ISIN: GB00BLDRH360

2 May 2023

LEI: 213800ZBKL9BHSL2K459

OSB GROUP PLC (the Company)

Transaction in Own Shares and Total Voting Rights

The Company announces that on 28 April 2023 it had purchased a total of 96,478 of its ordinary shares of £0.01 each on the London Stock Exchange through the Company's broker Citigroup Global Markets Limited as detailed below. The repurchased ordinary shares will be cancelled.

London Stock Exchange Number of ordinary shares purchased 96,478 Highest price paid (per ordinary share) £5.0100 Lowest price paid (per ordinary share) £4.8860 Volume weighted average price paid (per ordinary share) £4.9497

The purchases form part of the Company’s share buyback programme announced on 16 March 2023.

Following settlement of the above purchases and cancellation of the purchased ordinary shares, the Company's total number of ordinary shares in issue shall be 426,655,721 ordinary shares.

No ordinary shares are held in treasury. Therefore, the total number of voting rights in the Company is 426,655,721 and may be used by shareholders (and others with notification obligations) as the denominator for the calculation by which they will determine if they are required to notify their interest in, or a change in their interest in, the Company under the Financial Conduct Authority's Disclosure Guidance and Transparency Rules.

In accordance with Article 5(1)(b) of Regulation (EU) No 596/2014 as incorporated into and implemented under English law (including by virtue of the European Union (Withdrawal) Act 2018), the detailed breakdown of individual trades made by Citigroup Global Markets Limited on behalf of the Company as part of the share buyback programme is set out below.

This announcement does not constitute, or form part of, an offer or any solicitation of an offer for securities in any jurisdiction.

Enquiries:

OSB GROUP PLC

Nickesha Graham-Burrell

Group Head of Company Secretariat t: 01634 835 796

Investor relations

Email: osbrelations@osb.co.uk t: 01634 838 973

Brunswick

Robin Wrench/Simone Selzer t: 020 7404 5959

Notes to Editors



About OSB GROUP PLC

OSB began trading as a bank on 1 February 2011 and was admitted to the main market of the London Stock Exchange in June 2014 (OSB.L). OSB joined the FTSE 250 index in June 2015. On 4 October 2019, OSB acquired Charter Court Financial Services Group plc and its subsidiary businesses. On 30 November 2020, OSB GROUP PLC became the listed entity and holding company for the OSB Group. OSB is a specialist lending and retail savings Group authorised by the Prudential Regulation Authority, part of the Bank of England, and regulated by the Financial Conduct Authority and Prudential Regulation Authority. The Group reports under two segments, OneSavings Bank and Charter Court Financial Services.

Issuer Name OSB GROUP PLC LEI 213800ZBKL9BHSL2K459 ISIN GB00BLDRH360 Intermediary Name Citigroup Global Markets Limited Intermediary Code SBILGB2L Timezone GMT+1 Currency GBp

