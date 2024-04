Worcester County real estate transfers, Sunday, April 21

Red Sold For Sale Real Estate Sign in Front of House.

Ashburnham

$720,000, 163 Lakeshore Dr, Salois, Eugene, and Salois, Deborah, to Pine, Aubrey, and Pine, Julia.$582,500, 155 Tuckerman Rd, Mwebesa, Drucilla, to Macneil 3rd, Peter, and Johnson, Elise.$500,000, 16 High St, Blast-Tech Inc, to Briggs, Corinne.$496,940, 34 Murray Rd, Paxton Development LLC, to Rosa, Alex S, and Foody, Dominique M.$350,000, Gibson Rd, Ray-Tek Construction LLC, to Dumont, Brandon, and Dumont, Gail.

Ashby

$360,000, 89 New Ipswich Rd, Mccarthy, Taryn W, to Gerlack, Heather L, and Trudell, James P.

Athol

$470,000, 1356 Main St, Fraumeni, Lance, to Levine, Robert O, and Levine, Joan M.$393,000, 16 Prospect St, Melmar Properties LLC, to Dassoni, Peter.$385,000, 836 Cottage St, Cal-Mek Enterprises Inc, to Rutkowski, Rayanna P, and Rutkowski, Triston A.$331,000, 667 Brickyard Rd, Sibley, Johnathan, and Sibley, Jennifer, to Galbin, Aleksandr A, and Galbin, Krista.$308,500, 141 Riverview Ave, Fields, Christy H, and Fields, Daniel D, to Rosen, Daniel M.

Auburn

$759,900, 42 Briarcliff Dr, Godek, Joseph G, and Godek, Barbara M, to To, Alex.$548,000, 9 Fox Run Cir, Dependable Hm Soln LLC, to Mcdonald, Anne M, and Mcdonald, Scott D.$509,000, 99 Tinkerhill Rd, Turcotte, David W, and Turcotte, Deborah E, to Orsi, Chase, and Orsi, Katelyn.$430,000, 6 Buron Ter, Flasher, Jonathan A, and Savi, Stephanie A, to Li, Qian Z.$407,000, 39 Pinehurst Ave, Federal Natl Mtg Assn, to Ortiz, Zulia Y.$375,000, 31 Shore Dr, Dufresne, Gerard J, and Dufresne, Maryann, to Lopez, Daniel E, and Echegaray, Phoebe A.$290,000, 502 Heritage Ln #502, Thurston Rt, and Thurston, William F, to Franchi-Looney, S A.

Barre

$412,500, 64 Town Farm Rd, Methe, Norman M, and Methe, Charlotte L, to Hagopian, Jared, and Feddo, Cassandra.$275,000, 400 N Brookfield Rd, Bujnevicie, Debbie L, to Higgins Re Solutions LLC.$229,000, 328 Old Dana Rd, Modena Inc, to Virginia Realty Inc.$200,000, 181 Old Stage Rd, Stevens, Will J, and Stevens, Shayna M, to Stevens, Will J.$186,000, 328 Old Dana Rd, Smith, Shane P, and Pennymac Loan Svcs LLC, to Modena Inc.

Berlin

$400,000, Randall Rd #2, Muth Jr, William G, and Muth, Barbara A, to Black Pearl Dev Group LLC.$400,000, Randall Rd #3, Muth Jr, William G, and Muth, Barbara A, to Black Pearl Dev Group LLC.$350,000, 191 Lancaster Rd, Sec Of Veterans Affairs, to Devincent, James, and Devincent, Barbara.$90,000, 320 Old Central St, Rr Berlin Rt, and Russell, Robert, to Ferreira, Julio C.

Blackstone

$60,000, 25 Milk St, Karasek Victor Est, and St Jean, Joyce, to Paquin, Jessica M, and Gasco, Ashton J.

Brimfield

$220,000, 59 Sutcliffe Rd, Zhao, Sam, to Zhao, Zi M.

Charlton

$577,500, 62 Colburn Rd, Elliott P Burlingame & So, to Jansson, Lyndsay, and Mazyck, Matthew.$410,000, 2 Gale Rd, Gomes, Meghan R, and Gomes, Francisco, to Maloney, Joseph L, and Maloney, Ann M.

Clinton

$435,000, 70 Candice St, A & J Rt, and Tomolo, James A, to Ferreira, Wanessa, and Gouveia, Reinaldo R.$369,000, 159 Grove St, Baldassarre, James, and Baldassarre, Jacqueline A, to Daley, Megan J, and Johnson, John C.$285,000, 656 High St #7, Richard, Rachel M, to Tomar, Sanjay.$250,000, 56 Centennial St, Banks, Maureen A, to Omalley, Daniel.$236,785, 8 Oak Hill Ave, Eley, Mary F, and Otoole, Thomas A, to Otoole, Thomas A, and Otoole, Christine F.

Douglas

$479,900, 20 Nautical Way #20, Northbrown LLC, to Rahman, Nahid.

Dudley

$426,000, 44 Eagle Dr, Main, Daniel C, and Main, Leann M, to Melanson, David J, and Melanson, Nicole A.

