Worcester County real estate transfers, Sunday, April 28

Ashburnham

$565,000, 41 Willard Rd, Lavoie, Brittney L, and Lavoie, Andrew, to Krysiak, Alexander R, and Lambert, Brianne L.$424,900, 61 Young Rd, Dunton-Leon Jr, William E, and Leon, Cesar E, to Bruso 3rd, Carl E, and Omara, Elizabeth A.$280,000, 120 Central St, Davieau, Kate A, and Davieau, Benjamin, to L5 Development LLC.

Athol

$574,800, 47 Monadnock Ave, Sieren, Matthew J, and Sieren, Suzanna J, to Kennedy, Vicki J, and Kennedy, Sarah R.$422,000, 124 Cottage St, Richard Holdings LLC, to Luzardo, Raul A.$390,000, 30 Winthrop St, Complete Re Solutions Inc, to Gurung, Am, and Magar, Phul.$380,000, 804 Cottage St, Cal-Mek Enterprises Inc, to Choctaw American Ins Inc.$365,000, 105 Wallingford Ave, Roylance, Stephen D, and Roylance, Susan J, to Clark, Anesia, and Clark, Phillip E.$335,000, 1031 Silver Lake St, Currier Road Holdings LLC, to Bilkay, Alysha J.$305,000, 952 Pinedale Ave, Rodriguez, Yamira, to Ploude, Lillianne, and Ploude, Tristan.$250,000, 88 Drury Ave, Butkiewicz Jr John J Est, and Lamoureux, Jenna M, to Plourde, Kurtis D, and Plourde, Olivia.$25,000, S Main St, Floran, Duane A, to Jdr Properties LLC.

Auburn

$540,000, 28 Coolidge St, Tran Luu Diep & Q Diep Rt, and Diep, Tran L, to Flasher, Jonathan, and Ferastoaru, Jessica.$450,000, 33 Wellman St, Watt Lt, and Finizza, Donna M, to Genatossio, Patrick A, and Genatossio, Janna P.$400,000, 1202 Forest Park Dr #1202, Morrison, Damien, and Ferrante, Lisa, to Laplante, Nancy.$350,000, 1 Lady Slipper Ln #3, Bohanan, Elizabeth M, and Matson, Karen L, to Johnson, Robert, and Johnson, Dorothy K.$345,000, 102 Heritage Ln #102, Ciccolo, Suzanne A, and Ciccolo, Larry, to Couture, Carissa A.$321,150, 8 Tuck Farm Rd #2, Johnson, Robert K, and Johnson, Dorothy K, to Smith, Christopher.

Berlin

$825,000, 11 Whitney Rd, Gohel, Allyson L, and Gohel, Binit B, to Gautam, Aditya G, and Sharma, Prachi.$510,000, 44 Gates Pond Rd, Desjardin, Christopher, to Aguilar, Mauricio R.

Bolton

$1,900,000, 97 Fox Run Rd, Alkhoury, Houssam, to Wolyniec, Stephanie, and Wolyniec, Gregory.$625,000, 30 Pondside Dr #30, Beyranevand, Joyce W, to Margarida M Fernandes RET, and Fernandes, Margarida M.

Charlton

$140,000, Hiland Rd #2, Burlingame, Douglas, to Hansen, Christopher R, and Hansen, Krystal L.$140,000, Hiland Rd #3, Burlingame, Douglas, to Hansen, Christopher R, and Hansen, Krystal L.$140,000, Hiland Rd #4, Burlingame, Douglas, to Hansen, Christopher R, and Hansen, Krystal L.$140,000, Hiland Rd #5, Burlingame, Douglas, to Hansen, Christopher R, and Hansen, Krystal L.$135,000, E Baylies Rd #1, Meagher, Katherine G, to J Dubois Contracting LLC.

Clinton

$380,000, 303 Ridgefield Cir #B, Piantedosi, Elizabeth A, to Nanfuka, Sumayya.

Douglas

$470,000, 42 Compass Point Dr #42, Joseph J Hurley Jr RET, and Hurley Jr, Joseph P, to Bonnick, Sheldon, and Bonnick, Pansheena.$85,000, 445 NE Main St, Jmt Sleepy Hollow LLC, to Lobisser Building Corp.

