp 171 484.20 XLON xHa9OfJF5Qt OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 12-Jul-2022 14:44:12 GBp 523 484.00 XLON xHa9OfJF0$t OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 12-Jul-2022 14:43:52 GBp 825 483.60 XLON xHa9OfJF0AT OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 12-Jul-2022 14:40:29 GBp 494 482.80 XLON xHa9OfJFCyR OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 12-Jul-2022 14:33:37 GBp 859 481.40 XLON xHa9OfJ8rzk OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 12-Jul-2022 14:33:29 GBp 179 481.60 XLON xHa9OfJ8r1a OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 12-Jul-2022 14:33:29 GBp 121 481.80 XLON xHa9OfJ8r1c OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 12-Jul-2022 14:33:29 GBp 411 481.80 XLON xHa9OfJ8r1e OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 12-Jul-2022 14:33:29 GBp 180 481.60 XLON xHa9OfJ8r1Y OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 12-Jul-2022 14:33:29 GBp 592 482.00 XLON xHa9OfJ8r69 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 12-Jul-2022 14:33:29 GBp 700 482.00 XLON xHa9OfJ8r6B OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 12-Jul-2022 14:33:29 GBp 600 482.00 XLON xHa9OfJ8r6D OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 12-Jul-2022 14:33:29 GBp 715 481.80 XLON xHa9OfJ8r6T OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 12-Jul-2022 14:22:57 GBp 571 479.80 XLON xHa9OfJ8vST OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 12-Jul-2022 14:17:05 GBp 308 479.60 XLON xHa9OfJ8ZiO OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 12-Jul-2022 14:15:34 GBp 453 480.00 XLON xHa9OfJ8WsI OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 12-Jul-2022 14:11:49 GBp 320 480.60 XLON xHa9OfJ8lAP OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 12-Jul-2022 14:11:49 GBp 41 480.60 XLON xHa9OfJ8lAR OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 12-Jul-2022 14:11:49 GBp 68 480.60 XLON xHa9OfJ8lAT OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 12-Jul-2022 14:11:49 GBp 611 480.60 XLON xHa9OfJ8lLd OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 12-Jul-2022 14:11:43 GBp 417 481.00 XLON xHa9OfJ8lOG OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 12-Jul-2022 14:09:20 GBp 843 481.00 XLON xHa9OfJ8gXF OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 12-Jul-2022 14:06:27 GBp 750 480.60 XLON xHa9OfJ8ew1 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 12-Jul-2022 14:04:17 GBp 441 481.00 XLON xHa9OfJ8MS$ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 12-Jul-2022 14:04:17 GBp 312 480.80 XLON xHa9OfJ8MSz OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 12-Jul-2022 14:04:13 GBp 446 481.00 XLON xHa9OfJ8MOG OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 12-Jul-2022 13:45:02 GBp 29 478.80 XLON xHa9OfJ86O8 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 12-Jul-2022 13:45:02 GBp 246 478.80 XLON xHa9OfJ86OA OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 12-Jul-2022 13:42:45 GBp 407 478.20 XLON xHa9OfJ85kd OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 12-Jul-2022 13:39:25 GBp 438 478.60 XLON xHa9OfJ80kK OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 12-Jul-2022 13:39:25 GBp 518 478.80 XLON xHa9OfJ80kM OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 12-Jul-2022 13:39:25 GBp 108 478.80 XLON xHa9OfJ80kO OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 12-Jul-2022 13:38:17 GBp 116 479.00 XLON xHa9OfJ81ka OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 12-Jul-2022 13:38:17 GBp 92 479.00 XLON xHa9OfJ81kY OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 12-Jul-2022 13:36:19 GBp 399 479.00 XLON xHa9OfJ8EPY OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 12-Jul-2022 13:30:59 GBp 447 478.20 XLON xHa9OfJ88YC OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 12-Jul-2022 13:28:26 GBp 172 478.40 XLON xHa9OfJ89AL OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 12-Jul-2022 13:28:26 GBp 246 478.40 XLON xHa9OfJ89AN OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 12-Jul-2022 13:19:07 GBp 382 477.60 XLON xHa9OfJ9oIT OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 12-Jul-2022 13:19:07 GBp 382 477.80 XLON xHa9OfJ9oTa OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 12-Jul-2022 13:16:28 GBp 212 478.40 XLON xHa9OfJ9mvi OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 12-Jul-2022 13:14:22 GBp 361 478.40 XLON xHa9OfJ9n3g OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 12-Jul-2022 13:14:01 GBp 523 478.40 XLON xHa9OfJ9nLl OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 12-Jul-2022 13:14:00 GBp 397 478.60 XLON xHa9OfJ9nLv OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 12-Jul-2022 13:09:17 GBp 506 478.20 XLON xHa9OfJ9yY6 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 12-Jul-2022 13:09:17 GBp 278 478.20 XLON xHa9OfJ9yYI OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 12-Jul-2022 13:03:52 GBp 4 478.00 XLON xHa9OfJ9wA3 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 12-Jul-2022 13:03:52 GBp 459 478.00 XLON xHa9OfJ9wA5 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 12-Jul-2022 12:54:04 GBp 81 477.20 XLON xHa9OfJ9dH4 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 12-Jul-2022 12:54:04 GBp 104 477.40 XLON xHa9OfJ9dHS OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 12-Jul-2022 12:54:04 GBp 246 477.40 XLON xHa9OfJ9dHU OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 12-Jul-2022 12:49:45 GBp 300 476.80 XLON xHa9OfJ9Yza OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 12-Jul-2022 12:49:45 GBp 12 476.80 XLON xHa9OfJ9YzY OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 12-Jul-2022 12:49:40 GBp 448 477.00 XLON xHa9OfJ9Yva OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 12-Jul-2022 12:49:40 GBp 443 477.20 XLON xHa9OfJ9YvX OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 12-Jul-2022 12:38:38 GBp 39 476.40 XLON xHa9OfJ9iSo OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 12-Jul-2022 12:38:38 GBp 229 476.40 XLON xHa9OfJ9iSq OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 12-Jul-2022 12:38:34 GBp 333 476.80 XLON xHa9OfJ9iPt OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 12-Jul-2022 12:38:34 GBp 330 477.00 XLON xHa9OfJ9iPv OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 12-Jul-2022 12:38:34 GBp 165 477.00 XLON xHa9OfJ9iPx OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 12-Jul-2022 12:29:15 GBp 390 476.00 XLON xHa9OfJ9Mgl OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 12-Jul-2022 12:25:06 GBp 335 477.40 XLON xHa9OfJ9KyM OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 12-Jul-2022 12:25:05 GBp 373 477.60 XLON xHa9OfJ9K$n OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 12-Jul-2022 12:25:05 GBp 11 477.60 XLON xHa9OfJ9K$p OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 12-Jul-2022 12:18:55 GBp 197 477.20 XLON xHa9OfJ9Jwj OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 12-Jul-2022 12:18:54 GBp 225 477.40 XLON xHa9OfJ9Jw2 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 12-Jul-2022 12:18:54 GBp 99 477.40 XLON xHa9OfJ9Jw4 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 12-Jul-2022 12:18:35 GBp 467 477.60 XLON xHa9OfJ9J2D OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 12-Jul-2022 12:15:20 GBp 507 476.80 XLON xHa9OfJ9HlN OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 12-Jul-2022 12:05:08 GBp 280 476.40 XLON xHa9OfJ9RyE OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 12-Jul-2022 12:05:08 GBp 104 476.60 XLON xHa9OfJ9RyG OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 12-Jul-2022 12:05:08 GBp 314 476.60 XLON xHa9OfJ9RyI OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 12-Jul-2022 12:05:07 GBp 502 476.60 XLON xHa9OfJ9R$l OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 12-Jul-2022 11:56:01 GBp 278 476.80 XLON xHa9OfJ94Fs OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 12-Jul-2022 11:54:03 GBp 2 477.60 XLON xHa9OfJ95FF OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 12-Jul-2022 11:54:03 GBp 255 477.60 XLON xHa9OfJ95FH OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 12-Jul-2022 11:52:35 GBp 234 478.20 XLON xHa9OfJ927k OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 12-Jul-2022 