Fitchburg

$550,000, 30-34 Pleasant St, Benson, Andrew J, to Russell Cap Partners LLC.$540,000, 176 Legros St, Fredette Norman H Est, and Fredette, Andre N, to Norton, Hugh, and Norton, Janet S.$460,000, 8-10 Bond St, Obara Properties LLC, to Alejandro, Steven.$405,000, 380 Albee St, Garcia, Felix A, and Garcia, Jaylee, to Shaffer, Ashley, and Zukowski, James.$350,000, 31 Fulton St, Graves, Douglas, and Graves, Giovanna, to De La Cruz, Elki P.$350,000, 32 Townsend St, Bonilla, Francisco, and Bonilla, Mariachristina, to Contreras-Pena, Mildred M, and Claudio, Francisco.$315,000, 427 Madison St, Figueroa, Angel, to Michaud, Kevin M, and Michaud, Amanda M.$305,000, 83-85 Marshall St, Ag Dream Flip LLC, to Casdi Realty LLC.$240,000, 35 2nd St, Machado, Emanuel S, and Machado, Jennifer, to Berkshire Prop Buyers LLC.$225,000, 94 Milk St, Baez, Jose, and Nieves, Claudia M, to Lopez, Jacob A, and Lopez, Carmen L.$210,000, 29 Goodwin St, Clearwater Re Inv Grp LLC, to Varatharasa, Lucie, and Mateo, Harold.$200,000, 133 Cedar St, Rpn Re Inv Group LLC, to M Construction Inc.$175,000, 29 Goodwin St, Cordio, Christopher, to Clearwater Re Inv Grp LLC.$169,333, 61 Carrie Ann Ln, Nano, Erin C, and Nano, Heidi A, to Nano, Erin C.$125,000, 58 Cascade St, Excellent Invs Corp, to Fraumeni, Lance.$15,000, 227-229 Highland Ave, Fsu Fndtn Supporting Orga, to Salib, Makram A, and Hanna, Sameh.

Gardner

$475,000, 385 Leo Dr, Downs, Christopher A, and Downs, Alicia E, to Havey, Connor, and Marshall, Brittany.$415,000, 354 Leo Dr, Stevenson, Matthew, and Stevenson, Eddaliz, to Brodmerkle, Michael, and Harstad-Brodmerkle, Debra.$350,000, 15 Draper Rd, Gail A Sabettini RET, and Sabettini, Gail A, to Patino-Valencia, Helber.$272,000, 33 Century Way #33, Lukomski, Marisa, to Wheeler, Robert, and Turapun, Pornnapa.$208,000, 348 Pine St, Hurd Adams, Nancy L, and Hurd Adams, Courtney E, to Pinto, Joao V, and Pinto, Renata G.

Grafton

$2,650,000, 124 Westboro Rd, Ma Dev Fin Agency, to Westboro Rd Prop Owner LL.$1,200,000, 10 High Point Dr, Fingar, Erik J, and Fingar, Elizabeth, to Ilacqua, Christopher G, and Neilan, Erin L.$600,000, 15 Institute Rd, Skinner, Alexandra M, and Sweeney Jr, Daniel J, to Erickson, John R.$534,650, 58 Edward Dr #58, Smith, Stephen I, and Smith, Lois M, to Yawalkar, Amruta A, and Pansari, Shubham.$516,000, 53 Carroll Rd, Boivin, Nicholas M, to Perez, Jose.$385,000, 8 Coventry Rd #8, Richardson, Timothy, and Richardson, Jessica, to Trudell, Michael A, and Trudell, Heather L.$370,000, 54 Samuel Dr #54, Wilder, Sharon L, to Dudiac, Tatyana.$270,000, 66 Brigham Hill Rd, Turning Pt Hm Buyers LLC, to Baseggio Carpentry Inc.$240,000, 7 Airport Rd, Blue Sky Hldg Group LLC, to Eskay Builders LLC.$150,000, 1 Meadowbrook Rd #6, Mushrush, Seth, to Mushrush, Shannon.

Harvard

$1,200,000, 332 Still River Rd, Hanlon 3rd, Bart A, and Hanlon, Carol A, to Finnegan, James J, and Finnegan, Sara.

Holden

$960,000, 210 Cranbrook Dr, Cassidy 3rd, James P, and Cassidy, Bonnie B, to Halcyon RET, and Mclaren, Andrew.$808,619, 63 Deanna Dr, Jackson Woods Invs LLC, to Papia, Jonathan, and Papia, Corey.$700,000, 151 Blair Dr, Herlihy, Melissa A, to Samuel, Nicole L, and Samuel, Rotimi A.$540,000, 17 Brattle St, Lee, David G, and Lee, Suzanne, to Weche, Roldye.$375,000, 17 Village Way #17, Potoczniak, Agnieszka A, to Sundaram, Karthick, and Subbaiyan, Malarkodi.$349,900, 48 Phillips Rd #24, Hakkarainen, Karl, and Hakkarainen, Sandra, to Lee, David, and Lee, Suzanne.$322,000, 218 Reservoir St #322, Saulenas, Mariann, to Lane, Charles H.$142,500, 68 Dorothy Ave, Purdy-Vashugin, Suzanne, and Vashugin, Yury, to Vashugin, Yury.