Schedule of Purchases – Individual Transactions

Company Name ISIN Trade Date Trade Time Currency Volume Price Trading Venue Transaction ID OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 28-Apr-2023 16:28:16 GBp 1,444 497.60 XLON xea9q9t7fAh OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 28-Apr-2023 16:26:33 GBp 443 497.20 XLON xea9q9t7NiW OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 28-Apr-2023 16:26:23 GBp 450 497.20 XLON xea9q9t7NtF OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 28-Apr-2023 16:26:18 GBp 778 497.40 XLON xea9q9t7Nob OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 28-Apr-2023 16:25:51 GBp 41 497.40 XLON xea9q9t7NSC OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 28-Apr-2023 16:25:51 GBp 1,122 497.40 XLON xea9q9t7NSN OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 28-Apr-2023 16:25:02 GBp 274 497.60 XLON xea9q9t7KHu OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 28-Apr-2023 16:25:02 GBp 1,203 497.60 XLON xea9q9t7KHw OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 28-Apr-2023 16:22:36 GBp 72 497.80 XLON xea9q9t7IJc OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 28-Apr-2023 16:22:36 GBp 542 497.80 XLON xea9q9t7IJe OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 28-Apr-2023 16:11:39 GBp 547 498.00 XLON xea9q9t7Rlg OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 28-Apr-2023 16:11:39 GBp 23 498.00 XLON xea9q9t7Rli OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 28-Apr-2023 16:08:54 GBp 180 498.00 XLON xea9q9t7Pou OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 28-Apr-2023 16:08:54 GBp 428 498.00 XLON xea9q9t7Pow OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 28-Apr-2023 16:05:11 GBp 700 496.60 XLON xea9q9t74mo OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 28-Apr-2023 16:05:11 GBp 556 497.00 XLON xea9q9t74mq OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 28-Apr-2023 16:05:11 GBp 183 497.00 XLON xea9q9t74ms OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 28-Apr-2023 16:04:51 GBp 189 497.00 XLON xea9q9t740c OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 28-Apr-2023 16:04:51 GBp 65 497.00 XLON xea9q9t740e OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 28-Apr-2023 16:03:51 GBp 773 497.00 XLON xea9q9t75ud OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 28-Apr-2023 16:01:01 GBp 97 495.80 XLON xea9q9t736L OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 28-Apr-2023 16:01:01 GBp 300 495.80 XLON xea9q9t736N OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 28-Apr-2023 16:00:56 GBp 470 495.80 XLON xea9q9t73FD OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 28-Apr-2023 16:00:56 GBp 117 495.80 XLON xea9q9t73FF OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 28-Apr-2023 16:00:38 GBp 1,069 496.00 XLON xea9q9t73QT OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 28-Apr-2023 16:00:25 GBp 357 495.80 XLON xea9q9t70f$ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 28-Apr-2023 16:00:21 GBp 469 496.00 XLON xea9q9t70g$ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 28-Apr-2023 16:00:16 GBp 468 496.20 XLON xea9q9t70t4 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 28-Apr-2023 16:00:14 GBp 274 496.40 XLON xea9q9t70st OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 28-Apr-2023 16:00:14 GBp 72 496.40 XLON xea9q9t70sv OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 28-Apr-2023 16:00:10 GBp 125 496.40 XLON xea9q9t70pn OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 28-Apr-2023 16:00:10 GBp 295 496.60 XLON xea9q9t70pV OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 28-Apr-2023 16:00:10 GBp 470 496.80 XLON xea9q9t70oa OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 28-Apr-2023 15:57:11 GBp 522 497.20 XLON xea9q9t7EMZ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 28-Apr-2023 15:53:56 GBp 279 497.80 XLON xea9q9t7Dyi OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 28-Apr-2023 15:53:56 GBp 51 497.80 XLON xea9q9t7Dyk OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 28-Apr-2023 15:53:56 GBp 17 497.80 XLON xea9q9t7Dym OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 28-Apr-2023 15:53:56 GBp 576 498.00 XLON xea9q9t7Dyo OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 28-Apr-2023 14:29:52 GBp 242 501.00 XLON xea9q9t1rkT OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 28-Apr-2023 14:22:02 GBp 402 501.00 XLON xea9q9t1@8Y OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 28-Apr-2023 14:19:38 GBp 353 501.00 XLON xea9q9t1yol OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 28-Apr-2023 14:06:49 GBp 344 500.50 XLON xea9q9t1bzw OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 28-Apr-2023 14:04:15 GBp 305 500.50 XLON xea9q9t1ZZq OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 28-Apr-2023 14:04:10 GBp 521 501.00 XLON xea9q9t1Zl@ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 28-Apr-2023 13:54:37 GBp 398 501.00 XLON xea9q9t1jx$ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 28-Apr-2023 13:52:19 GBp 189 500.50 XLON xea9q9t1hjN OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 28-Apr-2023 13:52:19 GBp 13 500.50 XLON xea9q9t1hjP OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 28-Apr-2023 13:49:51 GBp 164 500.50 XLON xea9q9t1eJk OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 28-Apr-2023 13:49:51 GBp 17 500.50 XLON xea9q9t1eJm OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 28-Apr-2023 13:47:50 GBp 360 501.00 XLON xea9q9t1Mc8 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 28-Apr-2023 13:47:50 GBp 242 500.50 XLON xea9q9t1McF OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 28-Apr-2023 13:30:01 GBp 149 500.50 XLON xea9q9t1TNp OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 28-Apr-2023 13:30:01 GBp 210 500.50 XLON xea9q9t1TNu OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 28-Apr-2023 13:28:02 GBp 237 501.00 XLON xea9q9t1RjH OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 28-Apr-2023 13:28:02 GBp 395 501.00 XLON xea9q9t1RjK OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 28-Apr-2023 13:19:53 GBp 284 500.50 XLON xea9q9t17Kv OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 28-Apr-2023 13:19:05 GBp 400 500.50 XLON xea9q9t14lk OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 28-Apr-2023 13:15:47 GBp 305 501.00 XLON xea9q9t153K OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 28-Apr-2023 13:15:47 GBp 86 501.00 XLON xea9q9t153M OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 28-Apr-2023 13:15:47 GBp 287 501.00 XLON xea9q9t153O OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 28-Apr-2023 12:48:30 GBp 231 496.60 XLON xea9q9t2rrE OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 28-Apr-2023 12:45:45 GBp 415 496.40 XLON xea9q9t2oBX OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 28-Apr-2023 12:45:41 GBp 256 496.40 XLON xea9q9t2oAl OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 28-Apr-2023 12:45:19 GBp 204 496.60 XLON xea9q9t2oOu OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 28-Apr-2023 12:31:54 GBp 366 496.20 XLON xea9q9t2xWI OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 28-Apr-2023 12:28:11 GBp 371 496.60 XLON xea9q9t2vES OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 28-Apr-2023 12:28:11 GBp 306 496.40 XLON xea9q9t2v9Z OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 28-Apr-2023 12:08:54 GBp 336 496.20 XLON xea9q9t2g2d OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 28-Apr-2023 12:06:00 GBp 242 496.40 XLON xea9q9t2e1f OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 28-Apr-2023 12:05:57 GBp 287 496.60 XLON xea9q9t2e04 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 28-Apr-2023 12:03:46 GBp 181 496.80 XLON xea9q9t2fVa OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 28-Apr-2023 12:03:46 GBp 303 497.00 XLON xea9q9t2fVc OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 28-Apr-2023 11:59:41 GBp 56 496.60 XLON xea9q9t2KKJ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 28-Apr-2023 11:59:40 GBp 195 496.60 XLON xea9q9t2KKQ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 28-Apr-2023 11:59:40 GBp 280 496.80 XLON xea9q9t2KKS OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 28-Apr-2023 11:56:03 GBp 10 496.20 XLON xea9q9t2Jy4 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 28-Apr-2023 11:56:03 GBp 185 496.20 XLON xea9q9t2Jy6 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 28-Apr-2023 11:56:02 GBp 142 496.40 XLON xea9q9t2Jy8 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 28-Apr-2023 11:55:54 GBp 4 496.40 XLON xea9q9t2Jwo OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 