Dudley

$425,000, 4 Franks Ln, Orourke Lt, and Opatka, Mary, to Gromelski, Maryellen.$325,000, 11 Dudley Hill Rd, Medeiros, Sandra J, and Plante, Roger W, to Medeiros, Lucas.$209,690, 12 Lynn Ln, Stanley Barbara M Est, and Urbano, Cheryl, to Rvz Investments Inc.

East Brookfield

$360,000, 323 E Main St, Meyerdierks, Michael, and Meyerdierks, Louise A, to Wytiaz, Taylor, and Vallee, Brandon.

Fitchburg

$620,000, 31-33 Thomas St, Jaden Nico LLC, to Alexandre, Eunorese.$550,000, 508 Rollstone St, Gusmao, Arao P, and Gusmao, Aldineide G, to Da Costa, Lucimar R.$460,000, 173 Myrtle Ave, Marquez, Elvin B, to Chhim, Visal.$445,000, 168 Bishop Rd, Arsenault, David R, to Diamond, Nanci M.$410,000, 216 Depot St, Mcnamara, Christopher, and Mcnamara, Lauren, to Ramos, Elmer G, and Mejia, Gabriela C.$340,000, 56 Richardson Rd, Cunningham FT, and Cunningham, John M, to Hill, Samantha L, and Whalen, Stefan.$300,000, 152 Ashburnham Hill Rd, Gendron, Robert A, and Gendron, Linda T, to Mastroianni, Matthew.$285,000, 825 John Fitch Hwy #1, Wawa, Lesly N, to Furtado, Luis, and Vandurme, Jaeda.$215,000, 855 John Fitch Hwy #45, Mamie M Courchaine RET, and Courchaine, Mamie M, to Sales-Ferreira, Bryan F.

Gardner

$1,428,000, 40-46 Glenwood St, Msrc Gardner Portfolio LL, to Molina Landmark LLC.$1,215,000, 68 Graham St, Msrc Gardner Portfolio LL, to Petrie, Gary.$519,900, 104 Bickford Hill Rd, Foster 2nd, Donald S, to Baswa, Ruth M, and Biuba, Marie L.$470,000, 101 Union St, Mf Developments LLC, to Flauzino, Graciano.$430,000, 21 Yale St, Gemborys, Kenneth, and Poremba, Helen, to Sultanat Khan Inv LLC.$400,000, 103 Highland St, Rossignol, Glenice M, and Fleury, Bridgette, to Rowe-Mitchell, Iain T, and Rao, Ridhima D.$360,000, 969 West St, Deangelis, Lisa A, to Brauksieck, David.$320,000, 88 Maple St, Minns Beverly May Est, and Minns, Ann E, to Colon, Bridget.$250,000, 24 Bates Rd, Rbdb LLC, to Hammond, Jacob.$32,750, 37 Elm St, Root, Jeffrey G, to Root, Adrienne A.

Grafton

$1,305,805, 14 Brooke St, Pulte Hm Of New Eng LLC, to Sheth, Parag, and Sheth, Monisha.$1,050,240, 10 Brooke St, Pulte Hm Of New Eng LLC, to Liu, Linghan, and Wu, Yizhe.$625,000, 19 Flint Pond Dr #19, Nadkarni, Nitish G, and Virkar, Manjiri M, to Moore, Sameer G, and Sakpal, Darshana P.$571,000, 85 Buttercup Ln #85, Methe, Robert E, and Methe, Gail L, to Paruvelly, Aditya, and Vogeti, Sindhuja.$560,000, 20 Buttercup Ln #20, Crowley, Jennifer A, and Anderson, Deborah A, to Viswanathan, Radhamangala, and Sulochana, Viswanathan.$440,000, 37 East St, 31 East Street Nt, and Dunster, Christian W, to Buildstar Group LLC.$316,875, 3 Woodside Dr, Ashley Michael T Est, and Baldiga, Joseph H, to Turning Pt Hm Buyers LLC.$220,000, 3 Messier St #2, Pease, Christy, and Husson, Jay, to Brown, Kevin M.

Hardwick

$485,000, 87-R Ruggles St, Jamieson, Gregory, and Kimball, Barbara, to Haney, Laura.$30,000, 272 Fleming Rd, Shinn 3rd, Ridgway F, to New Growth Realty LLC.