11:50:27 GBp 453 478.80 XLON xHa9OfJ93Pj OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 12-Jul-2022 11:46:55 GBp 246 479.60 XLON xHa9OfJ9Eds OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 12-Jul-2022 11:46:50 GBp 618 479.80 XLON xHa9OfJ9EWA OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 12-Jul-2022 11:46:43 GBp 637 480.40 XLON xHa9OfJ9EiT OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 12-Jul-2022 11:46:43 GBp 223 480.40 XLON xHa9OfJ9EiV OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 12-Jul-2022 11:46:43 GBp 600 480.40 XLON xHa9OfJ9ElX OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 12-Jul-2022 11:46:32 GBp 342 480.40 XLON xHa9OfJ9Eh8 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 12-Jul-2022 11:46:13 GBp 768 480.20 XLON xHa9OfJ9E$w OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 12-Jul-2022 11:46:12 GBp 334 479.80 XLON xHa9OfJ9E$N OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 12-Jul-2022 11:33:10 GBp 719 479.80 XLON xHa9OfJ99qd OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 12-Jul-2022 11:33:10 GBp 278 479.60 XLON xHa9OfJ99qi OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 12-Jul-2022 11:33:05 GBp 494 479.80 XLON xHa9OfJ99mL OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 12-Jul-2022 11:22:40 GBp 269 479.40 XLON xHa9OfJAofd OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 12-Jul-2022 11:22:40 GBp 9 479.40 XLON xHa9OfJAoff OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 12-Jul-2022 11:06:19 GBp 438 478.20 XLON xHa9OfJAwlR OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 12-Jul-2022 11:05:01 GBp 549 478.20 XLON xHa9OfJAwAd OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 12-Jul-2022 11:05:01 GBp 138 478.20 XLON xHa9OfJAwAf OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 12-Jul-2022 10:54:08 GBp 285 478.40 XLON xHa9OfJAahG OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 12-Jul-2022 10:50:54 GBp 315 478.40 XLON xHa9OfJAYgE OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 12-Jul-2022 10:50:54 GBp 312 478.40 XLON xHa9OfJAYgK OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 12-Jul-2022 10:46:01 GBp 432 479.60 XLON xHa9OfJAWQo OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 12-Jul-2022 10:46:01 GBp 430 479.60 XLON xHa9OfJAWRA OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 12-Jul-2022 10:45:21 GBp 468 480.00 XLON xHa9OfJAX@s OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 12-Jul-2022 10:41:24 GBp 479 479.60 XLON xHa9OfJAlGY OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 12-Jul-2022 10:34:59 GBp 419 479.40 XLON xHa9OfJAhIF OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 12-Jul-2022 10:34:59 GBp 292 479.20 XLON xHa9OfJAhII OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 12-Jul-2022 10:30:51 GBp 689 479.20 XLON xHa9OfJAMag OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 12-Jul-2022 10:22:17 GBp 417 479.60 XLON xHa9OfJAI9a OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 12-Jul-2022 10:22:17 GBp 289 479.40 XLON xHa9OfJAI9Y OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 12-Jul-2022 10:22:17 GBp 17 479.40 XLON xHa9OfJAIEQ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 12-Jul-2022 10:22:17 GBp 220 479.20 XLON xHa9OfJAIES OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 12-Jul-2022 10:16:19 GBp 273 479.00 XLON xHa9OfJAHVn OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 12-Jul-2022 10:16:19 GBp 393 479.20 XLON xHa9OfJAHVr OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 12-Jul-2022 10:11:13 GBp 267 478.60 XLON xHa9OfJASBt OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 12-Jul-2022 10:11:13 GBp 384 478.80 XLON xHa9OfJASBu OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 12-Jul-2022 10:06:03 GBp 148 479.20 XLON xHa9OfJAOaw OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 12-Jul-2022 10:06:03 GBp 147 479.20 XLON xHa9OfJAOay OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 12-Jul-2022 10:03:59 GBp 278 478.60 XLON xHa9OfJAPsd OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 12-Jul-2022 10:02:04 GBp 130 479.40 XLON xHa9OfJA7aV OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 12-Jul-2022 10:02:04 GBp 246 479.40 XLON xHa9OfJA7dX OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 12-Jul-2022 09:59:32 GBp 275 479.80 XLON xHa9OfJA4Ad OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 12-Jul-2022 09:57:03 GBp 404 479.40 XLON xHa9OfJA2y4 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 12-Jul-2022 09:57:03 GBp 481 479.40 XLON xHa9OfJA2zT OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 12-Jul-2022 09:55:54 GBp 84 480.40 XLON xHa9OfJA3ki OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 12-Jul-2022 09:55:54 GBp 209 480.40 XLON xHa9OfJA3kk OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 12-Jul-2022 09:55:54 GBp 253 480.40 XLON xHa9OfJA3ku OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 12-Jul-2022 09:55:54 GBp 258 480.20 XLON xHa9OfJA3kw OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 12-Jul-2022 09:45:45 GBp 304 480.00 XLON xHa9OfJAD1n OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 12-Jul-2022 09:45:45 GBp 439 480.20 XLON xHa9OfJAD1p OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 12-Jul-2022 09:44:15 GBp 162 480.20 XLON xHa9OfJAA58 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 12-Jul-2022 09:44:15 GBp 87 480.20 XLON xHa9OfJAA5A OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 12-Jul-2022 09:40:10 GBp 513 480.20 XLON xHa9OfJA8Lc OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 12-Jul-2022 09:40:10 GBp 900 480.00 XLON xHa9OfJA8Le OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 12-Jul-2022 09:40:10 GBp 328 480.20 XLON xHa9OfJA8Ln OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 12-Jul-2022 09:36:20 GBp 486 480.60 XLON xHa9OfJBtBF OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 12-Jul-2022 09:36:18 GBp 152 480.60 XLON xHa9OfJBtKh OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 12-Jul-2022 09:36:18 GBp 69 480.60 XLON xHa9OfJBtKj OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 12-Jul-2022 09:36:16 GBp 330 480.40 XLON xHa9OfJBtG7 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 12-Jul-2022 09:30:17 GBp 321 479.60 XLON xHa9OfJBpV$ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 12-Jul-2022 09:20:39 GBp 246 479.60 XLON xHa9OfJBw$g OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 12-Jul-2022 09:14:26 GBp 284 478.20 XLON xHa9OfJBcaV OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 12-Jul-2022 09:14:26 GBp 408 478.40 XLON xHa9OfJBcdX OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 12-Jul-2022 09:09:29 GBp 401 478.40 XLON xHa9OfJBb$s OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 12-Jul-2022 09:09:29 GBp 3 478.40 XLON xHa9OfJBb$u OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 12-Jul-2022 09:09:18 GBp 411 478.60 XLON xHa9OfJBb0f OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 12-Jul-2022 09:07:40 GBp 125 478.80 XLON xHa9OfJBYE5 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 12-Jul-2022 09:07:40 GBp 315 478.80 XLON xHa9OfJBYE7 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 12-Jul-2022 09:07:35 GBp 387 478.80 XLON xHa9OfJBYAD OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 12-Jul-2022 09:00:33 GBp 89 479.80 XLON xHa9OfJBlMi OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 12-Jul-2022 09:00:21 GBp 251 480.00 XLON xHa9OfJBlPG OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 12-Jul-2022 09:00:19 GBp 362 480.20 XLON xHa9OfJBlRI OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 12-Jul-2022 09:00:15 GBp 480 480.40 XLON xHa9OfJBicj OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 12-Jul-2022 08:58:02 GBp 210 480.20 XLON xHa9OfJBj$$ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 12-Jul-2022 08:58:02 GBp 8 480.00 XLON xHa9OfJBj$1 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 12-Jul-2022 08:58:02 GBp 73 480.20 XLON xHa9OfJBj$z OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 12-Jul-2022 08:55:50 GBp 390 480.20 XLON xHa9OfJBg3v OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 12-Jul-2022 08:55:45 GBp 344 480.00 XLON xHa9OfJBgCf OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 12-Jul-2022 