Holland

$310,000, 203 Stafford Rd, Valego, David J, to Roman, Anthony, and Roman, Raul L.$220,000, 11 May Brook Rd #11, Zafiris, Janet, to Valley, Katelyn, and Adams, Matthew A.

Hopedale

$480,000, 5 Charlesgate Rd, Wesolowski Claire T Est, and Owen, Mary, to Anania, Matthew C, and Anania, Sarah D.$451,000, 169 Dutcher St #169, Mcneary, Julien, to Manning 3rd, John A, and Manning, Melissa A.$307,700, 38 Progress St #38, Barrows, Teresa, to Vespa, Peter, and Barraford, Kristen.

Hubbardston

$430,000, 193 Williamsville Rd, Johnson Robert R Est, and Martin, Phillip A, to Bullock-Midttun, Alexandr.$290,000, 6 Birches Rd, Newrez LLC, to Girouard, Bret.

Hudson

$608,000, 42 Stevens Rd #42, Nisetich, Frank J, and Nisetich, Pamela, to Roque, Jayne M, and Roque, Thomas.$515,000, 458 Main St, Melo, Roger, and Melo, Christine M, to Butler, Alex, and White, Leah.$250,000, 420 Great Rd #C5, Ajf 2017 RET T I, and Franke, Cheryl K, to Muumba, Patricia.$125,000, Washington St #1, Washington Street Rt, and Lattuca, Grace, to Family Realty Invs LLC.$50,000, Washington St #1, Zisler Inv Assoc, to Washington Street Rt, and Lattuca, Grace.

Lancaster

$780,000, 227 Grant Way, Hubbard, Kilcha, and Hubbard, Douglas H, to Sun, Cong, and Chen, Mei.$495,000, 11 Burbank Ln, Lanney, Helen J, to Dasilva, Emily C, and Dasilva, William B.

Leicester

$515,000, 24 Redfield Rd, Konopka, Alexis M, to Oliveira, Sarah G, and Alcantara, Leandro.$450,000, 30 Burncoat St, Golden Lotus LLC, to Truong, Tam, and Tang, Huy.$411,000, 1078 Main St, Heavy Work LLC, to Planning Prop Grp Ace LLC.$265,000, 17 Charlton St, Leboeuf Catherine L Est, and Leboeuf, Steven D, to Goodwin, Ian.

Leominster

$599,900, 23 Keeneland Cir, Mackinnon, Timothy R, and Butler, Keri A, to Popusoi, Vladimir, and Popusoi, Kristin.$565,000, 423 Central St, Nowlan Builders Inc, to Goncalves, Hudson, and Campos, Gilmeire.$505,000, 346 Central St, No Limit Assets LLC, to Silva, Kellen G.$505,000, 77 Clubhouse Dr, Levine, Carol A, to Elchaak, Charbel D.$490,000, 26 Lisa Dr, Arenas Investments LLC, to Pecen, Turner J, and Sickles, Michelle L.$451,000, 113 Long Hill Dr, Gower, Leo D, and Gower, Kimberly D, to Brown, Rachel T, and Brown, Phillip A.$400,000, 85 Adams St, Wallace, Sean, to Da Silva, Thiago, and Da Silva, Wanubia.$329,900, 180 Tisdale St, Fisher, Eric J, and Fisher, Nicole M, to Trickey, Nathan.$310,000, 71 Sycamore Dr #71, Mohammadzadehhonarvar, N, to Arhin, Bernice S, and Arhin, Emmanuel K.$300,000, 163 Bayberry Hill Ln #163, Shubleka, Denis, to Ortiz, Jose, and Toral, Paola.$225,900, 740 Central St #L16, 3G Realty Group LLC, to Gomez, Ismael, and Zuniga, Veronica.$175,000, 740 Central St #C24, Saz Corp, to Aura Homes LLC.$170,000, 58 Dobson Cir, Massapoag Development LLC, to Bbc Development LLC.

Lunenburg

$843,472, 451 Mulpus Rd, Bedrock Builders LLC, to Walsh, Joshua J, and Bertocci, Avery C.$530,000, 86 Sunnyhill Rd, Santiago, Bethany C, and Patno, Timothy M, to Splaine, Jared E, and Zaborowski, Audrey L.$491,900, 65 Riley Rd #65, Dickinson, Porter S, to Letarte, Richard H, and Letarte, Mary-Ellen.$490,000, 91 Prospect St, Mcwalter, James, to Konefke, Clifford L.$150,000, 50 Pine Grove Rd, Stockwell, Pauline, to Daisy Joanne LLC.