Harvard

$875,000, 3 Brown Rd, Marchica, Raymond J, and Higgins, Erin, to Fitzgerald, Kellie, and Korn, Blake.$429,690, 66 Westcott Rd, Searight Edward F Est, and Dorazio, Virginia, to Hud.

Holden

$850,000, 700 Mason Rd, Xenos Custom Builders LLC, to Cahn, James M, and Cahn, Michelle L.$830,000, 570 Wachusett St, M A Elbag Bldg Contractor, to Nyman, Rosemarie, and Nyman, Scott E.$772,468, 58 Deanna Dr, Jackson Woods Invs LLC, to Anderson, Tamsyn R, and Anderson, Timothy H.$575,000, 33 Harvest Cir #33, Fleming, Edward J, and Fleming, Carol A, to Cosgrove, Diane H.$573,690, 19 Tea Party Cir #19, Garden Village Realty LLC, to Sutherland, Daniel C, and Sutherland, Roxanne.$430,000, 48 Brookside Dr, Gross Kimball R Est, and Gross, Stephen R, to Vanslyke, Matthew P, and Leslie, Jessica M.$300,000, 349 Bryant Rd, Chamberland Robert W Est, and Chamberland, Eric A, to Stanley, Dawn M.$250,000, 270 Brattle St, Nideur Dianne Louise Est, and Nideur, Jacqueline E, to Sousa Properties LLC.

Hopedale

$350,000, Fitzgerald Dr, Hopedale Properties LLC, to Grafton & Upton Railroad.

Hubbardston

$375,000, 3 Forest Dr, Stowell, Jean E, and Stowell, Mark R, to Gemborys, Kristina.$353,585, 4 Laurel St, Briney, Yong S, and Lakeview Loan Servicing L, to Lakeview Loan Servicing L.

Hudson

$720,000, 243 Manning St, Clk LLC, to Martinez, Luisa F, and Perez, Miguel.$530,000, 116 Broad St, Coston, Ricky, and Coston, Marsha, to Soares, Cledia A.$500,000, 6 Lamson Ave, Mungeam Ft, and Bouchard, Sandy, to Bouchard, Jhon, and Bouchard, Sandy.$400,000, 126 Lincoln St, Tyler Kevin D Est, and Tyler, Alissa, to Sena, Phillype M.$100,000, 126 Lincoln St, Tyler Kevin D Est, and Tyler, Alissa, to Sena, Phillype M.

Lancaster

$727,500, 343 Neck Rd, Palmaccio, Todd, and Palmaccio, Anita, to Petty, Joseph, and Petty, Jenny.

Leicester

$437,500, 1115 Stafford St, G Richardson Rt, and Richardon, Christa, to Pax Management Group LLC.$390,000, 6 Merrick St, Bulkeley, Kristin L, to Alsayfi, Ehab S, and Hasan, Nisreen F.$320,000, 1156 Stafford St, Wytiaz, Taylor, and Vallee, Brandon, to Toledo, Melinda J.$145,900, 18 Carleton Rd, Hawes, William C, to Home Theory LLC.

Leominster

$750,000, 228 Hill St, Slaoui, Tarik, and Slaoui, Hajar, to Davis, Jaclyn, and Davis, Joshua N.$600,000, 22-24 Vine St, Molina, Edward L, to Maxwell, Zinabu.$475,000, 48 Lake Shore Dr, Davis, Joshua N, and Davis, Jaclyn M, to Croushore, Kevin, and Croushore, Charlene.$400,000, 63 Walnut St, Stephens, Deana M, to Rosa, Edinaldo D.$380,000, 101 N Main St, Very Lamb One LLC, to Navarro, Andrea.$326,300, 161 Elm St #2, White, Ronald, to White, Jacob, and White, Nathalia O.$325,000, 69 Sycamore Dr #69, 69 Sycamore Drive Rt, and Marino, Michael A, to Herdiech, Mark, and Edge, Jasmine.$305,000, 11 Fernwood Dr #G, Bouvier, David L, and Bouvier, Gerri A, to Stephens, Deana M.$280,000, 75 Pleasant St, Pforte, Kimbely, to Ialamov, Todor.$100,000, 33 Pleasant St, Scwy LLC, to Szeto Leominster Rlty LLC.