08:55:45 GBp 481 480.00 XLON xHa9OfJBgCY OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 12-Jul-2022 08:45:54 GBp 200 479.60 XLON xHa9OfJBKPf OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 12-Jul-2022 08:45:53 GBp 229 479.60 XLON xHa9OfJBKPp OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 12-Jul-2022 08:43:16 GBp 334 479.40 XLON xHa9OfJBI5O OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 12-Jul-2022 08:43:16 GBp 465 479.40 XLON xHa9OfJBI5V OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 12-Jul-2022 08:42:23 GBp 209 479.80 XLON xHa9OfJBJXb OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 12-Jul-2022 08:41:49 GBp 300 479.20 XLON xHa9OfJBJuT OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 12-Jul-2022 08:36:30 GBp 305 478.80 XLON xHa9OfJBUMn OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 12-Jul-2022 08:35:59 GBp 363 479.00 XLON xHa9OfJBVlR OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 12-Jul-2022 08:33:19 GBp 237 480.40 XLON xHa9OfJBSPP OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 12-Jul-2022 08:32:41 GBp 278 480.40 XLON xHa9OfJBTmV OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 12-Jul-2022 08:30:41 GBp 358 480.00 XLON xHa9OfJBQ7Y OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 12-Jul-2022 08:30:11 GBp 358 480.20 XLON xHa9OfJBQS7 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 12-Jul-2022 08:30:11 GBp 358 480.20 XLON xHa9OfJBQSu OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 12-Jul-2022 08:28:52 GBp 311 480.80 XLON xHa9OfJBRJB OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 12-Jul-2022 08:27:57 GBp 486 480.80 XLON xHa9OfJBOyA OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 12-Jul-2022 08:22:52 GBp 278 481.40 XLON xHa9OfJB4jp OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 12-Jul-2022 08:21:30 GBp 412 481.80 XLON xHa9OfJB4Ir OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 12-Jul-2022 08:18:32 GBp 240 483.60 XLON xHa9OfJB2wJ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 12-Jul-2022 08:18:32 GBp 240 484.20 XLON xHa9OfJB2wR OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 12-Jul-2022 08:16:43 GBp 238 486.00 XLON xHa9OfJB3pp OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 12-Jul-2022 08:16:43 GBp 345 486.40 XLON xHa9OfJB3pv OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 12-Jul-2022 08:15:24 GBp 278 486.20 XLON xHa9OfJB0iO OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 12-Jul-2022 08:15:10 GBp 174 486.40 XLON xHa9OfJB0na OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 12-Jul-2022 08:15:10 GBp 104 486.40 XLON xHa9OfJB0nc OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 12-Jul-2022 08:14:25 GBp 201 486.60 XLON xHa9OfJB0K3 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 12-Jul-2022 08:14:25 GBp 352 486.80 XLON xHa9OfJB0K5 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 12-Jul-2022 08:12:08 GBp 416 487.40 XLON xHa9OfJBEbA OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 12-Jul-2022 08:10:15 GBp 712 488.00 XLON xHa9OfJBFWe OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 12-Jul-2022 08:10:15 GBp 113 488.00 XLON xHa9OfJBFWg OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 12-Jul-2022 08:10:15 GBp 127 488.00 XLON xHa9OfJBFWi OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 12-Jul-2022 08:09:11 GBp 278 487.00 XLON xHa9OfJBF96 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 12-Jul-2022 08:07:15 GBp 484 486.80 XLON xHa9OfJBCHv OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 12-Jul-2022 08:02:16 GBp 243 483.40 XLON xHa9OfJBB6q OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 12-Jul-2022 08:02:16 GBp 243 484.00 XLON xHa9OfJBB6w OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 12-Jul-2022 08:01:19 GBp 397 485.00 XLON xHa9OfJB8sm OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 12-Jul-2022 08:01:19 GBp 387 485.40 XLON xHa9OfJB8st OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 12-Jul-2022 08:01:19 GBp 8 485.60 XLON xHa9OfJB8sv OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 12-Jul-2022 08:01:19 GBp 270 485.60 XLON xHa9OfJB8sx