Marlborough

$4,475,000, 130 Lizotte Dr, Pi Lp, to Fd 130 Lizotte LLC.$950,000, 35 Padula Dr, Petrie, Gary, to Wheaton, Rui.$740,000, 144 Pleasant St, Pereira, Dennis S, and Pereira, Jessica, to Mendoza, Rodrigo, and Mendoza, Ruth.$620,000, 28 Beach St, Wcnl Properties LLC, to Oliveira, Myleno R, and Cunha, Daniela R.$590,000, 75 Fontaine St, Spooner, Kristina, to Pessoa, Elaine M.$520,000, 53 Settlers Ln #53, Silva, Fabiano S, and Silva, Luciene B, to Fialho, Eliana T.$510,000, 77 Ice House Lndg #77, Ke, Chenfeng, and Hou, Xisen, to Newhall, Jessica L, and Newhall, Arthur E.$480,000, 165 Chestnut St, Leduc, Russell E, to Shorelight Res LLC.$475,000, 9 Gates Ave, Fors, Bryan K, and Fors, Shawna K, to Byrne Jr, Frank J.$467,000, 44 Witherbee St, Norgoal Charles James Est, and Norgoal, Jeffrey A, to Soriano, Guilherme W, and Farias, Lorena C.$370,000, 77 Wilson St #5, Lantigua, Lajja, and Lantigua, Oscar, to Pereira, Bernardo D, and Pimenta, Mariana.$270,000, 10 Robin Dr #5, Han, Cong, to Valerio, Marilene S.

Mendon

$1,185,241, 26 Rawson Farm Rd, Sylvan Springs Rt, and Wheeler, D B, to Elliot, Thomas J, and Elliot, Keila J.$957,000, 73 Providence St, Paddock Arthur F Est, and Paddock, David R, to Mendon Town Of.$957,000, 75 Providence St, Paddock Arthur F Est, and Paddock, David R, to Mendon Town Of.

Milford

$830,000, 1 Whispering Pine Dr, Niro, Aldo M, and Niro, Laurie R, to Abuhajeb, Abedalhameed, and Mousa, Rehan.$533,000, 59 Bancroft Ave, Shovelhead Rt, and St George, Brian P, to Tosches, Stephen H.$520,000, 1 S Central St, Mele, Alice, to Niro, Laurie R.$300,000, 10 Cook St, Niro, Mark V, to Niro, Aldo M.$210,000, 6 Shadowbrook Ln #36, Mainini, Maria, to R Santos Family Prop LLC.$177,500, 26 Parkhurst St, Meb Reo TIv, and U S Bank TNa Tr, to Catoia, Nuno.

Millbury

$614,264, 88 Clearview Ave #21, Czervik Properties LLC, to Paadre, Heikki, and Paadre, Susan.$611,888, 86 Clearview Ter #22, Czervik Properties LLC, to Goyette, David A, and Goyette, Joanne M.$320,000, 11 Oakes St, Sango, Sally, to Stewart, Richard M.

North Brookfield

$715,000, 12 Elm St, Trilogy Acquisitions LLC, to 12 Elm Street Hldg LLC.$680,000, 29 Ryan Rd, Arnott FT, and Arnott, Benjamin G, to Morin, Andrew S, and Morin, Darcie J.$569,800, 31 Donovan Rd, Torres, Rafael R, and Torres, Kim S, to Howard, Jane.$350,000, 8 Chase Rd, Martell Rt - 2020, and Martell, Constance A, to Samuelson, Jeffrey, and Samuelson, Robin.

Northborough

$3,600,000, 155 Otis St, Pamjam Realty LLC, to American Rlty Inv Grp LLC.$530,000, 21 Hamilton Rd, Dussault, Merrill J, and Dussault, Janice R, to Mclaughlin, Meredith G, and Mclaughlin, Brendan J.

Northbridge

$594,206, 166 Stone Hill Dr #166, Palo, Elizabeth A, and Palo, James, to Grabau, Olga D, and Grabau, Charles M.$580,000, 17 Linkside Ct #17, Srinath, Sudarshan B, and Sukthankar, Sujat J, to Rajan, Rajanagan, and Ramanathan, Narayani.$485,000, 31 Michael Ln, Doherty, Mary M, and Miadlin, Evan, to Kapaj, Eriola, and Strom, Ian.$485,000, Spring St #1-9, Fitzgerald, Brian D, and Fitzgerald, Deborah A, to Singh Brothers Prop Inc.

Orange

$335,000, 113 New Athol Rd #28, Whitney, Sherry J, to Edson, Michael R, and Edson, Michelle L.$301,000, 232 E Main St, Grossman, Tyler Q, and Tansey, Markayla S, to Turuy, Marvin Q, and Nguyen, An.$160,000, 52 Briggs St, Bartlett, Norman, and Bartlett, Rhonda, to Miller, Eli, and Phelps, Amanda.