Lunenburg

$842,500, 21 Birch Island Way, Fairchild, Derek K, and Rouleau, Kathleen A, to Bastek, Kimberly A.$735,000, 251 Holman St, Prolim Development Corp, to Noyes, Elizabeth, and Noyes, Craig.$732,000, 1010 Flat Hill Rd, Benson Jr, Brent W, and Benson, Jennifer E, to Pictor, David, and Talebzadeh, Neda.$552,000, 91 Gilchrest St, Peterson, Thomas H, to Egan, Brandon, and Chen, Chen.

Marlborough

$1,010,000, 127 Omalley Rd, Harel, Shay, and Harel, Merav, to Brunet, Lonnie, and Brunet, Meghan.$725,000, 26 Mcdonough Dr, Rosenblum, Andrew, to Tracia, Dylan.$632,500, 155 Greenwood St, Brusco Nancy Ann Est, and Omalley, Susan A, to Howe, William, and Daly, Katharine.$550,000, 26 Gleason St Ext, Rmb Corp, to Ale Properties LLC.$535,000, 67 Jean Rd, Drum, John F, to Gonchar, Natalia.$275,000, 336 E Main St #12, Mateo, Juan, to Kane, Deborah.$200,000, 139 Clover Hill St, Rmb Corp, to Ale Properties LLC.

Milford

$739,900, 5 Julie Cir, Hays, Gregory P, and Hays, Elaine S, to Perlman, Richard E, and Perlman, Catherine M.$724,000, 5 Walter Cir, Lobisser & Ferreira Const, to Gergos, Theodore T, and Gergos, Jenna L.$623,900, 26 Kodiak Ln #13, F&d Ctrl Realty Corp Inc, to Christie, Jeffrey.$559,800, 219 Congress St, Kalpajian, Derek, to Opendoor Property J LLC.$555,000, 1 Purdue Dr, Mcrae, Phillip M, and Mcrae, Nora M, to Weber, Michael J, and Weber, Rebecca M.$340,000, 33 Fruit St, Jamele, Stephen P, and Turner, Amanda, to Putvinski, Katelyn.

Millbury

$596,087, 84 Clearview Ter #84, Czervik Properties LLC, to Hardy, Alexander D.$470,000, 2 Riverlin Pkwy, Bergstrom, John J, and Snow, Sarah M, to Bond, Elizabeth A.$375,000, 23 W Main St, Ouellette, Ryan, and Ouellette, Morgan M, to Kuczmiec, James M, and Taswell, Karima.$254,749, 1 Elmwood Ave, Boates, Phyllis T, and Cag National Fund I LLC, to Cag National Fund I LLC.$245,000, 7 Alstead Path, Jcg Investments LLC, to Premier Rc Properties LLC.$210,000, 7 Alstead Path, Hancock, Louise, and Bk Of Ny Mellon Tr, to Jcg Investments LLC.$50,000, 20 Lake St, Allard 2nd, Arthur E, and Allard, Cynthia L, to Mcinerney, Melissa.

North Brookfield

$220,000, 14 Central St, Ingemi Theresa M Est, and Premo, Kathryn A, to Provo, Catherine E, and Demers, Michael R.

Northborough

$860,000, 5 Mill St, Mahavira LLC, to Kelnee Management LLC.

Northbridge

$750,000, 234 Tessier Ln, Jbx Developers Inc, to Renaud Jr, Edward K.$615,000, 71-77 Fletcher St, Fletcher Street LLC, to Shi, Jason.$592,500, 131 Clubhouse Ln #131, Laprade Lt, and Laprade Jr, William R, to Klinger, Wolfgang M, and Klinger, Xia.$485,000, 489 Highland St, Deschamps, Ethan, and Deschamps, Brianne, to Crisafulli, Paul, and Crisafulli, Mekenna.

Oakham

$523,123, 222 Edson Rd, Ferrara, Kevin C, and Ferrara, Jessica, to Dellicker, Benjamin H.

Orange

$291,500, 8 Fieldstone Dr, Hart, Tarrah C, and Hart, Rodger M, to Jones, Jahmall M.$200,000, 29 Pleasant St, Blair, Ralph O, and Blair, Jeanne D, to Saben, William J, and Saben, Jeannette M.