28-Apr-2023 11:55:54 GBp 134 496.40 XLON xea9q9t2Jwq OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 28-Apr-2023 11:37:02 GBp 242 495.00 XLON xea9q9t2Pmg OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 28-Apr-2023 11:36:43 GBp 264 495.20 XLON xea9q9t2P5Z OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 28-Apr-2023 11:35:58 GBp 2 495.20 XLON xea9q9t2PI1 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 28-Apr-2023 11:35:58 GBp 196 495.20 XLON xea9q9t2PIM OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 28-Apr-2023 11:31:07 GBp 441 494.20 XLON xea9q9t27HP OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 28-Apr-2023 11:31:03 GBp 139 494.40 XLON xea9q9t27IF OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 28-Apr-2023 11:31:03 GBp 302 494.40 XLON xea9q9t27IH OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 28-Apr-2023 11:30:03 GBp 713 495.00 XLON xea9q9t24oj OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 28-Apr-2023 11:30:03 GBp 83 495.00 XLON xea9q9t24ol OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 28-Apr-2023 11:30:03 GBp 274 495.00 XLON xea9q9t24on OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 28-Apr-2023 11:30:03 GBp 240 495.00 XLON xea9q9t24op OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 28-Apr-2023 11:30:03 GBp 554 495.00 XLON xea9q9t24o0 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 28-Apr-2023 11:30:03 GBp 262 494.60 XLON xea9q9t24o7 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 28-Apr-2023 11:26:02 GBp 202 494.40 XLON xea9q9t25R3 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 28-Apr-2023 11:25:04 GBp 7 494.40 XLON xea9q9t22qK OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 28-Apr-2023 11:19:45 GBp 882 494.40 XLON xea9q9t20A2 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 28-Apr-2023 11:19:45 GBp 850 494.40 XLON xea9q9t20A4 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 28-Apr-2023 11:19:45 GBp 437 494.20 XLON xea9q9t20AD OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 28-Apr-2023 11:16:55 GBp 43 494.40 XLON xea9q9t2EZG OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 28-Apr-2023 11:16:55 GBp 392 494.40 XLON xea9q9t2EZI OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 28-Apr-2023 11:00:26 GBp 389 494.00 XLON xea9q9t28CJ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 28-Apr-2023 10:59:42 GBp 369 494.20 XLON xea9q9t29Yj OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 28-Apr-2023 10:58:31 GBp 113 495.00 XLON xea9q9t29Cs OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 28-Apr-2023 10:58:31 GBp 149 495.00 XLON xea9q9t29Cu OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 28-Apr-2023 10:58:31 GBp 353 495.00 XLON xea9q9t29Cw OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 28-Apr-2023 10:58:31 GBp 2,850 494.80 XLON xea9q9t29C3 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 28-Apr-2023 10:58:31 GBp 426 494.80 XLON xea9q9t29C5 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 28-Apr-2023 10:58:31 GBp 700 494.80 XLON xea9q9t29C7 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 28-Apr-2023 10:58:31 GBp 700 494.80 XLON xea9q9t29C9 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 28-Apr-2023 10:58:31 GBp 1,343 494.80 XLON xea9q9t29CB OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 28-Apr-2023 10:58:31 GBp 4,200 494.80 XLON xea9q9t29CD OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 28-Apr-2023 10:58:31 GBp 170 494.80 XLON xea9q9t29CF OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 28-Apr-2023 10:58:31 GBp 32 494.80 XLON xea9q9t29CH OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 28-Apr-2023 10:58:31 GBp 818 494.80 XLON xea9q9t29Fb OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 28-Apr-2023 10:56:33 GBp 184 493.60 XLON xea9q9t3s1s OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 28-Apr-2023 10:56:33 GBp 229 493.60 XLON xea9q9t3s0e OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 28-Apr-2023 10:56:33 GBp 193 493.60 XLON xea9q9t3s0g OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 28-Apr-2023 10:56:33 GBp 188 493.60 XLON xea9q9t3s0i OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 28-Apr-2023 10:53:54 GBp 204 492.40 XLON xea9q9t3tMD OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 28-Apr-2023 