Oxford

$450,000, 5 Melvin Dr, Casey, Kevin P, and Casey, Kelley E, to Motrucinski, Joseph T, and Motrucinski, Carolyn R.$385,000, 7 Sherwood Dr, Lenox Hill Properties LLC, to Potoczniak, Agnieszka A.$365,000, 6 Burbank St, Rood, Michael J, and Rood, Marion I, to Alleca, Nicole.$360,000, 25 Pine St, Hartley, Keely A, and Cronin, Declan, to Loiselle, Linda A.$349,000, 38 Fairlawn Ave, 38 Fairlawn Avenue T, and Bolton, Michael R, to Hunter-Mason, Ethan J, and Flandreau, Madison L.$314,000, 9 Barton St, Scherer, Sarah, and Belliveau, Zachary, to Quintanilla, Feliciano H, and Dehernandez, Sindy M.$280,000, 382 Main St, Konga, Regina, to Borowski, Michelle K.$250,000, 10 Thayer Pond Dr #17, Taylor, Kimberly N, and Ohare, Martin P, to Beret, Rachida.$235,000, 1 Thayer Pond Dr #30-1, Bathgate Cynthia L Est, and Proctor, Charles F, to Laprad, Peter M, and Laprad, Donna M.$210,000, 14 Thayer Pond Dr #12, Ohare, Deborah, to Traina, Mary.$203,500, 30 Thayer Pond Dr #4, Matus, Robert W, to Hale, Linda.$85,000, Hope Ave, Crowley, Lawrence S, and Crowley, Mary L, to Vuong, Thanh.

Paxton

$699,000, 545 Marshall St, Wasik, Henry J, to Hurley, Richard, and Hurley, Julie A.$500,000, 444 Marshall St, Hurley, Richard J, and Hurley, Julie A, to Hayward, Conor N, and Collimore, Mary E.$385,000, 639 Pleasant St, Flynn, Nolan J, to Steele, Michael J, and Kalicki, Brenna N.

Phillipston

$1,350,000, 115 Blake Corner Rd, Leslie, Timothy R, and Leslie, Michelle, to Hacienda LLC.$1,350,000, 95 Blake Corner Rd, Leslie, Timothy R, and Leslie, Michelle, to Hacienda LLC.

Princeton

$682,500, 29 Matthews Ln, Samoiloff Ft, and Samoiloff, Alexander W, to Abraham, Matthew S, and Abraham, Mackenzie E.$600,000, 56 Pine Hill Rd, Eicholzer, William A, and Eicholzer, Juliet W, to Omeara, Makenzie, and Eicholzer, Kristina.$450,000, 64 Hobbs Rd, Bisol Alfred J Est, and Fontaine, Paul, to Dias, Lorrayne, and Brierly, Cody.

Rutland

$554,255, 48 Grizzly Dr, C B Blair Dev Corp, to Syed, Ali A, and Ali, Hina G.$550,000, 27 Forest Hill Dr, 27 Forest Hill Drive LLC, to Wingspan Properties LLC.$535,000, 27 Locke Rd, Dio, Anne, to Austin, John J.$189,900, 176 Maple Ave #7-21, Battersby, Bradford A, and Battersby, Urszula A, to De Souza Barbosa, Ivini M.$165,000, 176 Maple Ave #7-3, Yan, Ni, to Hudson, Lynette.$70,000, 176 Maple Ave #2-4, Gemme, Edward, and Gemme, Marianne, to Lamothe, James W, and Lamothe, Tanya M.

Shrewsbury

$13,600,000, 1000 Boston Tpke, Shrewsbury Village Lp, to 1000 Boston Turnpike LLC.$13,600,000, 299 Walnut St, Shrewsbury Village Lp, to 1000 Boston Turnpike LLC.$950,000, 6 Rolling Hill Rd, Stanley, Melissa, and Stanley, Timothy, to Malatkar, Seema, and Borse, Vikrant.$845,000, 5 Holman Heights Cir, John J Moosey Irt, and Moosey, William P, to Raghavan, Balasubramaniam, and Natarajan, Ramya.$836,000, 56 Oak St, Gupta, Chetan, and Gupta, Sonika, to Yadav, Elizabeth M, and Yadav, Aditya.$750,000, 288 Boston Tpke, Lombardi Bakery Svc Inc, to 288 Real Estate LLC.$715,000, 1 Minuteman Way, Chandna Ft, and Chandna, Virender K, to Kose, Mere, and Terentyeva-Kose, Margarit.$685,000, 9 Harvest Rd, Furtado, Michael A, and Furtado, Lynn M, to Isaza, Cindy A.$625,000, 22-24 Edgemere Blvd, Lemerise, Kathleen M, and Porcaro, Cheryl A, to Khan, Lubna, and Iqbal, Tahir.$530,000, 47 Lear St, Dan-Mat Realty LLC, to Ford, Raquel.$525,000, 34 Elma Cir, Connolly, Barbara A, and Connolly, James B, to Birelo, Juliana, and Carvalho, Heleno D.$441,000, 42 Harrington Farms Way #42, Connors Andree W Est, and Kaplan, Maria, to Rentahome LLC.$360,000, 15 Beacon St, Meriggi, Marco, and Rcf 2 Acquisition T, to Barron, Lisa Y.$320,000, 154 Boylston St, Davis, Linda R, to Lacroix, Stephanie E.