Oxford

$587,000, 256 Main St, Kozaczka Sophie Est, and Kozaczka, Chris S, to 256 Oxford LLC.$541,450, 67 Depot Rd #67, Depot Road Rt, and Gavin, Suzann, to Blatt, Keenan, and Galusha, Tara E.$510,000, 4 Pine Ridge Dr, Champagne Jr, Daniel R, to Mcdonald, Donna I, and Navedo, Christian A.$500,000, 155 Leicester St, Hillcrest Worship Ctr Inc, to World Mission Socie Chrch.$291,000, 8 Bartlett St, Skeean, Nancy, and Skeean, Earl W, to Skeean, Shawn, and Diaz, Laurie.$150,000, 8 Cathys Way, Umana, Alexis M, and Umana, Jonathan D, to Brenneman, Marie L.

Phillipston

$625,000, 105 Secret Lake Rd, Secret Lake T, and Jengo, Virginia E, to Youngberg, James W, and Mahoney, Dorothy A.$180,000, 125 Baldwinville Rd, Bristow, Lee A, and Bristow, Katelyn M, to Figueira, Sarah E.$160,000, 20 Baldwinville Rd, Kiosses, Thomas J, and Kiosses, Sharon A, to Evergrain Orchard LLC.

Rutland

$950,000, 90 Hillside Rd, Jarvi, Kevin A, and Jarvi, Ann V, to 80 Hillside Road LLC.$601,784, 45 Grizzly Dr, C B Blair Dev Corp, to Asante, Seth, and Asante, Josephine.$583,889, 43 Grizzly Dr, C B Blair Dev Corp, to Boiquaye, Charles, and Boiquaye, Freda K.$450,000, 9 Briarwood Rd, Dudek, David D, and Dudek, Robyn, to Daggett 3rd, Willard M, and Daggett, Cheryl K.$391,000, 39 Highland Park Rd, V&j LLC, to Parker, Michelle.$250,000, 303 Main St, Scott, Robert G, to Shaw Development Inc.

Shrewsbury

$947,000, 17 Holt St, Sharma, Jitendra, and Sharma, Usha, to Alam, Kauser, and Afroz, Sharmin.$877,000, 15 Rockwell Dr, Nyman, Rosemarie, and Nyman, Scott, to Suresh, Dhivya, and Kannan, Suresh.$722,100, 7 Candlewood Way, Karanjgaokar, Nikhil, and Jalnapurkar, Isha, to Khare, Ankur, and Khare, Poonam A.$700,000, 240 Main St, Ejl Jr LLC, to Antonopoulos, John, and Antonopoulos, Alyssa.$660,000, 7 Wingate St, Fagan, Kevin W, and Dipierro, Christina M, to Wang, Yanling.$520,000, 46 Neptune Dr, Corcoran, Michael J, and Corcoran, Cheryl K, to Dejesus, Laila P, and Dasilva, Eliseu T.$465,000, 5 Hazel Ave, Makmacdonald Alaia LLC, to Bernardo, Ernandes.$460,000, 16 Janet Cir, Koenig, Robert, to Marks, Erin, and Marks, Isabel.$430,000, 47 Harriet Ave, Kirby, Joseph N, to Lamisere, Scherolle.$21,811, 25 Harvard Ave, Shrewsbury Town Of, to Shartin, Jacquelyn T, and Shartin, Daniel C.

Southborough

$930,000, 15 Foley Dr, Howard, Patricia, and Howard, Timothy, to Zhang, Zhijun, and Zhang, Shu.

Southbridge

$289,900, 434 Worcester St, Suarez, Ashley M, and Suarez, Adrian, to Steeves, Ryan, and Ullstrom, Emma.$279,900, 535 Charlton St, Hohn, Paul C, and Hohn, Leonina B, to Montigny, Michael G.$183,000, 5 Apollo Dr, Drake Jr, Dennis, and U S Bank Na Tr, to Daou Inc.$169,900, 535 Charlton St, Augusto, Fernando S, and Augusto, Elizabeth A, to Hohn, Paul C.$26,000, Vinton St, Mcmahon, Patricia A, and Svedberg, Catherine R, to Mcmanus, Patrick, and Mcmanus, Patricia A.