10:53:32 GBp 220 492.40 XLON xea9q9t3tUn OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 28-Apr-2023 10:53:31 GBp 183 492.60 XLON xea9q9t3tPy OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 28-Apr-2023 10:53:30 GBp 64 493.00 XLON xea9q9t3tOy OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 28-Apr-2023 10:53:30 GBp 147 493.00 XLON xea9q9t3tRa OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 28-Apr-2023 10:53:30 GBp 153 493.00 XLON xea9q9t3tRc OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 28-Apr-2023 10:53:30 GBp 267 492.80 XLON xea9q9t3tRk OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 28-Apr-2023 10:44:02 GBp 436 492.60 XLON xea9q9t3@uQ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 28-Apr-2023 10:24:53 GBp 403 490.80 XLON xea9q9t3ZWl OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 28-Apr-2023 10:24:53 GBp 14 490.80 XLON xea9q9t3ZWn OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 28-Apr-2023 10:21:49 GBp 635 490.40 XLON xea9q9t3XbG OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 28-Apr-2023 10:21:49 GBp 453 490.40 XLON xea9q9t3Xaa OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 28-Apr-2023 10:21:49 GBp 149 490.40 XLON xea9q9t3Xac OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 28-Apr-2023 10:21:49 GBp 700 490.40 XLON xea9q9t3Xae OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 28-Apr-2023 10:20:35 GBp 418 490.00 XLON xea9q9t3XDF OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 28-Apr-2023 10:19:22 GBp 418 490.20 XLON xea9q9t3kAG OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 28-Apr-2023 10:09:51 GBp 140 488.60 XLON xea9q9t3h63 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 28-Apr-2023 10:09:49 GBp 410 488.60 XLON xea9q9t3h1J OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 28-Apr-2023 10:08:08 GBp 228 489.20 XLON xea9q9t3evS O...SB GROUP PLC GB00BLDRH360 28-Apr-2023 10:08:08 GBp 410 489.20 XLON xea9q9t3euk OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 28-Apr-2023 10:08:08 GBp 410 489.00 XLON xea9q9t3eu2 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 28-Apr-2023 10:03:55 GBp 268 489.00 XLON xea9q9t3Nps OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 28-Apr-2023 10:03:32 GBp 184 489.00 XLON xea9q9t3N70 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 28-Apr-2023 10:03:28 GBp 181 489.00 XLON xea9q9t3N2X OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 28-Apr-2023 10:03:28 GBp 181 489.00 XLON xea9q9t3N2k OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 28-Apr-2023 10:01:44 GBp 384 488.80 XLON xea9q9t3KNK OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 28-Apr-2023 10:01:44 GBp 167 488.80 XLON xea9q9t3KNM OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 28-Apr-2023 09:57:06 GBp 320 488.60 XLON xea9q9t3Gdh OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 28-Apr-2023 09:56:06 GBp 491 488.80 XLON xea9q9t3GUY OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 28-Apr-2023 09:56:03 GBp 320 489.20 XLON xea9q9t3GOD OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 28-Apr-2023 09:54:05 GBp 189 489.20 XLON xea9q9t3U2B OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 28-Apr-2023 09:54:05 GBp 336 489.20 XLON xea9q9t3U2D OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 28-Apr-2023 09:51:24 GBp 84 489.20 XLON xea9q9t3SJ2 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 28-Apr-2023 09:51:24 GBp 238 489.20 XLON xea9q9t3SJ4 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 28-Apr-2023 09:51:24 GBp 445 489.40 XLON xea9q9t3SJ6 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 28-Apr-2023 09:49:48 GBp 237 489.40 XLON xea9q9t3QdP OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 28-Apr-2023 09:49:47 GBp 68 489.40 XLON xea9q9t3Qcq OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 28-Apr-2023 09:49:47 GBp 23 489.60 XLON xea9q9t3Qcs OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 28-Apr-2023 09:49:47 GBp 433 489.60 XLON xea9q9t3Qcu OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 28-Apr-2023 09:46:24 GBp 315 489.60 XLON xea9q9t3O9M OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 28-Apr-2023 09:46:01 GBp 451 489.80 XLON xea9q9t3PZ8 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 28-Apr-2023 09:46:01 GBp 401 489.80 XLON xea9q9t3PYX OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 28-Apr-2023 09:41:22 GBp 260 490.20 XLON xea9q9t34sM OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 28-Apr-2023 09:41:22 GBp 375 490.40 XLON xea9q9t34sR OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 28-Apr-2023 09:41:22 GBp 399 490.40 XLON xea9q9t34nW OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 28-Apr-2023 09:37:17 GBp 206 490.40 XLON xea9q9t331U OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 28-Apr-2023 09:37:05 GBp 242 490.80 XLON xea9q9t33My OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 28-Apr-2023 09:37:01 GBp 242 491.00 XLON xea9q9t33VU OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 28-Apr-2023 09:35:20 GBp 183 491.40 XLON xea9q9t31yJ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 28-Apr-2023 09:35:20 GBp 121 491.60 XLON xea9q9t31yP OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 28-Apr-2023 09:35:20 GBp 144 491.60 XLON xea9q9t31yR OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 28-Apr-2023 09:35:19 GBp 528 491.60 XLON xea9q9t31$B OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 28-Apr-2023 09:35:19 GBp 144 491.60 XLON xea9q9t31$D OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 28-Apr-2023 09:35:19 GBp 83 491.60 XLON xea9q9t31$Q OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 28-Apr-2023 09:35:19 GBp 215 491.60 XLON xea9q9t31$S OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 28-Apr-2023 09:30:29 GBp 304 491.20 XLON xea9q9t3DId OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 28-Apr-2023 09:30:29 GBp 21 491.20 XLON xea9q9t3DIf OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 28-Apr-2023 09:27:55 GBp 280 491.60 XLON xea9q9t38yD OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 28-Apr-2023 09:27:52 GBp 268 491.80 XLON xea9q9t38xY OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 28-Apr-2023 09:27:52 GBp 77 491.80 XLON xea9q9t38xa OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 28-Apr-2023 09:27:52 GBp 345 491.80 XLON xea9q9t38xE OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 28-Apr-2023 09:26:50 GBp 207 492.40 XLON xea9q9t39@L OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 28-Apr-2023 09:26:47 GBp 377 492.40 XLON xea9q9t39xR OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 28-Apr-2023 09:26:47 GBp 68 492.40 XLON xea9q9t39xT OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 28-Apr-2023 09:26:47 GBp 327 492.20 XLON xea9q9t39xV OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 28-Apr-2023 09:26:47 GBp 396 492.00 XLON xea9q9t39wa OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 28-Apr-2023 09:24:52 GBp 386 492.40 XLON xea9q9tyt5s OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 28-Apr-2023 09:21:50 GBp 393 492.60 XLON xea9q9tyo@1 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 28-Apr-2023 09:21:50 GBp 1 492.60 XLON xea9q9tyo@3 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 28-Apr-2023 09:19:41 GBp 393 492.80 XLON xea9q9tymnT OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 28-Apr-2023 09:16:15 GBp 188 493.20 XLON xea9q9ty$hK OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 28-Apr-2023 09:16:15 GBp 19 493.20 XLON xea9q9ty$hM OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 28-Apr-2023 09:16:12 GBp 430 493.40 XLON xea9q9ty$zm OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 28-Apr-2023 09:15:48 GBp 566 493.40 XLON xea9q9tyyoA OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 28-Apr-2023 09:15:12 GBp 113 494.20 XLON xea9q9tyyQB OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 28-Apr-2023 09:15:12 GBp 246 494.20 XLON xea9q9tyyQD OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 28-Apr-2023 09:15:12 GBp 176 494.20 XLON xea9q9tyyQN OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 28-Apr-2023 09:15:12 GBp 241 494.20 XLON xea9q9tyyQP OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 28-Apr-2023 09:15:12 GBp 517 494.20 XLON xea9q9tyyQR OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 28-Apr-2023 09:15:12 GBp 190 494.20 XLON xea9q9tyyQT OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 28-Apr-2023 09:15:12 GBp 24 494.20 XLON xea9q9tyzbe OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 28-Apr-2023 09:15:12 GBp 229 494.20 XLON xea9q9tyzbi OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 