Southborough

$6,291,000, 78 Turnpike Rd, Gunther Southborough LLC, to Fd 78 Turnpike LLC.$1,000,000, 90 Deerfoot Rd, 259 Tpke Rd - Suite 100 L, to Samudrala, Nishanthi, and Suddapalli, Ravikrishna.$539,500, 67 William Onthank Ln #67, Ruth Bloch Ft, and Bloch Jr, Richard M, to Palley, Jody M, and Palley, Warren K.$250,000, 31 Highland St, Sullivan Paul L Est, and Sullivan, Patrick, to Sullivan, Patrick, and Sullivan, Matthew.

Southbridge

$280,000, 389 Elm St, Shawver, Jeremy R, and Shawver, Abigail, to Fuller, Adam J.$220,000, 118 Riverview Pl #D, Jennifer L Chevarie Irt, and Dymek, Cheryl, to Fontoura, Carolina.

Spencer

$375,000, 41 G H Wilson Rd, Curtis, Joshua G, to Gallagher, Erin L.

Sturbridge

$600,000, 9 Cherry Brook Cir, Veneziano-Korzec, Ann T, to Nelson, Liam, and Nelson, Sarah.$569,900, 66-A New Boston Rd, V&j LLC, to Verdezoto, Elvis, and Verdezoto, Maria.$405,000, 6 Wallace Rd, Trueman Jr, Robert F, to Thomas, Dorothy D.$335,000, 7 Crescent Way #119, Haddad, Candace, to Matondi, Linda F, and Matondi, Michael F.$300,000, 5 Hinman St #2, Wetherbee, Nicholas R, and Mcmenemy, Sara R, to Mead, Julie A.

Sutton

$1,000,000, 100 Worcester Providence Tpke, Sutton Motor-In T, and Peters, R N, to Big Dog Properties LLC.

Templeton

$220,000, 11 Patriots Rd, Jmt Holdings LLC, to Bd Construction LLC.$215,000, 33 Memorial St, Federal Natl Mtg Assn, to Reed, Benjamin.$139,384, 457 Patriots Rd, Drury, Randy H, and Aura Mtg Advisors LLC, to Aura Mtg Advisors LLC.

Tolland

$160,000, 147 Thicket Rd, Mclp Asset Co Inc, to Baker, Christopher, and Baker, Nancy.$115,000, 141 Fox Den Rd, Clarke, Michael, to Woodward, Jessica, and Woodward, Andrew.$60,000, 267 Harvey Mountain Rd, Lacasse, Jeffrey P, and Lacasse, Terri A, to Mcculloch, Bruce, and Carl, Joann.

Townsend

$679,000, 248 S Row Rd, Tully, Kenneth A, and Smith, Kevin S, to Waye, Natalya W, and Venuti, Dominic M.$560,000, 76 Maplewood Dr, Devitto, Samantha, and Mckenzie, William, to Louissaint, Julie, and Louissaint, Vladimir.$480,000, 25 Bailey Rd, Garcia Fix And Flip LLC, to Gomez, Clarissa, and Bozek, Thomas J.$435,000, 184 Fitchburg Rd, Dellgono, Lance, to Delvalle, Kariangelie R, and Romero, Evelin D.$410,000, 148 Lunenburg Rd, Whitman, Tyler R, and Warila, Sharie, to Cosgrove, Alexandria J, and Stonge, Matthew.$364,000, 19 Elm Cir, Ellis, Michelle, to Song, Leyi, and Lee, Zichi.$360,000, 21 Emery Rd, Rcf2 Acquisition T, and U S Bank TNa Tr, to Ace Your Home Lux LLC.

Upton

$425,000, 48 Hartford Ave N, Dcss Rt, and Chase, Stephen W, to Do, Jacob L, and Do, Doug L.$415,000, 75 Elm St, Kozel Michael J Est, and Kozel, Justin D, to Goncalves, Patrick R, and Goncalves, Emily P.$299,000, 33 Milford St, Qs Lending T, and Ross, Steven A, to Rmf United Properties LLC.

Uxbridge

$670,400, 19 Andrews Dr #19, Fafard, Kathleen A, and Santilli, Theresa A, to Bloem, Randall, and Bloem, Mary A.$600,000, 110 S Main St, Bliss, Lester C, to Bliss Auto Realty LLC.$514,600, 56 Pouts Ln #56, West River Homes LLC, to Gundoji, Srinivas S, and Bennabhaktula, Hanisha T.$509,900, 54 Pouts Ln #54, West River Homes LLC, to Loya, Dileep S.$485,848, 164 Crownshield Ave #164, Independence Uxbridge Rlt, to Pal, Surajit, and Roy, Paramita P.