Spencer

$505,000, 25 Laurel Ln, Whittaker, Nancy R, and Whittaker, Peter M, to Pupillo, Frank M.$449,900, 15 Roys Dr #15B, Labonte, Theodore, to Addobea, Mavis.$443,001, 3 Pond St, Grenier, Amanda L, to Chivallatti, Steven.

Sterling

$532,500, 21 Millies Way #21, Patel, Grishma P, and Patel, Parth R, to Kalyanasundaram, C K, and Chelvan, Dhiyvaa T.$255,000, 2 Lakeview Ave, Hetherman, Hollie J, to Cardarelli, Nicholas A.

Sturbridge

$1,250,000, 25 Library Ln, Antanavica 2012 Rt, and Antanavica, Michael P, to Kantar, Alp, and Erdogan, Burak.$338,000, 3 Gedeon Ave, Carling, Melissa A, and Midfirst Bank, to Holdcraft, John.

Sutton

$560,720, 42 Ariel Cir #83, Ariel Development Corp, to Adula, Adarsh, and Matam, Komal.

Templeton

$718,000, 542 Hubbardston Rd, Greenstone Realty LLC, to Pirani, Page M, and Pirani, Joseph.$260,000, 104 Patriots Rd, Soriano, Adrian, to Godfrey, Kenneth R.

Townsend

$749,900, 108 W Meadow Rd, Colameta Corp, to Kimball Ft, and Richardson, Brit E.$550,000, 8 Pearl Brook Rd, Renauld, Edward J, and Renauld, Corinne M, to F&c Johnson Ft, and Johnson, Frank J.

Upton

$587,500, 21 Hazeltine Rd, Docherty, William G, to Docherty, William R, and Cardenas, Stephanie C.

Uxbridge

$50,000, 44 Cassie Ln, Renaud Jr, Edward K, to Bickford, Troy E.

Ware

$178,000, 45 Aspen St, Modebe, Edith, to Cepeda, Dionisio.

Webster

$251,000, 32 Brookside Ave, Walsh, Kevin, to Hunt, Thomas, and Stevens, Leslie.

West Boylston

$652,000, 2 Sterling Pl, Cahn, James M, and Cahn, Michelle L, to Bekhit, Nabil, and Abdelmalak, Fekry.$610,000, 36 Church St, Oliveira, Helio B, and Corra, Melry, to Levesque, Michelle, and Levesque, Joseph.$366,600, 57 Pierce St, Hh Rt, and Harrington, Lorraine M, to Olson, Joanne M.

West Brookfield

$509,000, 306 Long Hill Rd, Penna, Michael, to Belanger, Wayne, and Belanger, Robin.$360,000, 31 Central St, Patenaude, Brian K, to Haag, Renata R, and Haag, Ruediger R.

Westborough

$1,700,000, 10 Stone Hill Rd, Maroney, Sean, and Maroney, Stephanie, to Kelly, Scott, and Kelly, Heather G.$615,000, 36 Robin Rd, Debra M Dutko RET, and Dutko, Debra M, to Tumeinski, Brandin, and Tumeinski, Tracy D.$549,995, 3401 Peters Farm Way #3401, Pulte Hm Of New Eng LLC, to Beall, Barbara A.

Winchendon

$910,000, 30 Whitney St, Kwik Buy Realty LLC, to 245 Bailey LLC.