28-Apr-2023 09:15:12 GBp 323 494.20 XLON xea9q9tyzbk OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 28-Apr-2023 09:15:12 GBp 382 493.80 XLON xea9q9tyzbv OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 28-Apr-2023 09:13:16 GBp 397 494.20 XLON xea9q9tywgq OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 28-Apr-2023 09:13:16 GBp 397 494.20 XLON xea9q9tywg@ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 28-Apr-2023 09:07:20 GBp 622 494.20 XLON xea9q9tyd$0 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 28-Apr-2023 09:07:20 GBp 426 494.20 XLON xea9q9tyd$D OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 28-Apr-2023 09:07:04 GBp 396 494.40 XLON xea9q9tyd3C OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 28-Apr-2023 09:06:48 GBp 397 494.60 XLON xea9q9tydMj OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 28-Apr-2023 09:06:48 GBp 242 494.80 XLON xea9q9tydMz OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 28-Apr-2023 09:05:50 GBp 371 494.80 XLON xea9q9tyask OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 28-Apr-2023 09:01:03 GBp 189 493.80 XLON xea9q9tyZjx OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 28-Apr-2023 09:01:03 GBp 95 493.80 XLON xea9q9tyZjy OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 28-Apr-2023 09:00:48 GBp 329 494.00 XLON xea9q9tyZps OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 28-Apr-2023 09:00:46 GBp 461 494.00 XLON xea9q9tyZoI OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 28-Apr-2023 08:57:27 GBp 242 494.40 XLON xea9q9tyXxU OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 28-Apr-2023 08:57:20 GBp 263 494.60 XLON xea9q9tyX6s OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 28-Apr-2023 08:56:42 GBp 242 494.80 XLON xea9q9tykaE OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 28-Apr-2023 08:56:35 GBp 194 495.00 XLON xea9q9tykl8 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 28-Apr-2023 08:56:35 GBp 26 495.00 XLON xea9q9tyklA OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 28-Apr-2023 08:56:35 GBp 318 495.20 XLON xea9q9tyklL OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 28-Apr-2023 08:56:35 GBp 395 495.20 XLON xea9q9tykk8 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 28-Apr-2023 08:55:58 GBp 394 495.80 XLON xea9q9tyk0q OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 28-Apr-2023 08:54:18 GBp 206 496.00 XLON xea9q9tylvx OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 28-Apr-2023 08:54:18 GBp 187 496.00 XLON xea9q9tylvz OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 28-Apr-2023 08:47:29 GBp 336 495.00 XLON xea9q9tyeaW OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 28-Apr-2023 08:47:13 GBp 483 495.20 XLON xea9q9tyelb OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 28-Apr-2023 08:46:42 GBp 242 495.40 XLON xea9q9tye5o OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 28-Apr-2023 08:46:28 GBp 266 495.80 XLON xea9q9tye3F OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 28-Apr-2023 08:45:18 GBp 391 495.80 XLON xea9q9tyfe9 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 28-Apr-2023 08:43:13 GBp 312 495.80 XLON xea9q9tyMlJ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 28-Apr-2023 08:42:37 GBp 486 495.80 XLON xea9q9tyMwW OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 28-Apr-2023 08:41:42 GBp 576 496.40 XLON xea9q9tyNc3 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 28-Apr-2023 08:41:42 GBp 1 495.80 XLON xea9q9tyNXb OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 28-Apr-2023 08:41:42 GBp 180 496.00 XLON xea9q9tyNXZ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 28-Apr-2023 08:39:16 GBp 349 494.80 XLON xea9q9tyKxg OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 28-Apr-2023 08:39:01 GBp 558 495.00 XLON xea9q9tyK0x OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 28-Apr-2023 08:38:30 GBp 222 495.60 XLON xea9q9tyKSs OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 28-Apr-2023 08:38:30 GBp 169 495.60 XLON xea9q9tyKS3 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 28-Apr-2023 08:38:30 GBp 256 495.60 XLON xea9q9tyKS5 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 28-Apr-2023 08:38:30 GBp 229 495.60 XLON xea9q9tyKSE OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 28-Apr-2023 08:38:30 GBp 223 