Ware

$619,000, 59 James Rd, Johnson, Kristel L, and Johnson, Timothy J, to Desjardins, Kirsten, and Jones, Paul.$355,000, 34 Berkshire Cir, Houle, Maxine M, to Vieu, Dale H, and Mcdonald, Linda L.$338,920, 13 Cherry St, Santana Jr, Felix L, to Santana 3rd, Felix L, and Goodreau, Laura.$80,000, 17 Sherwin St, Qs Lending T, and Ross, Steven A, to Faria Jr, Silas C.$50,000, 69 Babcock Tavern Rd, Miner Jr, David, and Dingnman, Elissa K, to Miner Jr, David.$40,000, 26 Coffey Hill Rd, Beaver Associates Inc, to Brayson, Dena M, and Brayson, Gerard S.

Warren

$373,000, 2302 Main St, Sharma, Bhisham, to Lizardo, Edwin.$355,000, 255 Boston Post Rd, Schell Donna I Est, and Kendall, Joseph A, to Paquette, Jason L, and Paquette, Christian M.$245,000, 44 Manning Rd, Matney Donna M Est, and Matney, James, to Bowley, Erik, and Ciccotelli, Mark.$225,000, 239 Sarty Rd, Tkatz, William, to Wilk, Jennifer.

Webster

$975,000, 67 Wawela Rd, Jennifer Dolbashian T, and Dolbashian, Jennifer D, to David Candow RET, and Candow, David.$500,000, 83 Lake St, 2 Jalbs LLC, to Kawa LLC.$410,000, 20 Klebart Ave, Slipski, Laura L, to Dipaolo, Gabriele.$390,000, 11 Browns Brook Rd, Santos, Lidiane C, to Capellan, Christian.$350,000, 204 Lower Gore Rd, Hod, Eitan, to Silber, Daniel, and Terlizzi, Gabrielle.$300,000, 14 Nelson St, Nowak, Nicholas W, and Nowak, Sheri M, to 14 Nelson St LLC.$300,000, 222 Gore Rd, Nguyen, Huong T, to King, Jacob P.$195,000, 37 Tower St, Shea, Isabella H, and Us Bank TNa Tr, to Doug Will LLC.$182,000, 13 S Point Rd, Gargulinski, Anthony, to Caron, Melissa L.$125,000, 34 Eastern Ave #K, Eggleston, Tracey L, to Heavenly Hm Solutions LLC.

West Boylston

$1,015,000, 51 Newton St, Driscoll FT, and Driscoll, Daniel, to Bazinet, Amanda, and Bazinet, Martin G.$538,800, 99 Newton St, Krushensky, Richard D, and Krushensky, Arvene L, to Munroe, Kevin H.$454,000, 180 Prescott St, Kelly, Dorothy, to Obin, Arthur F, and Obin, Andre A.$210,600, 15 Jasmine Dr #15, Brosnihan, Emily A, to Mcauliffe, Patrick G.

West Brookfield

$65,000, 46 Ragged Hill Rd, Hibbard, Daniel G, and Hibbard, Kelly T, to P & A Development Inc.

Westborough

$1,150,000, 10 Samuel Harrington Rd, Sieurin, Kim, to Villena, Christina, and Villena, Paul.$1,125,000, 2 Gale Meadow Way, Cincotta, Frank, and Cincotta, Kathy L, to Chowdhury, Surjajori, and Biswas, Susmita.$875,000, 39 Oneil Dr, Villena, Paul, and Villena, Christina, to Bahadoran, Azadeh, and Hozoorbakhsh, Asghar.$775,000, 24 Elm St, Greene Rt, and Greene, Michael R, to Bless Proprietary Mgmt LL.$687,000, 10 Baylor Ave, Packard, Steven, and Packard, Nicole, to Karsok, Max, and Williams, Michelle.$525,000, 3412 Peters Farm Way #3412, Pulte Hm Of New Eng LLC, to Currier, Annette.$524,990, 4312 Peters Farm Way #4312, Pulte Hm Of New Eng LLC, to Soll, Grace M.$475,700, 48 Treetop Park #48, Whitermore, Rachel, to Shanmukhappa, Shiva K, and Veerabhadrappa, Smitha G.

Westminster

$500,000, 121 Main St, Mt Wachusett Rt, and Morse, Brian H, to 1829 The Brick Store LLC.$430,000, 60 Overlook Rd, Beverly A Michelson Irt, and Laplante, John, to Wilson, Ryan, and Wilson, Arianna.

Winchendon

$384,900, 7 Maple Pl, New House St LLC, to Potter, Melissa S, and Potter, Brittany L.$379,900, 7 Maple Pl, Potter, Melissa S, and Potter, Brittany L, to Maglio, Cristian, and Salemi, Danielle.$59,000, 55 W Shore Dr, Calderon, Jacqueline, to Mondino, Season, and Mondino, Jamie.