Worcester

$750,000, 24 Woodland St, Alexiadis, Maria, to Witz Woodland LLC.$750,000, 623 Chandler St, Gift Shop Rt, and Marshall, James J, to Markopoulos & Sons LLC.$680,000, 106 Mill St, S Family TLLC, to Fernandes, Kelly.$660,000, 933 Pleasant St, Robert & Suzanne Netherco, and Nethercote, Robert F, to Belgacem, Zacharia, and Belgacem, Soraya.$618,000, 98 Piedmont St, Mns Realty LLC, to Kunwar, Arjun, and Sapkota, Shova.$610,000, 17 Salisbury Hill Blvd #3, Salisbury Holdings LLC, to Hurley Jr, Joseph P, and Fitzgerald, Kathleen G.$600,000, 20 Jaques Ave, Mns Realty LLC, to Katnalu, Sanjeev.$589,999, 173 Eastern Ave, Adu Kofi Est, and Adu, Akosua N, to Johnson, Akida, and Ping, Jian.$560,000, 6 Burncoat Hts, Sharwarco, Christina, and Sharwarco, Nicholas, to Karnik, Viraj V.$550,000, 1 Ely St, Obrien, Michael, to Lima-Espinoza, Nelson P.$550,000, 10 Crowningshield Rd, Nguyen, Hai H, and Huyn, Lisa T, to Baah, John A.$545,000, 9 Wiltshire Dr, Johnson, Virginia C, to Tartaglia, James A, and Tartaglia, Linda M.$540,000, 12 Zenith Dr, Fitzgerald-Jenkins, P T, to Mejia, Adrian, and Laveck, Kristen.$500,000, 3 Chesterfield Rd, Nicas Evangeline H Est, and Nicas, James S, to Mason, Barbara A.$490,000, 115 Lakewood St, Chap Chap LLC, to 3 Way Realty LLC.$480,000, 67 Camden Ave, Marinello Keven N Est, and Thomas, Linda M, to Enright, Nicholas P, and Morales, Corina E.$475,300, 21 Milton St, Lux Development Group LLC, to Goriparthi, Sujatha.$475,300, 25 Milton St, Lux Development Group LLC, to Biyyapu, Jyothi.$467,522, 17 Mayfair St, Adam A Kretowicz RET, and Kretowicz, Adam, to Kellogg, Kyle.$450,000, 28 Barnard Rd, Ortiz, Anibal E, and Ortiz, Aura, to Fiori, Heather, and Fiori, Gino.$450,000, 82 Venus Dr, Tackie-Yaoboi, Mary, to Baidoo, Ebenezer, and Agyeiwaa, Comfort.$447,000, 28 Parsons Hill Dr, Nguyen, Lily, and Nguyen, Huy, to Ortiz, Jafet, and Ortiz, Andrea.$445,000, 120 Perry Ave, Poske, George J, to Viola LLC.$416,000, 32 Rena St, Shea, Raymond E, and Wilmington Svgs Fund Soc, to Hb2 Alternative Hldg LLC.$400,000, 2 Amesbury St, Khanal, Dhanapati, and Khanal, Tulasa, to Aguilar, Juan P, and Sampson, Dina A.$387,000, 85-A Southgate St, Jiang, Min, to Takyiwaa, Cecilia.$380,000, 34 Glezen St, Falcone, Julia A, and Falcone, Charles P, to Daignault, Kaitlyn A.$375,000, 14 Ellsworth St, Dow, Mark E, and Dow, Celeste J, to Criollo, Edgar F.$358,653, 81 Elm St, Dutram, Gary, to Capital Prop Invs LLC.$350,000, 5 Othello Rd, Bernard, Mary, to Ma, Yunsheng, and Zhang, Nan.$340,000, 6 Neel Rd, Pagan, Eddy, and Castro, Yaneris E, to Antelo Properties LLC.$290,000, 11 Benjamin Rd, Nichols, Lisa, to Shaw Development Inc.$285,000, 13 Maranook Rd, Fava, Denise, to Salinas Properties LLC.$275,000, 23 Amanola Ave, Lamothe, Wilfred J, and Lamothe, Cathy A, to Duffy, Karrie, and Duffy, Brian.$263,000, 31 Harlem St, Ketter, Charles E, to Ametaj, Artan.$260,000, 1195 Grafton St #A, Samar, Paul A, and Samar, Annmarie, to Golloshi, Andon, and Beqiri, Anxhelina.$245,000, 20 Ashland St #2L, Welch, Rebecca, to Welch, Sydney M.$221,000, 63 Paine St, Sanchez, Victoria, to Maldonado, Daniel.$205,000, 36 Gibbs St #27, Lucas Jr, Wayne P, and Friedman, Alexander J, to Andreassa, Everton W.$88,800, 24 Gage St, Edwards, Stephen, to Edwards, Peter.$80,000, 14 Prioulx St, Mirzai 14 LLC, to 14 Prioulx St Worcester L.$75,000, 13 Hawley St, Worecster City Of, to Habitat For Humanity Metr.

This article originally appeared on Telegram & Gazette: Worcester County real estate transfers, Sunday, April 28