495.60 XLON xea9q9tyKSM OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 28-Apr-2023 08:38:29 GBp 226 495.60 XLON xea9q9tyKSU OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 28-Apr-2023 08:38:29 GBp 223 495.60 XLON xea9q9tyKVh OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 28-Apr-2023 08:38:29 GBp 223 495.60 XLON xea9q9tyKVt OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 28-Apr-2023 08:38:29 GBp 219 495.60 XLON xea9q9tyKVy OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 28-Apr-2023 08:38:29 GBp 223 495.60 XLON xea9q9tyKVD OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 28-Apr-2023 08:38:29 GBp 219 495.60 XLON xea9q9tyKVU OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 28-Apr-2023 08:38:28 GBp 219 495.60 XLON xea9q9tyKUz OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 28-Apr-2023 08:38:28 GBp 224 495.60 XLON xea9q9tyKUP OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 28-Apr-2023 08:33:15 GBp 378 495.00 XLON xea9q9tyGzf OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 28-Apr-2023 08:33:15 GBp 14 495.00 XLON xea9q9tyGzh OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 28-Apr-2023 08:30:17 GBp 545 494.20 XLON xea9q9tyU4r OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 28-Apr-2023 08:27:11 GBp 188 494.80 XLON xea9q9tyS1c OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 28-Apr-2023 08:26:35 GBp 337 495.00 XLON xea9q9tySOa OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 28-Apr-2023 08:26:35 GBp 205 495.20 XLON xea9q9tySOc OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 28-Apr-2023 08:26:35 GBp 135 495.20 XLON xea9q9tySOe OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 28-Apr-2023 08:25:46 GBp 98 495.40 XLON xea9q9tyTun OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 28-Apr-2023 08:25:46 GBp 144 495.40 XLON xea9q9tyTup OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 28-Apr-2023 08:25:46 GBp 391 495.60 XLON xea9q9tyTuu OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 28-Apr-2023 08:22:41 GBp 108 495.80 XLON xea9q9tyRpX OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 28-Apr-2023 08:22:41 GBp 238 495.80 XLON xea9q9tyRpZ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 28-Apr-2023 08:21:37 GBp 242 496.40 XLON xea9q9tyOb5 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 28-Apr-2023 08:21:27 GBp 153 496.60 XLON xea9q9tyOZ2 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 28-Apr-2023 08:21:27 GBp 237 496.60 XLON xea9q9tyOZM OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 28-Apr-2023 08:21:26 GBp 389 497.00 XLON xea9q9tyOYz OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 28-Apr-2023 08:19:48 GBp 57 497.60 XLON xea9q9tyPYo OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 28-Apr-2023 08:19:48 GBp 185 497.60 XLON xea9q9tyPYq OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 28-Apr-2023 08:19:36 GBp 76 497.60 XLON xea9q9tyPeT OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 28-Apr-2023 08:19:36 GBp 1,400 497.60 XLON xea9q9tyPeV OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 28-Apr-2023 08:19:36 GBp 3,500 497.60 XLON xea9q9tyPhX OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 28-Apr-2023 08:19:36 GBp 1,400 497.60 XLON xea9q9tyPhZ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 28-Apr-2023 08:17:12 GBp 400 494.20 XLON xea9q9ty6DO OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 28-Apr-2023 08:13:20 GBp 397 494.00 XLON xea9q9ty5bn OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 28-Apr-2023 08:11:13 GBp 133 494.20 XLON xea9q9ty2$0 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 28-Apr-2023 08:11:09 GBp 265 494.20 XLON xea9q9ty2uX OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 28-Apr-2023 08:11:08 GBp 394 494.40 XLON xea9q9ty2xy OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 28-Apr-2023 08:10:04 GBp 399 494.80 XLON xea9q9ty3fl OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 28-Apr-2023 08:10:04 GBp 400 494.80 XLON xea9q9ty3fo OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 28-Apr-2023 08:07:34 GBp 242 493.80 XLON xea9q9ty0Jb OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 28-Apr-2023 08:07:11 GBp 311 493.60 XLON xea9q9ty1XD OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 28-Apr-2023 08:07:11 GBp 87 493.60 XLON xea9q9ty1XF