Worcester

$3,849,830, 660 Main St, Community Renewal Inc, to Aurora Redevelopment LLC.$1,770,000, 124 Vernon St, P & Ak Family Lp, to Vernon Montrose LLC.$1,500,000, 384 SW Cutoff, Shay Jr, Joseph F, to Teamsters Local 170 Healt.$1,100,000, 41 Barclay St, Thompson Woodmont Rlty LL, to Ns Barclay LLC.$840,000, 350 Salisbury St, Foley, Susan M, to Bolton, Margaret T, and Hall, Wesley.$741,900, 274 Plantation St, Ferraro, Bernadette C, to Ntp Properties LLC.$740,000, 270 Grafton St, Ball, Charles P, and Mcevoy-Ball, Margaret M, to Pham, Don, and Pham, Helen.$732,500, 16 Montrose St, Scudder Bay Capital LLC, to Gc, Sudeep.$720,000, 7 Diamond St, Green Slate Re LLC, to Osborne, Nathan S.$695,000, 22 Hickory Dr, Kaplan, Marc B, to Nguyen, Andy L.$675,000, 13 Preston St, Mns Realty LLC, to Dossantos, Taciso M.$675,000, 28 Preston St, Mns Realty LLC, to Morseau, Alex, and Morseau, Julia A.$675,000, 44 Uxbridge St, Vassell, Kristina T, to Jumba, Fred.$645,000, 91 Providence St, Tn Properties LLC, to Ukpo, Ogo, and Ukpo, Samuel.$630,000, 74 Monadnock Rd, Tina M Sullivan T, and Sullivan, Tina M, to Ghalibaf, Amanda, and Everett 3rd, Samuel J.$620,000, 63 Chatanika Ave, Gm Properties LLC, to Babineau, Michael, and Babineau, Annmarie.$610,000, 23 Salisbury Hill Blvd #6, Salisbury Holdings LLC, to Wong, Nancy J.$602,000, 60 Richmond Ave, Ljm Properties LLC, to Whyte, Ryan, and Lahair, Colleen.$565,000, 24 Proctor St, Changdito LLC, to Drozdowski, Piotr, and Drozdowski, Eva.$550,000, 9 Royal Rd, Babineau, Annmarie, and Babineau, Michael, to Boyd, Ryan.$549,900, 69 Upsala St, Colin A Weiss T, and Weiss, Colin A, to Cole, James A, and Cole, Elizabeth K.$533,000, 6 S Flagg St, Papia, Jonathan J, and Papia, Corey L, to Lin, Mia I, and Kponou, Mimoso A.$530,000, 24 Sherburne Ave, Antonetti, Maria, to Cardenas, Lissette L, and Cardenas, Hugo.$518,000, 74 Berwick St, Pfeiffer Jr Frank K Est, and Wilson, James R, to London, Isaac H, and London, Reva H.$515,000, 10 Clarence St, Lavergne, John E, to Mora, Flavio F, and Roman, Aliana.$490,000, 55 Birch St, Santos, Cornelio R, to Konga, Regina.$450,000, 30 Saybrook Rd, Baez, Miguel A, to Kolodziejczak, Alex W.$440,000, 7 Sweetbriar Ln, King, Alexis, and Smith, Steven, to Zamudio, Leopoldo, and Allan, Jeana-Marie.$422,800, 2-4 Alden St, Castle St Nbrhd Dev Corp, to Acosta, Marisol.$408,000, 42 Venus Dr, Pano Virginia Louise Est, and Pano, Kenneth L, to Hopkins, Maria, and Hopkins, Christopher.$385,000, 12 Brewster Rd, Richardson, Kara, to Dunn 4th, John.$375,000, 8 Kay St, Browne, Vincent C, and Connor, Jasmine V, to Kinnear, Ashley.$352,000, 34 Royal Rd, Peterson, Michael D, and Peterson, Carolyn, to Luong, Van, and Le, Nam.$341,094, 41 Dillon St, Campanale, Ruth, and Mortgage Assets Mgmt LLC, to Cascade Funding Mtg T Hb9.$340,000, 15 Princeton St, Papagni, Mary E, to Robert, Obiageli, and Robert, Moise.$340,000, 30 Fairlawn Dr, Dddml LLC, to Baklli, John, and Bianku, Renata.$330,000, 19 Candlewood Pl #19, Wilkinson, Elizabeth, to Forstot, Jordana R.$315,000, 60-A Commonwealth Ave, Sanders, Joan E, and Sanders, Kevin M, to Aulo, Laurance.$290,000, 31 Potomska St, Metropolitan Life Ins Co, to Decalderon, Sonia M.$285,000, 31 Elizabeth St #G2, 30 Marcello Ave Prop LLC, to Montero, Wilmer.$285,000, 53 Hunthurst Cir, Kirstein Alan Z Est, and Morana, Nicholas J, to Aubin, Jordan T.$281,333, 36 Montague St, Shropshire 3rd, Louis T, and Shropshire, Elizabeth L, to Santos, Robervan S.$245,000, 58 Olean St, Pion Olean St Prop T, and Macleaod, Ellen M, to Peltier, Daniel C, and Peltier, Melissa L.$242,500, 24 Egan Ave, Mcavey Frances M Est, and Mcavey, Marion S, to Leovich, Rebecca A.$204,185, 35 Genesse St #A, Kelley, Gloria C, and Mortgage Assets Mgmt LLC, to Cascade Funding Mtg T Hb9.$60,000, 22 Hartshorn Ave, Bahnan, Michael, and Chalino, John, to Bahnan, Michael G.

